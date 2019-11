Cum a răspuns Gina Pistol după ce un fan a vrut să o „combine” pe Instagram. Ce a zis blonda despre Smiley 23.11.2019

23.11.2019 Cum a răspuns Gina Pistol după ce un fan a vrut să o „combine” pe Instagram. Ce a zis blonda despre Smiley Gina Pistol se află în Asia, acolo unde filmează noul sezon din reality-show-ul Asia Express şi a arătat tuturor, cu mare bucurie, ce cadou i-a făcut Smiley. Vedeta a postat un filmuleţ pe pagina sa de Instagram, iar la gât purta un lănțisor



Cum a răspuns Gina Pistol după ce un fan a vrut să o „combine” pe Instagram. Ce a zis blonda despre Smiley

Gina Pistol se află în Asia, acolo unde filmează noul sezon din reality-show-ul Asia Express şi a arătat tuturor, cu mare bucurie, ce cadou i-a făcut Smiley. Vedeta a postat un filmuleţ pe pagina sa de Instagram, iar la gât purta un lănțisor care avea atașat de el un zâmbet, făcând referire la Smiley. „Pe […] The post Cum a răspuns Gina Pistol după ce un fan a vrut să o „combine” pe Instagram. Ce a zis blonda despre Smiley appeared first on Cancan.ro.

Cum a răspuns Gina Pistol după ce un fan a vrut să o „combine” pe Instagram. Ce a zis blonda despre Smiley

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunţat joi, la Constanţa, că şi în 2019 vor fi acordate tichete de vacanţă tuturor beneficiarilor prevăzuţi de lege, fiind alocate deja sumele necesare în

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că Legea referendumului "prevede expres" că, în condiţiile în care alegerile europarlamentare şi referendumul anunţat de preşedinte sunt organizate în aceeaşi

Executivul urmează să adopte vineri, printr-un memorandum, Codul de conduită al membrilor Guvernului. Proiectul de Cod stabileşte, între altele, că membrii Guvernului îşi exercită mandatul "în conformitate

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că Legea referendumului "prevede expres" că, în condiţiile în care alegerile europarlamentare şi referendumul anunţat de preşedinte sunt organizate în aceeaşi

Organizarea referendumului pe justiţie în alte secţii decât cele pentru alegerile europarlamentare demonstrează frica preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi a preşedintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu faţă de

Preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, au semnat, joi, un protocol de susţinere a Partidului Social Democrat pentru alegerile

Substanţele de spălat vase şi haine sunt din ce în ce mai eficiente pentru îndepărtarea murdăriei, însă tot mai dăunătoare pentru piele, motiv pentru care alergiile la detergenţi sunt des întâlnite.

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat joi că plângerea penală pentru înaltă trădare împotriva preşedintelui Klaus Iohannis este "aproape gata". "E aproape gata", a

Ministrul norvegian al justiţiei Tor Mikkel Wara a demisionat joi, la două săptămâni după ce Serviciul de securitate PST a anunţat că o suspectează pe partenera sa că a incendiat automobilul cuplului într-un

Organizarea referendumului pe tema justiţiei reprezintă "un pas necesar şi obligatoriu spre convalescenţa şi însănătoşirea" de care România are nevoie, a afirmat preşedintele USR, Dan Barna, joi,

Romeo Pascu povesteste cum a fost fugarit de Sliviu Lung, dupa un blat esuat cu

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va întâlni în semifinalele turneului de la Miami pe Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA). Românca a prefațat înfruntarea cu cehoaica. Dacă trece de Pliskova, Simona Halep va urca pe luni

Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, a decis să ia o pauză și să profite de vremea bună din Florida, după ce a fost nevoită să abandoneze la turneul de la Miami. Bianca Andreescu, care a acuzat o accidentare la umăr, se bucură de zilele

O bunică în vârstă de 92 de ani a fost prădată chiar de către nepotul ei. Femeia din Bacău a sesizat poliția atunci când a constatat că din casă îi lipsește suma de 8.500 de lei. Polițiștii au identificat repede autorul: nepotul.

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am mizat pe victoria obținută de S. Halep în partida cu Q. Wang (2-0), pe cel puțin un set câștigat de Ka. Pliskova în duelul cu Vondrousova și pe succesul oaspeților în Cesson – Nantes (23-34).

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la anunţul preşedintelui referitor la referendum şi la faptul că PSD s-ar teme de un astfel de demers, că preşedintele „se alintă dar nu-l bagă nimeni în seamă”. El a comentat

Un barbat de 50 de ani a fost rănit după ce s-ar fi explodat cu o grenadă chiar în curtea casei sale din sectorul Râşcani al Capitalei. Incidentul a avut loc joi, 28 martie, ora

Zeci de militari din Garnizoana Buzău, angajaţi ISU, ai Poliţiei Judeţene şi ai Jandarmeriei au început operaţiunea de mutare a cărţilor şi obiectelor de mobilier în noul sediu. Primele transporturi din clădirea de pe Unirii la noul sediul,

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi că proiectul ordonanţei de urgenţă de modificare a OUG 114, care ar urma să fie discutat vineri în şedinţa de Guvern, aduce modificări în ceea ce priveşte sistemul bancar, fondurile de pensii,

Dacă România ar dori să plătească în acest moment toată datoria publică acumulată, fiecare român ar trebui să scoată din buzunar circa 3.600 de euro, adică 17.000 de lei. Suma este mai mult decât dublă faţă de cea de acum opt ani, iar