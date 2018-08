Cum ai vrea sa arate noul telefon Samsung Galaxy? 10.08.2018

Lansarea de noi modele de telefoane a devenit un adevarat trend in ultima vreme, mai ales daca luam in considerare faptul ca frenezia dinainte asigura un numar semnificativ de comenzi. Cu cat campania de teasing este mai bine pusa la punct, cu atat primele stocuri vor fi mai bine vandute. Acest lucru rezolva si eventualele […] The post Cum ai vrea sa arate noul telefon Samsung Galaxy? appeared first on Cancan.ro.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, că, atâta timp cât şeful statului respectă Constituţia, nu ştie dacă suspendarea mai este o prioritate. Citește mai

Fondatorul Regina Maria a anunţat încă din 2017 că va construi un centru pentru vârstnici în

„Timişoara socialistă“ este un album foto care surprinde capitala Banatului în perioada '60-'80, în plină eră ceauşistă. Imaginile au fost selectate din colecţia de cărţi poştale ale istoricului Thomas Remus

Dacă alegem să plecăm cu maşina în vacanţă, specialiştii ne recomandă să facem câteva verificări obligatorii, care ne pot feri de neplăceri. Chiar dacă nu suntem specialişti auto, câteva lucruri simple ne sunt la

În urma călătoriei în China, Nicolae Milescu a scris un şir de importante lucrări, bucurându-se de un binemeritat interes în multe centre ştiinţifice

Primul procuror care a solicitat Consilului Superior al Magistraturii încetarea activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie după revocarea Laurei Codruţa Kovesi a revenit la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, unitate de parchet de

Sorana Cîrstea nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, având un an 2018 modest din punct de vedere al rezultatelor

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi seara că, în opinia sa, demersurile de suspendare a preşedintelui Klaus Iohannis ar trebui să continue, adăugând însă că dacă şeful statului

Saga fantastică-medievală ''Game of Thrones'' a primit joi cele mai multe nominalizări - 22 -, inclusiv la categoria cel mai bun serial dramatic, pentru ediţia din 2018 a premiilor Emmy, iar platforma de

Linda Daniels era dependenta de un aparat cu oxigen alimentat electric. Masinaria o ajuta pe femeia in varsta de 68 de ani sa ramana in viata. Ea a murit la sase ore dupa ce compania de elctricitate i-a taiat curentul, a povestit Desiree Washington

Medicii au descoperit viermi paraziți în coloana vertebrală a unei paciente care a venit la spital pentru că nu se mai putea ține pe

După peste 25 de ani de negocieri, reglementările politice ale conflictului transnistrean rămân neclare. În ultimii ani se negociază şi se discută problemele care nu se referă la statutul regiunii şi la prezenţa ilegală a armatei ruse, or,

Operaţiunile de distribuţie paralelă – export-import paralel de medicamente - facilitate de piaţa liberă a Uniunii Europene, au în vedere medicamentele rămase, după satisfacerea cererii locale. Premisa distribuţiei paralele este diferenţa de

În fiecare dimineaţă, femeile de serviciu strâng zeci de mucuri de ţigară aruncate prin toate colţurile spitalului. Inclusiv din unele cabinete

Investiţia se ridică la 8,3 milioane de lei. Planetariul va avea 92 de locuri şi dotări video de ultimă generaţie. Planetariul nu va fi dedicat în totalitate astronomiei, ci vor fi proiectate şi filme documentare, desene animate sau filme

Donald Trump i-a şocat pe liderii NATO prin comportamentul său şi cererile vehemente de mărire a bugetelor pentru apărare până la 4% din PIB. Discuţiile au fost tensionate, preşedintele american sugerând retragerea SUA din Alianţă. Urmează

În timp ce familia regală britanică se afla la balconul regal pentru a urmări show-ul aerian organizat cu ocazia centenarului RAF, micuţii George şi Charlotte se aflau în grija bonei. Iată ce a putut face Prinţul George de a fost certat de

Preşedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni sancţiunile impuse unor importuri de produse alimentare din Occident, după ce Uniunea Europeană (UE) a procedat la fel din cauza acţiunilor Moscovei în Ucraina, relatează The Associated

Ministrul Apărării Nationale, Mihai Fifor, a confirmat ieri că aviaţia militară rusă intră frecvent în spaţiul aerian al României, lucru anunţat în premieră cu ceva timp în urmă de comandorul Chris Ball, şeful escadrei britanice de

Site-ul ANAF și Spațiul Privat Virtual (SPV) au funcţionat ieri foarte greu, cu întreruperi multe şi dese, făcând un calvar depunerea Declaraţiei unice. Problemele au apărut din cauza numărului mare