Cum afli parola de la Wi-Fi, în cazul în care ai uitat-o 24.11.2021

Pentru a fi în permanență în legătură cu lumea din jur este obligatoriu să fii conectat în permanență la internet, fie pe telefonul mobil, pe tabletă ori pe laptop. De aceea, tot mai mulți utilizatori își setează acasă o rețea wireless pe care și-o securizează cu ajutorul unei parole pentru a împedica accesul oricui la

Localităţile Bragadiru şi Chiajna, din judeţul Ilfov, ies din carantină începând de vineri, ora 22:00, potrivit unui anunţ al Prefecturii Ilfov, citat de Agerpres. „În urma evaluării analizelor de risc ale comunităţilor din oraşul

Kirsten Flipkens (35 de ani, 86 WTA) a suferit o accidentare teribilă în timpul meciului cu Sofia Kenin (22 de ani, 4 WTA) de la Abu Dhabi. Belgianca era în avantaj (7-5, 4-5), dar s-a văzut nevoită să abandoneze. În setul secund, la scorul

În ziua în care Gaziantep a oficializat despărţirea de fostul rapidist, o altă grupare din Superliga turcă a bătut palma cu un tehnician

Viitorul - Hermannstadt se joacă azi, de la 19:00, în primul joc oficial din 2021 în Liga I. Confruntarea de la Ovidiu reprezintă o restanță din etapa a 12-a și pare șansa perfectă pentru ca Rednic să obțină primul succes pe banca

Pentru ca săptămâna să înceapă bine este nevoie de un banc bun, care să îți aducă zâmbetul pe buze. Așa că am pregătit o discuție în cuplu care cu siguranță te va face să râzi. […] The post Bancul zilei| Salutări de la Maria,

Un bărbat care a pretins că este angajat al sistemului de sănătate din Marea Britanie a vaccinat o bătrână în vârstă de 92 de ani din Londra. Pentru serul anti-COVID fals, acesta i-a cerut 160 de lire sterline, potrivit

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Dunărea Brăila-Fleury Loiret 29-27: Brăila a condus și cu 6 goluri diferență, dar și-a complicat situația pe finalurile de repriză. A bifat însă primul succes în EHF European League Dunărea Brăila a debutat cu un succes în grupele EHF

Bogdan Oneț și-a adus aminte de telefonul primit din partea mamei lui Oaidă în momentul în care Viitorul lui Gică Hagi îi dădea târcoale jucătorului lui Atletico

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.987 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au […] The post Decese coronavirus în

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va avea marţi, 12 ianuarie, o vizită oficială la Kiev, unde se va întâlni cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta este prima vizită peste hotare a Maiei Sandu după învestirea în

Medicul Valeriu Gheorghiță, coodonatorul campaniei de vaccinare în România, a anunțat ce persoane urmează să fie vaccinate în cea de-a doua etapă a procesului de vaccinare. Totodată, oficialul a precizat și că primele doze din […] The

Horoscop duminică 10 ianuarie 2021. Un eveniment astrologic monumental are loc azi și va pune fundația pentru o lume cu totul nouă, atât la nivel colectiv cât și

Cursul de schimb a rămas ieri peste nivelul de 4,87 lei/euro, în uşoară creştere faţă de valoarea de la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a început anul 2021 sub pragul de 4,87

Acte necesare la RAR în 2021. Pentru înmatricularea auto a unui vehicul adus din Germania, Italia sau orice alt stat UE ori non-UE, este nevoie, mai întâi, de o programare la RAR – Registrul Auto Român – pentru obținerea certificărilor

Patru companii locale produc carne de melc în valoare de 50 mil. lei cu 270 de salariaţi. Este vorba de Rolux (Hunedoara), BBG Acces Consult (Tulcea), Egan Prod (Mureş) şi Bioprod (Sibiu), conform datelor ZF obţinute din informaţiile

Departamentul american al Trezoreriei a anunţat, luni, sancţiuni care au rolul destructurării unei presupuse reţele ruse de influenţă asociată cu Andrii Derkach, un politician ucrainean care are legături

Ministrul Mediului, Tanczos Barna (44 de ani), consideră că trebuie reluate discuțiile pentru o posibilă introducere a unei taxe auto, pe poluare. Tanczos Barna a declarat că va demara discuțiile cu producătorii și dealerii auto pentru a se

Alex Bodi a trecut printr-o perioadă dificilă și a stat în arest preventiv pentru 40 de zile. În toată această perioadă, însă, sprijin de nădejde i-a fost iubita sa, Daria Radionova. Nici măcar ei nu […] The post Daria Radionova,

Cine nu a auzit de libertinul și fermecătorul personaj Don Juan? El este bărbatul care poate să fure inima oricărei femei pe care pune ochii. Dacă l-ai privit până acum ca pe o legendă, află că astfel de bărbați chiar există printre noi.