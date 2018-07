Cum arată acum fetele de la trupa Trident, care cântau în blugi cu vedere la posterior 27.07.2018

Cele trei cântărețe blonde care răvășeau publicul masculin, în 2005, s-au reunit într-un restaurant din Capitală, ca în vremurile lor bune, dupăc e fiecare a luat-o pe drumul ei. Cele trei fete din trupa Trident care făceau senzație în anii 2005-2006, și anume, Roxana, Andreia și Loredana, au ținut mereu legătura, chiar dacă drumurile lor […] The post Cum arată acum fetele de la trupa Trident, care cântau în blugi cu vedere la posterior appeared first on Cancan.ro.

Migraţia trebuie să fie controlată, iar securitatea la graniţele exterioare ale Uniunii Europene trebuie consolidată, a afirmat joi, la Bruxelles, preşedintele Klaus Iohannis. "Astăzi vom avea o

Preşedintele ungar Janos Ader a promulgat al şaptelea amendament la Constituţie şi pachetul de legi supranumit 'Stop Soros', care incriminează activităţile de sprijin pentru migraţia ilegală, transmite joi

Tranzacţia prin care JC Flowers a cumpărat Piraeus Bank Romania a primit toate aprobările, inclusiv de la BNR, fondul de investiţii internaţional devenind astfel noul proprietar al celei de-a 13-a bănci din

Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu este implicată într-un grav scandal după ce ar fi agresat o fetiță de doar doi ani la creșa privată unde lucrează. Romina Rotariu, 33 de ani, a fost reținută pentru 24 de ore, potrivit unei

Presa internaţională a preluat, joi, informaţia potrivit căreia mai multe ambasade vestice de la Bucureşti au lansat un avertisment cu privire la schimbarea codurilor penale din Parlamentul României. Citește mai

Comisarul european Corina Creţu a postat pe contul de facebook fotografii de la întâlnirea pe care a avut-o cu unul dintre cei mai importanţi lideri ai Uniunii Europene. Citește mai

Ploile căzute joi după-amiază au făcut prăpăd în judeţul Teleorman. În Alexandria, din cauza volumului foarte mare de apă, sistemul de canalizare nu a mai făcut față şi majortatea intersecțiilor au devenit

Ioana Gheorghiaş, fiica lui Mugurel Gheorghiaş, zis „Melcul“, unul dintre foştii acţionari ai companiei TelDrum şi fost coleg de facultate cu Liviu Dragnea, va fi trimisă consul al României la Torino, potrivit unor surse politice. Gheorghiaş

Trei elevi care au susţinut probele scrise la Bacalaureat în sesiunea din iunie 2018 au fost eliminaţi din sala de examen pentru că au încercat să copieze. Elevii au fost prinşi cu telefonul mobil asupra lor, deşi regulamentul interzice acest

Conform Sky News, există mai multe victime, după ce un atac armat a avut loc la redacţia unui ziar din Maryland. Poliţia locală a declarat că există o operaţiune în

În baza legislației UE, dacă produsele pe care le-ați cumpărat se dovedesc a fi defectuoase sau nu arată conform descrierii, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă

Filosoful Mihai Şora, în vârstă de 101 ani, a fost operat joi la Spitalul Elias, intervenţia chirurgicală decurgând bine, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al unităţii medicale,

Selecţionata Belgiei a învins echipa Angliei cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, la Kaliningrad, şi a câştigat Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal din

♦ Retailerul lucrează la nivel mondial cu 757 de furnizori care au peste 2.000 de unităţi de producţie şi circa un milion de salariaţi ♦ Doar pe piaţa locală compania are contracte cu peste 20 de fabrici cu afaceri de 267 mil. lei anul trecut

Trei mall-uri și un spital din orașul Samara din Rusia au fost evacuate din cauza amenințărilor cu bombă. The Mirror scrie că totul s-a întâmplat imediat după meciul dintre Columbia și Senegal, scor 1-0. Polițiștii au primit mai

Thomas Vermaelen (32 de ani), fundașul Barcelonei, a suferit o accidentare urâtă în repriza secundă a partidei pe care Belgia a disputat-o în această seară cu Anglia. În minutul 57, belgianul a fost lovit dur de Jamie Vardy

Producătorul francez de ciment Lafarge a fost pus joi sub acuzare, în Franța, în calitate de persoană juridică, pentru „complicitate la crime împotriva umanităţii”, fiind acuzată că a subvenţionat, indirect, grupurile armate din Siria

Un copil de 13 ani, din județul Bacău, a murit, joi, după ce a fost lovit de trăsnet. Puștiul se afla la cules de ciuperci. Potrivit reprezentanților Poliției, băiatul se afla cu fratele său în pădurea de lângă satul Tămășoaia când, la

Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil în data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters. Citește mai

Horoscop O viaţă ca de roman, dar, în orice caz, interviurile Orianei au fost şi sunt încă celebre, cele mai importante care au existat. Oriana, ca adolescentă, și-a însoțit tatăl în mișcarea de rezistență, în WW2. În anii 60’ şi