Cum arată astăzi Mariana, cea mai grasă femeie din România? În 2013, cântărea 240 de kilograme 05.02.2020

05.02.2020 Cum arată astăzi Mariana, cea mai grasă femeie din România? În 2013, cântărea 240 de kilograme Mariana a fost declarată în anul 2013 cea mai grasă femeie din România. După șapte ani, a reușit să slăbească și să se schimbe radical. Viața ei este mult mai bună și mai sănătoasă acum. În 2013, la numai 25 de ani Mariana Buica



Mariana a fost declarată în anul 2013 cea mai grasă femeie din România. După șapte ani, a reușit să slăbească și să se schimbe radical. Viața ei este mult mai bună și mai sănătoasă acum. În 2013, la numai 25 de ani Mariana Buica cântărea 240 de kg și la acel moment viața ei era […]

În doi ani de guvernare, Partidul Social Democrat şi-a urcat un întreg popor în cap prin acţiunile întreprinse şi prin aroganţa cu care a decis să trateze justiţia românească. Ura stârnită de formaţiunea politică este unică în toată

12 ambasade la București reacționează într-o declarație comună, preluată de pagina de Facebook a ambasadei Franţei, pe tema intenției Guvernului Dăncilă de a modifica legile justiției prin ordonanțe

Fostul premier Dacian Cioloş, lider al PLUS, îi cere Vioricăi Dăncilă să îşi respecte rolul instituţional de prim-ministru şi să apere, înainte de toate, interesul României. "Suntem într-un

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a ținut-o în șah pe spaniola Muguruza în turneul de la Monterrey(Mexic). Ruse a pierdut greu partida , setul doi fiind cedat după peste o oră de joc în tie break. Partida

Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri în timpul zilei în nord-vestul ţãrii, unde izolat şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat,

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, că, în principiu, observaţiile referitoare la justiţie ale prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul organizează, conform tradiției, o întâlnire culturală dedicată comunității foștilor locuitori ai insulei Ada-Kaleh. Momentul mult așteptat

În niciun stat ambasadorii nu fac agenda prim-ministrului, a declarat miercuri premierul Viorica Dăncilă, în contextul în care douăsprezece ambasade ale mai multor state şi-au exprimat "îngrijorări cu privire

Un spital de femei din California a folosit camere ascunse care au înregistrat aproximativ 1.800 de paciente fără acordul lor, potrivit unui proces deschis împotriva spitalului, transmite CNN. Înregistrările

România se situează în penultimul loc în Uniunea Europeană ca rata de acoperire cu prima doză de vaccin împotriva rujeolei, cu un procent de 86%, în timp ce media europeană este de 93,5%, avertizează

Vremea va fi în general frumoasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla moderat în nordul Moldovei şi în sudul Banatului şi cel mult slab până la moderat în restul ţării. Maximele termice vor urca

Un cal a fost bătut fără milă de proprietar în Vaslui, pentru că animalul a alunecat și a căzut. Scenele de violență au fost surprinse de un trecător care i-a cerut socoteală căruțașului. Stăpânul a recunoscut în fața martorului că a

Un bărbat, în vârstă de 40 ani, pe numele căruia autorităţile din Italia au emis patru mandate europene de arestare a fost prins la Piatra-Neamţ şi încarcerat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, a informat, miercuri,

O femeie s-a înscris la facultate cu acte false. Tânăra din Albac a vrut să devină studentă la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, deși nu avea examenul de bacalaureat luat. Ea a vrut să urmeze cursurile Facultății de Asistență

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a urcat de la 3,23% la 3,34%, informează BNR. Până marţi, indicele a stagnat cinci zile consecutiv. Și indicele ROBOR la şase luni a

Curtea Constituţională a stabilit termen pentru data de 10 aprilie în cazul sesizării Camerei Deputaţilor pe tema completurilor specializate de la ÎCCJ. Citește mai

O firmă de avocatură a dat Disney în judecată pentru discriminare și susține că politicile corporatiste au un efect discriminatoriu în cazul femeilor şi se arată că Disney nu are un mecanism intern pentru a asigura

12 ambasade occidentale, ale unor state partenere și aliate - Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Norvegia, Suedia și Statele Unite, au transmis miercuri o scrisoare premierului României

O pacientă revoltată de condiţiile insalubre de la Clinica de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova a postat pe pagina sa de socializare imagini surprinse cu dezastrul din interiorul

Viorica Dăncilă a lansat atacuri în rafală la adresa partenerilor occidentali după ce lideri de la Bruxelles şi mai mulţi ambasadori au cerut Guvernului să nu adopte ordonanţe de urgenţă prin care ar fi modificată legislaţia