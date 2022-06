Cum arată acum Sorina Guţă, după ce s-a îmbolnăvit grav! Imagini triste cu fosta soţie a lui Nicolae Guţă 05.06.2022

05.06.2022 Cum arată acum Sorina Guţă, după ce s-a îmbolnăvit grav! Imagini triste cu fosta soţie a lui Nicolae Guţă Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță (54 de ani), este grav bolnavă. Recent, aceasta a apărut într-un live pe rețelele de socializare, în timp ce purta masca de oxigen. Recent, Sorina, fosta soție a […] The post Cum arată acum Sorina



Cum arată acum Sorina Guţă, după ce s-a îmbolnăvit grav! Imagini triste cu fosta soţie a lui Nicolae Guţă

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță (54 de ani), este grav bolnavă. Recent, aceasta a apărut într-un live pe rețelele de socializare, în timp ce purta masca de oxigen. Recent, Sorina, fosta soție a […] The post Cum arată acum Sorina Guţă, după ce s-a îmbolnăvit grav! Imagini triste cu fosta soţie a lui Nicolae Guţă appeared first on Cancan.

Cum arată acum Sorina Guţă, după ce s-a îmbolnăvit grav! Imagini triste cu fosta soţie a lui Nicolae Guţă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Carrion Expedition, com­pa­nia de transport marfă din Cluj-Napoca cu acţionariat spa­niol, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 467,7 mil. lei (97 mil. euro), în scădere cu 35% faţă de anul anterior, când tran­spor­tatorul a avut

Denis Alibec (30 de ani) este, oficial, noul jucător al celor de la CFR Cluj. UPDATE ora 14:00 - Denis Alibec, prezentat de CFR Cluj Campioana României a prezentat transferul lui Denis Alibec, care va purta tricoul cu numărul 77. Denis va lupta

FCSB va juca joi, 22 iulie, cu Shakhter Karagandy, pe Arena Națională, de la ora

Iulia Albu, Nea Mărin şi Jean de la Craiova sunt primele surprize din juriul celui mai răcoritor show al verii, Splash! Vedete la apă, ce va avea premiera în curând, la Antena 1. Aflată pentru prima dată

Gabriela Băncilă, director de Meteorologie Operațională în cadrul ANM, a avertizat, miercuri, la Realitatea PLUS, asupra faptului că, în perioada următoare, ne vom confrunta cu averse ce vor avea caracter torențial și căderi de

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin Mituleţu-Buică, a rămas fără titlul de doctor, printr-un ordin al ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu. Decizia vine după ce şeful AEP a fost acuzat de plagierea tezei de doctorat,

Berbec Te vei concentra pe emotiile tale astăzi, ceea ce va fi o provocare. S-ar putea să te simți ca un yoyo în mâna altcuiva. Nu te victimiza. Ești responsabil pentru sentimentele tale și pentru

În timp ce SUA lui Biden şi Germania lui Merkel au ajuns la un armistiţiu privind gazoductul rusesc Nord Stream 2, spre furia, dar şi teama autorităţilor de la Kiev, Polonia îşi vede blocat propriul gazoduct, rămânând astfel dependentă de

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că un autoturism şi un autotren au fost implicate joi într-o coliziune frontală pe DNCB (Centura Bucureşti), la kilometrul 4, în

CS Universitatea Craiova a fost învinsă de albanezii de la Laci, scor 0-1, în prima manșă a turului 2 preliminar din UEFA Conference League. Totul despre Laci - CS Universitatea Craiova Laci este o formația albaneză lipsită de glorie,

Coronavirus România, 23 iulie 2021. 104 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.057 de cazuri de […] The post

Industria hotelieră din România, cu o valoare de peste 570 mil. euro, se situează pe al 17-lea loc în Europa, conform unui studiu IbisWorld. Sectorul hotelier local a fost puternic afectat de efectele

Nicoleta Voicu trece printr-o preioadă extrem de dificilă. Artista este copleșită de problemele financiare, are datorii uriașe, existând riscul de a rămâne fără casă. Pandemia a afectat-o foarte tare pe artistă, aceasta mărturisid că și

România ocupă locul 63 într-un clasament la nivel global privind cele mai bune ţări în care au fost analizate calitatea vieţii, mediul antreprenorial şi de business din 78 de ţări, conform unui top realizat de U.S. News, o publicaţie din SUA

Academica Clinceni joacă azi acasă cu CFR Cluj, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 Academica Clinceni - CFR Cluj, liveTEXT de la

Sute de protetatari au atacat, vineri, sediul Parlamentului Slovaciei, denunţând un proiect care prevede facilităţi pentru persoanele vaccinate şi restricţii pentru cele nevaccinate. Protestatarii au

Opoziţia Beijingului faţă de continuarea anchetei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) cu privire la originea pandemiei de coronavirus este "iresponsabilă" şi "periculoasă", a declarat, joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki.

Într-un comentariu la prima parte a acestui articol, cineva mă întreba de ce nu recomand cărţi mai uşoare, poliţiste sau de dragoste, doar e vacanţă. Păi, pentru că nu v-aş recomanda nici fast

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim profitul. Ne vom axa pe meciuri din Suedia, Elveția și Belgia. Vrei să ai zi de zi ponturi gratuite câștigătoare? Intră acum […] The post Biletul Zilei:

Vremea se menține una plăcută în data de 23 iulie. Deși se înregistrează temperaturi destul de ridicate, indicele de comfort este în aceste zile aproape de