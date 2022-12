Cum arată bradul de 10.000 de lei din Târgu Jiu, înalt de 20 de metri. Localnicii l-au împodobit cum au dorit 02.12.2022

02.12.2022 Cum arată bradul de 10.000 de lei din Târgu Jiu, înalt de 20 de metri. Localnicii l-au împodobit cum au dorit Și anul acesta, localnicii din Târgu Jiu se bucură de un brad imens! Primăria a instalat bradul de Crăciun, înalt de 20 de metri, iar localnicii îl pot împodobi după bunul plac. A costat 10.000 […] The post Cum arată bradul de 10.000 de



Cum arată bradul de 10.000 de lei din Târgu Jiu, înalt de 20 de metri. Localnicii l-au împodobit cum au dorit

Și anul acesta, localnicii din Târgu Jiu se bucură de un brad imens! Primăria a instalat bradul de Crăciun, înalt de 20 de metri, iar localnicii îl pot împodobi după bunul plac. A costat 10.000 […] The post Cum arată bradul de 10.000 de lei din Târgu Jiu, înalt de 20 de metri. Localnicii l-au împodobit cum au dorit appeared first on Cancan.

Cum arată bradul de 10.000 de lei din Târgu Jiu, înalt de 20 de metri. Localnicii l-au împodobit cum au dorit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fie ca esti gazda sau simplu invitat, Viggo iti prezinta cateva exemple de tinute pentru seara dintre ani. Daca evenimentul la care participi este marcat de eleganta, investeste intr-o tinuta potrivita pentru ocazie, care sa te faca sa stralucesti, dar

Dacă mediul de afaceri şi-a făcut bugetul pentru 2022 încă înainte de venirea iernii, la începutul lunii decembrie 2021, din cauza turbulenţelor politice, bugetul de stat nu avea nici măcar o

Un american, care a crezut că trage în cineva care a intrat prin efracţie într-un pavilion, la periferia Ohio, şi-a ucis fiica în vârstă de 15 ani prin împuşcare, potrivit poliţiei şi presei locale, o nouă ilustrare a violenţei armelor de

Ikea a anunţat că din 2022 va majora preţurile produselor din magazinele sale din întreaga lume cu 9% în medie,se arată într-un comunicat al Ingka Group, care deţine 90% din magazinele de mobilă Ikea, transmit AFP şi

Marius Şumudică (50 de ani) l-a ironizat pe directorul tehnic al FRF, pe Mihai Stoichiţă, despre care a spus că e singurul care merită postul de

Aproape 100.000 de angajaţi din România lucrează pe contracte de muncă „temporare“, arată datele Inspecţiei Muncii de la finalul lunii

În adolescenţa lui, a bifat cele mai mari nebunii făcute vreodată, de la renunţat la şcoală şi rupt complet legătura cu tatăl lui, la consumat droguri şi alcool în exces şi comis tot felul de

„Am aflat la începutul lunii decembrie că aici a avut loc o fraudă la vaccinare. Acest lucru ne-a fost adus la cunoştinţă de către personal şi a fost apoi confirmat când am verificat diferite date introduse în computer”, a declarat

Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) a anunțat că se retrage de WTA Melbourne, turneul premergător primului Grand Slam al anului, Australian Open. Jucătoare britanică Emma Răducanu, cu tată român și mamă din China, a decis să nu participe la

Incident pe șosea! Un icendiu s-a produs, în această dimineață, la cabina unui TIR care circula pe autostrada A1. Potrivit ISU Sibiu, incidentul a avut loc la km 277, în dreptul localității Apoldu de Jos, relatează

Show-urile lui Florin Salam sunt renumite atât în țară, cât și în străinătate. La fel și tarifele pe care le percepe pentru a-și face „talentul”! Poate tocmai de aceea suma pentru care a acceptat să […] The post Incredibil!

„A face rău unei femei înseamnă a-L insulta pe Dumnezeu”, a spus Papa Francisc, în timpul liturghiei de Anul Nou din Bazilica Sfântul

Termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi redus în Franţa, începând din 15 februarie, la cel mult patru luni, în loc de şapte, pentru a putea beneficia în continuare de un paşaport sanitar valid, a anunţat duminică

Hotărârea lui Gigi Becali de a nu mai investi sume mari sărăcește mercato din România. FCSB e interesată de Păun, de Edjouma și de Deaconu, însă niciunul nu e aproape să treacă la roș-albaștri. Va fi o iarnă dintre cele mai sărace, ca

Expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș susține că, având în vedere rata rapidă de creștere a Omicron în întreaga lume, efectul asupra sistemului de sănătate ar putea fi

Ministrul Alexandru Rafila a făcut numirea în cursul după amiezii de luni, 3 ianuarie 2022, la câteva ore după ce „Adevărul“ a atras atenţia că spitalul din Craiova a rămas fără manager şi nu se mai pot face plăţi sau achiziţii. Noul

Tranşarea impunerii Certificatului COVID va fi lăsată pentru noua sesiune parlamentară, adică din luna februarie încolo, fiind aşteptată o decizie politică privind forma finală a

În perioada ianuarie – septembrie 2021, România a exportat peste 2,2 milioane de ovine şi caprine în valoare de 222 mil. euro, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică furnizate Ziarului

Ianis Hagi (23 de ani), fotbalistul celor de la Rangers, va avea parte de concurență în noul an la campioana Scoției. Totul pornește de la dorința antrenorului Giovanni van Bronckhorst de a schimba filosofia scoțienilor. Acesta își dorește

Preşedintele Maia Sandu a cheltuit 39,5 mii de lei pentru vizitele de lucru efectuate în ultimele trei luni ale anului 2021. Cel mai mult – 26,8 mii lei s-au cheltuit de delegaţia prezidenţială în timpul deplasării la Paris, Franţa, pentru