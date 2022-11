Cum alegi cea mai bună motocoasă pentru tine 25.11.2022

Cum alegi cea mai bună motocoasă pentru tine

Ministerul Sănătății a anunțat joi depistarea altor nouă cazuri de infectare cu noua variantă Omicron pe teritoriul României, șase dintre acestea fiind confirmate la persoane care domiciliază în București, iar celelalte în Ilfov, Prahova și

Omicron amenință din ce în ce mai mult sănătatea oamenilor de sărbători. Cum poți preveni infectarea în călătoriile cu avionul, unde noua tulpină devine extrem de

PEJ, compania care se ocupă de investiţiile în proiectul de construcţie a primei centrale nucleare din Polonia, a ales Lubiatowo-Kopalino, sat din provincia Pomoroskie, ca locaţie preferată pentru prima centrală nucleară, a anunţat compania,

Aderarea Croaţiei la zona euro va costa băncile locale aproximativ 1 miliard de kuna (130 milioane de euro) anual sub formă de comisioane de conversie pierdute, însă trecerea la euro va diminua riscurile monetare şi va întări stabilitatea, a

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban, care afirmă că este vaccinat cu trei doze de ser anti-COVID, declară că nici el, nici parlamentarii care îl susţin nu vor vota proiectul implementării unui certificat verde COVID la locul de muncă, el

În Constituţia României (legea supremă a ţării) există deja prevederi care proclamă prevalenţa dispoziţiilor europene sau internaţionale în faţa celor

Ediţia specială în care îi veţi putea vedea pe Dan Negru şi Florin Piersic va fi difuzată în seara de Ajun la Antena 3, începând cu ora

Mimi este una dintre cele mai urmărite vloggerițe din România. De-a lungul timpului, tânăra a reuşit să adune o comunitate impresionantă de oameni pe reţelele de socializare cu care împărtăşeşte diferite subiecte în mediul online.

Ca ]n fiecare an, marile hypermarketuri din Capitală au program special de funcționare în perioada Sărbătorilor de iarnă. Astfel, dacă în unele zile sunt închise complet sau au program mai scurt ca de obicei, unele dintre ele sunt deschise chiar

Bernie Ecclestone, fostul administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, crede că britanicul se va retrage din "Marele Circ", după ce a pierdut titlul cu neşansă în acest

Rapid a anunțat numele a două dintre cele 3 echipe cu care se va înfrunta în cantonamentul de pregătire din Antalya. Între 5 și 15 ianuarie 2022, Rapid va desfășura un cantonament în Antalya, în vederea pregătirii părții secunde a

Liderul Forței Dreptei, Ludovic Orban, susține, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că aprobarea bugetului de stat pentru anul 2022 este o dovada „trădării angajamentelor de către parlamentarii

Papa Francisc oficiază tradiționala slujbă din ajunul Crăciunului, în Bazilica Sfântul Petru. Pentru al doilea an consecutiv, liturghia are loc în pandemie, numărul credincioșilor care participă fiind limitat. Cu o zi înainte, Suveranul Pontif

Mai multe persoane au tăiat și pârlit porcul chiar în parcarea blocului. Întregul incident a fost surprins de un

Institutul Naţional de Sănătate Publică informează joi că, în săptămâna 13 - 19 decembrie, 71,6% din cazurile de COVID confirmate au fost la persoane

Etapa tradiţională de Boxing Day din Premier League vine la Superbet cu SuperPariuri, SuperAvantaj şi SuperCote. Nu ai cont la Superbet? Înregistrează-te chiar acum şi beneficiază de Bonusul de Bun Venit de până la 500 de lei! Boxing

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță cod portocaliu de ploi abundente în prima zi de Crăciun, la munte. Însă, la București, vremea va continua să se încălzească. În intervalul 25 decembrie, ora 10:00 – 28 […] The

Companiile aeriene au fost nevoite să anuleze peste 2.000 de zboruri interne şi internaţionale, în întreaga lume, din cauza restricţiilor impuse ca urmare a răspândirii tulpinii Omicron a virusului SARS-CoV-2, informează cotidianul Le

Danemarca a anunţat joi că persoanele care intră pe teritoriul său vor trebui să prezinte un test Covid negativ, chiar dacă sunt vaccinate, relatează

Ministrul Muncii Marius Budăi a anunţat, vineri, pe pagina sa de Facebook că a început tipărirea taloanelor de pensie pentru luna ianuarie