Cum a vrut un tânăr din Giurgiu să obţină permisul de conducere. Poliţiştii au descoperit totul 07.12.2021

07.12.2021 Cum a vrut un tânăr din Giurgiu să obţină permisul de conducere. Poliţiştii au descoperit totul Un tânăr din Giurgiu a încercat să obţină permisul de conducere cu ajutorul tehnologiei. Mai exact, polițiștii care supravegheau candidații au descoperit că avea căști și microfoane lipite pe tot corpul și un complice în […] The post



Cum a vrut un tânăr din Giurgiu să obţină permisul de conducere. Poliţiştii au descoperit totul

Un tânăr din Giurgiu a încercat să obţină permisul de conducere cu ajutorul tehnologiei. Mai exact, polițiștii care supravegheau candidații au descoperit că avea căști și microfoane lipite pe tot corpul și un complice în […] The post Cum a vrut un tânăr din Giurgiu să obţină permisul de conducere. Poliţiştii au descoperit totul appeared first on Cancan.

Cum a vrut un tânăr din Giurgiu să obţină permisul de conducere. Poliţiştii au descoperit totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Craiova și Viitorul au remizat, scor 1-1, în cel mai tare meci al rundei #18 din Liga 1. Corneliu Papură (47 de ani) spune că cele 3 schimbări efectuate la pauză nu au influențat soarta partidei. Toate detaliile despre Craiova - Viitorul

Oraşul Mardin, din sud-estul Turciei, va demola 240 de clădiri pentru a-şi păstra caracterul autentic care atrage

Ana Gros, interul care a semnat cu ȚSKA Moscova în viitorul sezon, a egalat în ultimele secunde la Gyor, pentru Brest, 25-25. Meci senzațional făcut de portarul Barbara Arenhardt, la Buducnost Primele două meciuri din etapa a 12-a, grupa B, în

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Un bărbat care a vrut să-și pună capăt zilelor a fost salvat în ultima clipă de un străin. După ce și-a pierdut serviciul, l-a părăsit […] The post Bancul zilei | O bere

În timp ce majoritatea statelor lumii sunt puternic afectate de criza sanitară generată de pandemia de coronavirus, economia Chinei prosperă. A devansat astfel Statele Unite, devenind cel mai mare beneficiar

Modul în care au acţionat administraţiile publice, consideră Dan Trifu, preşedintele Fundaţiei Eco-Civica, a dus la crearea unui dezastru ecologic în Capitală, întrucât numărul spaţiilor verzi a scăzut, valorile de poluare ale traficului au

Preşedintele american Joe Biden urmează să semneze un ordin prin care cere agenţiilor federale să cumpere mai multe produse americane în scopul relansării produţiei naţionale, o decizie care riscă însă să tensioneze relaţiile SUA cu

Kayserispor, echipa antrenată de Dan Petrescu, a fost surclasată la Istanbul de Fenerbahce, scor 0-3. Kayseri a părut o echpă de amatori în confruntarea din această după-amiază. Formația lui Petrescu s-a apropiat în puține momente de poarta

Preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, speră că 2021 va fi anul redresării post-pandemie, lucru care va fi realizat însă în două faze, pentru că economia nu dă încă semne de redresare, relatează

FC Voluntari și CS Universitatea Craiova se vor înfrunta astăzi, de la ora 17:30, în runda 19 din Liga 1. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la DigiSport, TV Telekom Sport și Look Sport. În ultima

Al cincilea caz de infectare noua tulpină de coronavirus a fost confirmată la un bărbat de 70 de ani din Constanţa. Acesta este a cincilea caz înregistrat în

Este doar o problemă de timp până când Ministerul Educaţiei va emite ordinul de retragere a titlului de doctor în ştiinţe medicale în cazul lui Lucian Eva, managerul Spitalului Nicolae Oblu din Iaşi şi

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluţie privind progresul procedurii de monitorizare în anul 2020, în document regăsindu-se constatări şi cu privire la Republica Moldova. Printre cele menţionate în rezoluţie cu privire

Alte 95.940 de doze de vaccin produs de Pfizer și BioNTech au sosit marți în România pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit Comitetului Național de Coordonare a

Vestea anunțată marți de șefa Agenției Europene pentru Medicamente, Emer Cooke, vine cu câteva zile înainte de decizia privind aprobarea vaccinului în spațiul comunitar, care ar trebui să aibă loc vineri, scrie The Guardian. Vaccinul

OMS atrage atenţia că măştile de pânză (nonchirurgicale) sunt la fel de eficiente şi în faţa noilor variante mai contagioase ale coronavirusului, adăugând că nu există niciun semn că modul de transmitere s-ar fi

Simona Halep, 29 de ani, a atins, miercuri, o bornă istorică în carieră, clasarea neîntreruptă de șapte ani în top 10 WTA. Sportiva din Constanța se pregătește de debutul la Australian Open, informează Gazeta Sporturilor. Pe 27 ianuarie 2014,

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns la 718.612., după raportarea a 3.174 de noi infectări. În jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de

Mai multe gorile infectate cu noul coronavirus s-au vindecat de COVID-19 după ce au urmat un tratament experimental bazat pe anticorpi de sinteză, la Grădina zoologică din San Diego, California,

Muzeul CFR din Gara de Nord, inaugurat de regele Carol al II-lea în 1939, a fost închis la începutul acestui an pe motiv că nu are acreditare, informează Hotnews. Potrivit sursei citate, după ce instituția a fost amendată de reprezentanții în