Cum a încercat Irinel Columbeanu să scape de creditori în ultima clipă 27.03.2020

27.03.2020 Cum a încercat Irinel Columbeanu să scape de creditori în ultima clipă Vânat de creditori pentru un împrumut nerambursat de 5,5 milioane de euro, Irinel Columbeanu s-a luptat ca un leu pentru păstrarea bunurilor sale, dar se pare că nu a prea a avut succes de cauză. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă,



Cum a încercat Irinel Columbeanu să scape de creditori în ultima clipă

Vânat de creditori pentru un împrumut nerambursat de 5,5 milioane de euro, Irinel Columbeanu s-a luptat ca un leu pentru păstrarea bunurilor sale, dar se pare că nu a prea a avut succes de cauză. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră din procesul omului de afaceri. (CITEȘTE ȘI: […] The post Cum a încercat Irinel Columbeanu să scape de creditori în ultima clipă appeared first on Cancan.ro.

Cum a încercat Irinel Columbeanu să scape de creditori în ultima clipă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O anchetă a fost demarată în Olanda, după ce un avion de luptă s-a împuşcat singur cu propriul tun, forţând pilotul să efectueze o aterizare de urgenţă, potrivit The

Pariorii fac predicţii diverse în ceea ce priveşte numele pe care îl vor alege Ducesa Meghan (37 de ani) şi Prinţul Harry (34 de ani) pentru primul lor bebeluş, care urmează să se nască la finalul lunii

Samsung a anunţat luni (8 aprilie) că a început să producă în masă cip-urile 5G multi-mode pentru smartphone. Cip-urile 5G multi-mode includ modelul Exynos Modem 5100, precum şi un nou transciever RF (Radio Frequency), Exynos RF 5500 şi un

Peste 17 mii de cereri au fost înregistrate de la lansarea platformei egradinita.md, în august 2017, a comunicat, luni, la şedinţa operativă de la Primărie, şefa Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Rodica Guţu. Opt mii de cereri

Senatorul PNL Florin Cîţu a propus un proiect de lege pentru modificarea legii de funcţionare a Băncii Naţionale (BNR), prin care elimină posibilitatea ca ministrul Finanţelor Publice şi un secretar de stat din minister să participe la

Iubitorii tenisului din ţară au cele mai mari aşteptări din partea Simonei Halep, dacă România e să treacă de Franţa, la Rouen (20-21 aprilie), şi să ajungă în finala Fed

Prima ediţie a Festivalului Ouălor de Paşte va avea loc pe data de 17 aprilie de la ora 19.00 la Fratelli. Regizoarea şi scriitoarea Chris Simion – Mercurian a iniţiat un eveniment caritabil anual menit să susţină construcţia de spaţii

Autorităţile din Rusia au decis să elibereze aproape 100 de balene ţinute în cuşti, în condiţii improprii, în extremitatea estică a ţării, informează The

Preşedintele american Donald Trump a numit, oficial, luni, Garda Revoluţionară (IRGC), elita Armatei iraniene, drept organizaţie teroristă, un pas fără precedent, care intensifică tensiunile din Orientul

Campania electorală pentru prezidenţialele SUA de anul viitor a început de câteva luni bune, iar piaţa politică americană e deja supra-saturată de aspiranţi şi aspirante la cea mai vizibilă funcţie executivă la nivel

Pompierii mehedinţeni continuă şi luni, 8 aprilie a.c., intervenţia pentru stingerea unui incendiu izbucnit la litieră în Parcul Naţional Domogled, ca urmare a reaprinderii focarelor de incendiu, din cauza cărbunilor purtaţi de

Ambasadorul Israelului la Bucureşti, David Saranga, l-a criticat pe Andrei Caramitru, consilier al preşedintelui USR, pentru declaraţiile controversate ale acestuia legate de

La 30 de ani de la evenimentele din Decembrie 1989, doar Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu şi Iosif Rus au mai rămas să răspundă pentru cele peste 2000 de victime de la

Guvernul României condamnă recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Huşi, în urma căreia numeroase monumente funerare au fost distruse. În acest sens, au fost luate măsurile administrative ce se impun pentru identificarea şi sancţionarea

Un bărbat de 42 de ani s-a ales cu marfa confiscată şi cu o amendă usturătoare după ce a fost depistat în trafic de o patrulă rutieră, care a constatat că transporta sute de kilograme de fier vechi cu maşina, pentru care nu avea acte de

Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) efectuează, începând de luni, plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale aferent lunii decembrie

Valentin Răducu Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani închisoare cu executare într-un dosar de

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că trimiterea dosarului 'Revoluţiei' la instanţă trebuia făcută mai demult, în anii '90, menţionând că cei vinovaţi trebuie traşi la

Uniunea Europeană cu 27 de state membre va susţine ''total'' Irlanda, indiferent de scenariul Brexitului, a dat asigurări luni negociatorul-şef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP şi

Un pas important făcut de chirurgie a însemnat extinderea intervenţiilor minim invazive. Nu se mai practică o tăietură mare, cu bisturiul, ca în chirurgia clasică, se fac 2-3 incizii mici, cât butoniera de la