Cum arată Dorina, tanăra aleasă să reprezinte România la Miss Universe 2019 18.11.2019

18.11.2019 Cum arată Dorina, tanăra aleasă să reprezinte România la Miss Universe 2019 Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis



Dorina Chihaia, în vârstă de 26 de ani, a fost desemnată oficial să reprezinte România la cea de-a 68-a ediție a competiției Miss Universe, a cărei mare finală va avea loc pe 8 decembrie, în Atlanta, SUA, potrivit unui comunicat remis mediafax.ro. Dorina Chihaia – a mai reprezentat România la concursul Miss Imperial 2018 din […] The post Cum arată Dorina, tanăra aleasă să reprezinte România la Miss Universe 2019 appeared first on Cancan.ro.

