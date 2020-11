Cum a încercat o tânără să vândă o pereche de bikini pe internet. Imaginea s-a viralizat. FOTO 12.11.2020

12.11.2020 Cum a încercat o tânără să vândă o pereche de bikini pe internet. Imaginea s-a viralizat. FOTO O femeie din Georgia, care a încercat să își vândă lenjeria intimă pe internet, și a avut parte de o surpriză de proporții. Imaginile s-au viralizat. Concret, cu ajutorul Facebook Marketplace, Tess Wilson și-a pus […] The post Cum a



Cum a încercat o tânără să vândă o pereche de bikini pe internet. Imaginea s-a viralizat. FOTO

O femeie din Georgia, care a încercat să își vândă lenjeria intimă pe internet, și a avut parte de o surpriză de proporții. Imaginile s-au viralizat. Concret, cu ajutorul Facebook Marketplace, Tess Wilson și-a pus […] The post Cum a încercat o tânără să vândă o pereche de bikini pe internet. Imaginea s-a viralizat. FOTO appeared first on Cancan.ro.

Cum a încercat o tânără să vândă o pereche de bikini pe internet. Imaginea s-a viralizat. FOTO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Suma va fi alocată din bugetul local pe anul 2019, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat recent de Consiliul Local. Un ajutor financiar a venit la începutul acestui an și de la Primăria Capitalei: 10 milioane de lei. Până la sfârșitul lui

Cauzele principale ale lipsei medicamentelor, în special a medicamentelor esenţiale, la nivel European dar şi naţional sunt multifactoriale şi interconectate într-o mare măsură. Consumul mediu de medicamente esenţiale dintr-o ţară poate avea

Peste 200 de instanţe şi parchete s-au pronunţat pentru desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie

Speranța de viață este una din cele mai scăzute din UE, cu șase ani mai mică decât în restul țărilor, relevă un raport al Comisiei Europene, prezentat în emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. Sorina Pintea a vorbit despre măsurile pe care le-a

Vânzările de autoturisme verzi, electrice şi hibride, au urcat la aproape 5.300 de unităţi în primele zece luni ale acestui an, în creştere cu 50% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 3,7% cotă de piaţă, potrivit datelor

După 23 de ani cu plete, Alin Oprea s-a tuns scurt. Cum arată artistul acum. Solistul a debutat alături de Tavi Colen pe 16 decembrie 1996, la Festivalul „Om bun”, unde au şi câştigat marele premiu pentru Talisman. Piesa lor de rezistenţă,

Ucraina a acuzat compania americană Apple că „îşi bate joc de durerea” ucrainenilor, pentru că a prezentat în aplicaţiile sale Peninsula Crimeea, anexată în 2014 de Moscova, ca fiind rusă,

Proprietarul unei pizzerii din judeţul Cluj s-a inspirat din campania electorală şi a introdus două noi specialităţi: pizza Iohannis şi pizza

Centrul Infotrafic anunţă că, sâmbătă, plouă torenţial pe Autostrada Soarelui, pe mai multe sectoare, existând pericol de

Incident grav pe o stradă comercială din Haga, unde mai multe persoane au fost înjunghiate de un bărbat, care a reușit apoi să fugă de la fața locului. Cel puțin trei persoane au fost rănite, relatează BBC News. Incidentul s-a petrecut pe

Cumpărătorii din Statele Unite au cheltuit online 7,4 miliarde de dolari cu ocazia reducerilor de Black Friday, conform Adobe

Ne bucurăm cu toţii să privim această paradă militară, să reascultăm Imnul României şi alte cântece care ne trezesc sentimentul şi vibraţia naţională. Şi este firesc să fie aşa şi să ne bucurăm

A crea un site cu ajutorul WordPress este soluția cea mai potrivită, pentru multe companii. Dovadă că WordPress este varianta cea mai la îndemână o reprezintă și numărul foarte mare de descărcări WordPress (peste 196 milioane de descărcări)

Primarul general Gabriela Firea a mărturisit că România este țara din care a vrut să plece „oriunde în Europa sau în Statele Unite”, pe vremea când era la școală, în Bacău, însă la București s-a căsătorit și a devenit mamă, astfel

Parada militară de 1 decembrie 2019 a avut loc, la fel ca și în ceilalți ani, la București și la Alba Iulia, orașul Marii Uniri. Aproximativ 4.000 de militari, dintre care 500 de militari din peste 20 de ţări aliate sau partenere, au participat

Mii de oameni, adunați pe o distanță de aproape trei kilometri, între Piața Presei Libere si Piața Victoriei, au asistat, duminică, la București, la parada militară organizată de Ziua Naţionlă

Ioan Alin Tatu şi Constantin Trihenea, doi oameni de afaceri din Sibiu, vor să dezvolte un proiect mixt, cu birouri, locuinţe şi spaţii comerciale, pe terenul unui depozit de materiale de construcţii. Investiţia estimată este cuprinsă între 80

Papa Francisc a fost operat de cataractă în mare secret, informează cotidianul italian Il Messaggero. Intervenția chirurgicală a avut loc în urmă cu câteva luni, potrivit Il Messaggero. Suveranul Pontif a fost operat la clinica Pio XI din Roma.

O femeie de 48 de a anunţat dispariţia fiului său, Tronciu Teodor, în vârstă de 18 ani. Acesta a plecat ieri de acasă, iar de atunci este de

PSD a convocat o ședință a Comitetului Executiv, care va avea loc, miercuri, de la ora 15.00. Cel mai ”fierbinte” subiect pe ordinea de zi va fi cel legat de Niculae Bădălău, după declarațiile