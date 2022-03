Cum arată bolidul de 1 milion de dolari al lui Vladimir Putin? Este făcut să reziste chiar şi atacurilor chimice 28.03.2022

28.03.2022 Cum arată bolidul de 1 milion de dolari al lui Vladimir Putin? Este făcut să reziste chiar şi atacurilor chimice Mașina pe care o conduce Președintele Rusiei prin Moscova este proiectată să reziste și în cele mai neașteptate situații. Liderul de la Kremlin a avut grijă să-și ia un bolid care face față armelor chimice […] The post Cum arată



Cum arată bolidul de 1 milion de dolari al lui Vladimir Putin? Este făcut să reziste chiar şi atacurilor chimice

Mașina pe care o conduce Președintele Rusiei prin Moscova este proiectată să reziste și în cele mai neașteptate situații. Liderul de la Kremlin a avut grijă să-și ia un bolid care face față armelor chimice […] The post Cum arată bolidul de 1 milion de dolari al lui Vladimir Putin? Este făcut să reziste chiar şi atacurilor chimice appeared first on Cancan.

Cum arată bolidul de 1 milion de dolari al lui Vladimir Putin? Este făcut să reziste chiar şi atacurilor chimice

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Lupta pentru mediu: în 5 ani, toate casele din România ar putea fi dotate cu panouri fotovoltaice hibride cu cogenerare solară. Gheorghe Ţucu, fondator şi ma­naging partner al Valeg Creative Solutions, se

Un bărbat de 34 de ani, cu probleme de sănătate, din Tulcea, a fost bătut şi umilit, pe stradă, de un grup de copii. Polițiștii s-au autosesizat, iar acum cei patru minori cu vârste între 11 şi 13 ani sunt cercetaţi

Anul 2030. Mă trezesc din somn cu gândul că mi-e dor de un prost, de un needucat. Din fericire, de când România a încasat cele 30 de miliarde de euro de la UE, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, educația a fost prioritară și nu

O singură întrebare stă pe buzele tuturor fanilor Deliei. Când, oare, va deveni vedeta mămică pentru prima oară? Ei bine, așteptarea a luat sfârșit pentru că artista i-a făcut Andrei dezvăluiri-șoc despre copil. Invitată în […] The

Salariul minim pe economie ar putea fi acordat doar persoanelor care nu au nicio calificare, pentru o perioadă de cel mult doi ani, potrivit unui proiect de lege al

Allianz Ţiriac Asigurări SA preia Gothaer Asigurări Reasigurări, tranzacţia fiind aprobată de Consiliul Concurenţei, a anunţat luni

Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale a fost promulgată, luni, de președintele Klaus Iohannis, informează Mediafax. Legea a fost adoptată în Parlament în urmă cu o lună, iar aceasta

Coronavirus România, 17 mai 2021. 392 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până luni, 17 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.072.291 de cazuri de […] The post

Dinamo merge foarte bine pe plan sportiv, dar la capitolul administrativ lucrurile nu sunt încă limpezi. Rufo Collado și Jose Bueno, apropiați ai acționarului majoritar Pablo Cortacero, se află de câteva zile la București și pun la cale planul

Circulaţia metroului se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă, din cauza unei căderi de tensiune, a anunţat Metrorex într-un

Distribuitorul de medicamente Pharmafarm, deţinut de grupul ungar Gedeon Richter, a ajuns la afaceri de peste 1,2 mld. lei în 2020, menţinând acelaşi nivel din anul anterior, potrivit informaţiilor oferite de

Vedeta unui parc tematic din provincia chineză Sichuan va fi o replică în mărime naturală a Titanicului, faimosul vapor care s-a scufundat după ciocnirea cu un aisberg, în noaptea de 14 aprilie 1912, făcând peste 1.500 de victime, relatează

Spitalul Sf. Constantin din Braşov, una dintre principalele unităţi medicale private din ţară, înfiinţată în 2011, a ajuns la afaceri de 88 mil. lei în 2020, după o creştere de 42% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe

La câteva ore după ce presa din România a scris despre angajarea fostului premier Vioricăi Dăncilă la Banca Națională a României (BNR) într-un post de consultant pe probleme de sustenabilitate și energie verde, reprezentanța CE la București

CFR Cluj a câștigat, marți seară, partida disputată în deplasare cu FC Botoșani, scor 1-0 și a cucerit titlul de campioană, informează Gazeta Sporturilor. Meciul de la Botoșani a fost decis de autogolul lui Țigănașu, în minutul 53. Cu un

Maratoanele de vaccinare au un succes colosal, însă vaccinul trebuie adus cât mai aproape de oameni, în special în mediul rural. A fost afirmația făcută de Klaus Iohannis, după ședința de lucru pe tema campaniei […] The post Klaus

Omul de afaceri Ovidiu Tender pregăteşte vânzarea terenului fostei uzine Vulcan din sudul Bucureştiului, o tranzacţie ce poate depăşi 35 de milioane de euro, potrivit surselor

Roger Federer (39 de ani, 9 ATP) a fost eliminat în turul secund al turneului de la Geneva, la revenirea sa pe zgură după o pauză de doi ani. 712 zile. Atâtea trecuseră de la ultimul meci disputat de marele campion elvețian pe suprafața

Un motociclist a fost acroșat de un autoturism, într-o intersecție din municipiul Galați. Acesta se află internat în stare gravă la spital. Din primele cercetări ale poliției, se pare că șoferul nu a acordat

O nouă tranșă de 74.400 doze de vaccin Janssen, de la compania farmaceutică Johnson&Johnson, sosește în țară joi, 20 mai, potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dozele vor fi