Cum arăta Antonia în adolescenţă, pe vremea când era model în America! Imaginile cu iubita lui Alex Velea au făcut furori 03.04.2020

Frumoasa Antonia reușește să se mențină pe primele poziții în clasamentele care scot în evidență frumoasele din showbizul românesc și nu numai, iar până și cei care nu se dau în vânt după muzica ei sunt de părere că la capitolul fizic stă "foarte bine". Cum distanțarea socială impusă de criza coronavirusului și de ordonanțele

Zeci de persoane s-au evacuat în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă, la un ansamblu compus din cinci spaţii de locuit, la Cernavodă, pentru stingerea flăcărilor intervenind

Elena Udrea îi transmite un mesaj lui Liviu Dragnea. Citește mai

Totul s-a întâmplat într-o şcoală generală din Carei. În clipa când diriginta a văzut eleva de 11 ani cu şuviţe blonde a obligat-o să şi le tundă în faţa clasei spre amuzamentul colegilor

Liverpool și Chelsea se înfruntă în derby-ul etapei cu numărul 34 din Premier League. Partida se joacă azi de la 18:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1. live de la 18:30 » Liverpool - Chelsea Vezi AICI

Simona Halep (locul 2 WTA) așteaptă cu entuziasm turneele pe zgură din acest sezon, având în vedere că este suprafața de joc pe care a dat cel mai bun randament în ultimii ani. Citește mai

Poliția israeliană l-a arestat duminică pe guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnan Gheith. Acesta a fost arestat fiindcă a încălcat un ordin emis anterior de autorități, informează poliția și avocatul său, conform France

Britanicul Lewis Hamilton, pilotul Mercedes, a câștigat Marele Premiu al Chinei, de la Shanghai. Aceasta a fost cursa cu numărul 1000 din istoria Formulei 1. Prima cursă a avut loc în 1950, la Silverstone, câștigător fiind

Compania Naţională de Investiţii a inclus pe lista de finanţare cele două stadioane din Focşani, construite în urmă cu peste jumătate de

Luni, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a fi audiat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu

Croaţia se visează poarta spre Europa a produselor made in China, Serbia şi Ungaria cred că pot deveni noduri de distribuţie pentru mărfurile chinezeşti în regiune, iar Ungaria se laudă că exporturile Chinei ajung acum la ea mai repede ca

Grupul Denis din Suceava, cu acti­vi­tăţi în producţia şi retailul de în­călţă­min­te, a terminat anul trecut cu afa­ceri cu­mulate de circa 100 de mi­lioa­ne de lei, cu aproape 30% mai mari de­cât în 2017, conform calculelor ZF

CFR Cluj și FCSB au terminat la egalitate, scor 0-0, într-un derby de dat uitării. Dan Petrescu a fost un car de nervi în repriza secundă. Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Tehnicianul campioanei a avut o criză de nervi pe

Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni standarde stricte de emisii de dioxid de carbon pentru autoturisme şi camionete, fiind astfel mai aproape de îndeplinirea obiectivelor sale în materie de climă, a

Ioan Ciprian Lucacian, un român în vârstă de 39 de ani stabilit în Anglia, a fost dus la un spital din Swindon după o căzătură. Înainte ca medicii să-l supună unor investigații amănunțite, românul a uitat de durerile provocate de

Bomba din showbiz a fost, cu siguranță, faptul că Brigitte Sfăt şi Florin Pastramă s-au cuplat! Iar cei doi au trecut peste toate criticile și au hotărât să treacă la următorul pas: nunta. Doar că Pastramă ar mai avea ceva de spus! În

Vremea se va încălzi treptat în majoritatea regiunilor în următoarele săptămâni, arată prognoza meteo emisă de specialişti. Potrivit acestora, după o perioadă de vreme rece, cu temperaturi scăzute, în care ploile nu au lipsit, mediile

Cel mai cunoscut terorist al României, Omar Hayssam a cerut clemență în fața judecătorilor pentru a fi scos de sub regimul de maximă siguranță. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a aflat că în cei șase ani de când se află după gratii,

Apocalipsa, spune o voce tremurândă cu lacrimi în ochi. După ce incendiul a distrus o bună parte din Notre-Dame de Paris, luni, inclusiv şarpanta şi săgeata din vârf, primele imagini arată că interiorul catedralei pare să fi rezistat relativ

Denis Alibec n-a fost nici pe bancă la meciul câștigat de Astra cu Sepsi, 1-0, iar antrenorul Costel Enache a explicat absența căpitanului giurgiuvenilor. „Denis a avut sâmbătă, la antrenament, un contact cu un coleg. I-a lovit

Simona Halep (2 WTA) e în centrul atenţiei la Rouen, fiind extrem de respectată şi de adversarele cu care se va duela în