Cum alegi corect dimensiunea saltelei: 4 criterii de bază 30.09.2022

30.09.2022 Cum alegi corect dimensiunea saltelei: 4 criterii de bază Nu este suficient ca salteaua pe care dormi să se potrivească perfect cu dimensiunea patului pentru a avea garanția unui somn liniștit și odihnitor. Chiar am putea spune că acest detaliu este mai puțin relevant pentru calitatea somnului, și că



Cum alegi corect dimensiunea saltelei: 4 criterii de bază

Nu este suficient ca salteaua pe care dormi să se potrivească perfect cu dimensiunea patului pentru a avea garanția unui somn liniștit și odihnitor. Chiar am putea spune că acest detaliu este mai puțin relevant pentru calitatea somnului, și că altele sunt criteriile de bază în alegerea dimensiunii unei saltele. Noi ți le dezvăluim rând […]

Cum alegi corect dimensiunea saltelei: 4 criterii de bază

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de erotism, în fiecare zi, la ora 20.00. Stați cu noi pentru a vă delecta cu cele mai HOT imagini. […] The post Mercedes e blondina care te

Peste 1.300 de călărăşeni au fost sancţionaţi în ultima săptămână în cadrul raziilor realizate de peste 900 de poliţişti. Amenzile aplicate însumează 430.000 de

Roberto-Mihai Florescu, fiul fostului şef al Biroului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antiterorism Braşov, Gabriel Florescu, a fost trimis în arest la domiciliu pentru trafic de

Cu 55% s-au apreciat de la începutul anului 2021 încoace acţiunile gigantului petrolier american ExxonMobil (XOM), pe o bursă americană în creştere cu 18,5% prin Dow Jones şi 25% pentru S&P, pe fondul revenirii cerererii pentru produsele

Paul de la ”Puterea dragostei” a devenit tătă cu acte în regulă. Tănărul și-a văzut visul devenit realitate, iar acum se poate bucura din plin de statutul de logodnic și tată. Iubita lui a postat […] The post Paul de la ”Puterea

În mai puţin de o lună de la începutul livrărilor, Dacia Spring, primul automobil electric al mărcii româneşti deţinute de grupul Renault, a ajuns deja la primii 1.000 de clienţi din ţara

Un italian a fost omorât de amantul soției chiar la îndemnul acesteia. Femeia era cu 32 de ani mai tânără, motiv destul de întemeiat sa fie acuzată la orice pas că își înșală soțul. Italianul […] The post O femeie de 32 de ani şi-a

Premierul interimar Florin Cîţu a efectuat, marţi, o vizită de lucru la spitalele Universitar şi Floreasca din Capitală, pentru a verifica situaţia din aceste unităţi în condiţiile pandemiei de COVID-19,

Proiectul – ”Bacalaureat pentru toți” (Educație de calitate pentru toți liceenii), Bursele mybac.ro pentru toți liceenii – este derulat și implementat de Asociația Sfinții Români și mybac.ro sustinut de Kaufland Romania.

Via Transilvanica, proiectul care promovează turismul in Romania, a căzut pradă vandalilor, scrie

Romgaz a anunţat marţi seară la Bursa de Valori Bucureşti că administratorii societăţii au avizat achiziţia a 50% din perimetrul Neptun Deep de la ExxonMobil, informează Ziarul Financiar. Tranzacția

Xavi Hernandez (41 de ani), cel care este pe cale să preia banca tehnică a Barcelonei, pregătește o surpriză: vrea să aducă în staff-ul său o legendă a clubului. Totul despre Dinamo Kiev - Barcelona, AICI! Este vorba de Carles Puyol (43 de

Antreprenorii au nevoie de flexibilitate în accesarea fondurilor europene pentru a nu ajunge în situaţii în care, de exemplu, să cumpere panouri solare care sa fie folosite sub capacitate, a fost una dintre concluziile videoconferinţei ZF/BRD Vest

Zeci de baxuri pline cu muguri de canabis au fost descoperite, la sfârşitul săptămânii trecute, într-un bloc din Oradea, iar poliţiştii care au declanşat o anchetă în acest caz au avut parte de surpriza vieţii când au descoperit că

Costurile în creştere cu energia pun presiune pe producătorii cu facilităţi în piaţa locală, în contextul în care preţul energiei electrice a crescut cu peste 250% în doar şase luni, a explicat Dragoş Militaru, general ma­nager, Kandia

Prima reprezentativă a României păstrează în continuare șanse pentru calificarea la un Campionat Mondial, după 23 de ani de

A început Black Friday la Nissa cu cele mai mari reduceri din an. Sunt reduceri de până la 80% la mii de produse. Black Friday 2021. Nissa are şi un premiu în valoare de 1.000 […] The post Black Friday 2021. Reduceri de până la 80% la mii de

Veste tragică de platourile noii serii „Indiana Jones”. Nick Cupac, 54 de ani, un cameraman cunoscut la Hollywood, a fost găsit fără viață într-un hotel din orașul Fes, nord-estul Marocului, unde au loc filmările părții a 5-a din

Vânzările de autovehicule electrice au crescut puternic, în condiţiile în care companiile au putut produce baterii la preţuri din ce în ce mai scăzute, scrie

OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat după impozitare de 14 mil. lei în primele trei nouă luni ale anului 2021, în scădere cu 65% faţă de rezultatul din aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile majorării cheltuielilor