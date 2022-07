Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce a fost atacată de un rechin. Declaraţii uluitoare 06.07.2022

06.07.2022 Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce a fost atacată de un rechin. Declaraţii uluitoare O tânără de 17 ani din Florida a trecut prin momente cumplite, după ce a fost atacată de un rechin. Fata era la vânătoare de scoici în apele de pe plaja Keaton atunci când a […] The post Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce



Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce a fost atacată de un rechin. Declaraţii uluitoare

O tânără de 17 ani din Florida a trecut prin momente cumplite, după ce a fost atacată de un rechin. Fata era la vânătoare de scoici în apele de pe plaja Keaton atunci când a […] The post Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce a fost atacată de un rechin. Declaraţii uluitoare appeared first on Cancan.

Cum a supravieţuit o tânără de 17 ani, după ce a fost atacată de un rechin. Declaraţii uluitoare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Spera Franchise Group (simbol bursier SFG), compania care operează brandurile KFC, Taco Bell şi Pizza Hut în România, a aprobat propunerea Consiliului de Administraţie de distribuire a unor dividende de peste 35 mil. lei din profitul net

Edi Iordănescu a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al

Acţiunile celor cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) de la Bursa de la Bucureşti se tranzacţionau la finele lunii iulie 2021 la discounturi de tranzacţionare cuprinse între 36,8% pentru SIF Transilvania (SIF3) şi 56% în cazul SIF

O femeie cu domicilil în judeţul Mureş a fost prinsă de poliţiştii localit în timp ce cerşea pe străzile din Târgu

Edi Iordănescu este oficial noul antrenor al celor de la FCSB, iar în urmă cu puțin timp a susținut o conferință de

După mulţi ani în care nu a mai fost organizată vreo şezătoare, acest obicei tradiţional va reveni sâmbătă 21 august în comuna Călineşti din judeţul Argeş. Evenimentul va începe la ora 10 la Căminul Cultural din

Alexandru Mitriţă le dă speranţe fanilor echipei CS U Craiova, care îşi doresc întoarcerea sa în

Libertatea și organizatorii FITS 2021 vă propun o selecție de spectacole de teatru, muzică și dans pe care nu ar trebui să le ratați la ediția din acest an de la Sibiu. În premieră mondială, actrița Charlotte Rampling și violoncelista Sonia

Fundașul central croat Dominik Kovacic (27 de ani) de la FCU Craiova și-a adus iubita în Bănie. Adela Geisler, un cunoscut model în Croația, a profitat din plin de căldura din România și s-a relaxat zilele trecute la o piscină din

Dacă în urcă cu șase luni erau sufereau cumplit din cauza trecerii în neființă a Corneliei Catanga, acum, fiul acesteia Alexandru Pădureanu își va bucura tatăl cu o nuntă, acesta pregătind în detaliu fericitul eveniment. […] The

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că sâmbătă dimineață a avut loc un nou cutremur într-o zănă atipică pentru țara noastră. Seismul s-a înregistrat în zona Banat, Timiș și a

Circulaţia feroviară pentru trenurile de călători şi de marfă, între staţiile Mintia-Brănişca, pe firul II, a fost redeschisă, joi, la ora 21:50, cu restricţii viteză. Aceasta a fost oprită timp de şapte ore, din cauza unui tren de marfă

Site-ul talibanilor, folosit pentru propagandă, funcționează de pe serverele unei firme de lângă Capitală, din localitatea Chiajna. Este vorba despre un centru de date care găzduiește mii de

Patru militanţi islamişti proiranieni au fost ucişi în urma unor atacuri cu rachete atribuite Israelului care au vizat poziţii militare din vestul Siriei, anunţă organizaţia Observator Sirian pentru Drepturile

Secretarul general al PSD Paul Stănescu anunță că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură la adresa Givernului Cîțu. „Trebuie opriți înainte de a transforma cu totul România într-o țară

Arsenal și Chelsea se întâlnesc azi, de la 18:30, în cel mai așteptat meci din cadrul etapei a 2-a din Premier League. Derby-ul londonez se va juca pe arena „tunarilor”, dar toți ochii sunt pe echipa lui Tuchel, acolo unde va debuta Romelu

Un accident rutier grav a avut loc, vineri după-amiază, în localitatea Vâlcele, județul Cluj. în urma impactului, două persoane au fost rănite, informează

Persoanele care călătoresc, din 23 august, cu trenurile CFR pe ruta Gara de Nord - Aeroport Henri Coandă vor putea plăti biletele direct în tren, cu cardul bancar, în baza unui parteneriat cu

Istoria omenirii a fost martora apariției și expansiunii teritorială și militară a sute de imperii, care au dominat o mare parte a lumii timp de sute și chiar mii de ani. Cu teritorii întinse peste mări și țări, imperiile au înglobat din

Lanţul de farmacii Professional Pharma Line, înfiinţat în urmă cu două decenii în Prahova, a ajuns în 2020 la afaceri de 96,8 mil. lei, în creştere cu 10% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe baza informaţiilor de la