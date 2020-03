Cum a reuşit un director de instituţie publică să obţină locuinţă ANL, deşi avea două apartamente în proprietate 06.03.2020

Daniela Ţîţaru, directorul auto-suspendat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, a deţinut timp de mai mulţi ani o locuinţă ANL, deşi avea în proprietate două apartamente şi un teren. Pentru că a minţit, directoarea a fost condamnată pentru fals în declaraţii.

