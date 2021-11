Cum arată cea mai lungă eclipsă parţială de lună într-un videoclip de un minut 24.11.2021

24.11.2021 Cum arată cea mai lungă eclipsă parţială de lună într-un videoclip de un minut Cea mai lungă eclipsă parţială de Lună din ultimele circa şase secole a avut loc vineri dimineaţă, 19 noiembrie, şi s-a văzut cel mai bine din Statele Unite ale Americii



Cum arată cea mai lungă eclipsă parţială de lună într-un videoclip de un minut

Cea mai lungă eclipsă parţială de Lună din ultimele circa şase secole a avut loc vineri dimineaţă, 19 noiembrie, şi s-a văzut cel mai bine din Statele Unite ale Americii .

Cum arată cea mai lungă eclipsă parţială de lună într-un videoclip de un minut

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

A fost încheiat un nou acord între Pfizer/BioNTech și UE pentru achiziționarea a 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19, care se adaugă celor 300 de milioane care au fost distribuite, a

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de

Adrian Streinu-Cercel, fostul manager al Institutului ”Matei Balș”, a declarat joi seară, la Realitatea Plus, că dintr-o fiolă de vaccin anti-Covid ar trebui extrase șase doze în loc de cinci. Țara noastră este prea săracă pentru a-și

Un pieton a fost accidentat de o autospecială SMURD aflată în misiune, în această după-amiază, în municipiul Braşov. Victima are 60 de ani şi se afla pe trecerea de pietoni când a fost

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit, sâmbătă, a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului. Lui Netanyahu i s-a administrat prima doză la 19

Mai multe județe din țară au probleme în alimentarea cu energie electrică, au confirmat pentru MEDIAFAX surse oficiale din Transelectrica. Afectate sunt județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud,

Unirea Slobozia a început în această săptămână pregătirile cu noul antrenor, Adrian Mihalcea (44 de ani). Adrian Mihalcea a dorit la vadă la lucru echipa şi o serie de jucători aflaţi în probe, într-un meci de verificare cu Abatorul

Localităţile Bragadiru şi Chiajna, din judeţul Ilfov, ies din carantină începând de vineri, ora 22:00, potrivit unui anunţ al Prefecturii Ilfov, citat de Agerpres. „În urma evaluării analizelor de risc ale comunităţilor din oraşul

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut vineri de la 1,80% la 1,79%, cel mai redus nivel după cel de 1,78%, atins pe 11 octombrie 2017, potrivit datelor publicate de Banca

Poliţiştii, pompierii şi voluntarii arădeni continuă căutările copiului de şapte ani, care a dispărut în zona satului Vânători (comuna

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, și ministrul Sănătății, Yuli Edelstein, au primit a doua doză de vaccin anti COVID-19 de la Pfizer/BioNTech. Sunt primele două persoane din această țară care au

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Un incident a avut loc în unul din mall-urile din Capitală. Un bărbat a încercat să violeze o femeie în toaleta unui complex comercial din Sectorul 6. Acesta a fost reținut de către autorități. O […] The post Bărbatul care a încercat

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a numărat 91 tranzacţii în 2020, comparativ cu 110 în 2019, şi a fost estimată la 3,7-4,3 miliarde de euro luând în calcul suma totală a tranzacţiilor cu preţ declarat şi nedeclarat oficial,

Bogdan Oneț și-a adus aminte de telefonul primit din partea mamei lui Oaidă în momentul în care Viitorul lui Gică Hagi îi dădea târcoale jucătorului lui Atletico

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea marţi, 12 ianuarie, o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta este prima vizită peste hotare a Maiei Sandu după învestirea în

Înainte de Viitorul – Hermannstadt, 2-1, Mircea Rednic, antrenorul constănțenilor, a anunțat că Gabi Iancu are o ofertă de transfer din Liga 1. „La Iancu e o combinație între problemele medicale și o bună ofertă. L-am protejat pe Iancu în

Pe masura ce costul energiei regenerabile continua sa scada, din ce in ce mai multe gospodarii trec la surse curente de energie regenerabila. Printre cele mai accesibile si abundente dintre acestea se numara panourile solare, sau panourile

Prim-vicepreşesintele PSD Mihai Tudose a criticat campania de vaccinare anti-COVID, precizând că după primele două săptămâni de vaccinare au rămas peste 100.000 de doze

Tânăra de 27 de ani, confirmată cu noua tulpină COVID din Marea Britanie, se simte bine, iar simptomele înregistrate au fost ca în cazul unei răceli banale, a anunţat soţul acesteia, informează Antena 3. La sfârşitul săptămânii trecute,