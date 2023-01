Cum arată globalizarea în sectorul dulciurilor. Povestea unei ieşiri şi reintrări în producţie: Mondelez a închis fabricile Poiana din Braşov şi a revenit în producţia de dulciuri în România în urma celei mai mari tranzacţii din industria 20.01.2023

Mondelez International, unul dintre cei mai mari jucători la nivel mondial de pe piaţa dulciurilor, a reintrat în lista celor mai impor­tanţi producători de dulciuri din România după ce a semnat prelua­rea Chipita Global, inclusiv a opera­ţiunilor din România.

