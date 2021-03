Cum a încercat Cornel Ilie să “pareze” moartea tatălui său 12.03.2021

12.03.2021 Cum a încercat Cornel Ilie să “pareze” moartea tatălui său Liderul trupei ”Vunk” trece prin clipe grele. Tatăl artistului s-a stins din viață, iar acum Cornel Ilie pare că încearcă să depășească momentul apăsător, ocupându-se îndeaproape de organizarea ceremoniei funerare. CANCAN.RO vă



Cum a încercat Cornel Ilie să “pareze” moartea tatălui său

Liderul trupei ”Vunk” trece prin clipe grele. Tatăl artistului s-a stins din viață, iar acum Cornel Ilie pare că încearcă să depășească momentul apăsător, ocupându-se îndeaproape de organizarea ceremoniei funerare. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, […] The post Cum a încercat Cornel Ilie să “pareze” moartea tatălui său appeared first on Cancan.

Cum a încercat Cornel Ilie să “pareze” moartea tatălui său

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Investiţiile în general şi cele în infrastructură în mod special sunt soluţiile pe care ar trebui să mizeze statul pentru a depăşi criza adusă de epidemia de coronavirus în România, este de părere omul de afaceri Cristian Erbaşu,

Suveranul Pontif îi cheamă pe toți credincioșii, de orice confesiune, să spună miercuri, de Buna Vestire, rugăciunea „Tatăl nostru”, uniți, în aceste zile dramatice de pandemie. Papa Francisc i-a invitat pe toți liderii tuturor Bisericilor

Investitorii, economişii şi strategii băncilor se aşteaptă ca politicienii să ofere mai mult sprijin în zilele următoare pentru a putea ajuta economia şi companiile care pierd clienţi şi muncitorii care rămân fara

Spitalul Judeţean Slatina şi Colegiul Psihologilor - Filiala Olt au anunţat înfiinţarea unei linii telefonice care să vină în ajutorul celor care nu pot face faţă crizei generate de noul

Maternitatea Filantropia ar urma să fie dedicată gravidelor infectate cu coronavirus. Medicii spitalului cer ca Ministerul Sănătății să renunțe la acest plan, având în vedere că viața pacienților ar putea

Închiderea temporară a activităţii are legătură cu răspândirea virusului care a infectat şi foarte multe persoane din

Suedia a decis, vineri, interzicerea adunărilor mai mari de 50 de persoane, în cadrul măsurilor adoptate pentru încetinirea răspândirii coronavirusului, în contextul în care în această ţară sunt peste

Controversatul om de afaceri din Caracal Remus Rădoi, zis Codiţă, a fost reţinut de poliţişti după ce a fost prins la volanul unei maşini, având permisul de conducere suspendat. Este pentru a doua oară într-o lună când acesta a fost depistat

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, sâmbătă, va ajunge în țară, cu un avion C-17 Globemaster III, al doilea transport de echipamente medicale din Coreea de Sud. Este vorba de un transport

În aceste momente este evident că linia întâi a luptei contra epidemiei coronavirusului, sectorul medical, este în dezorganizare şi aproape să fie decimată. Ministrul sănătăţii, Victor Costache, şi-a arătat incompetenţa şi a plecat

În judeţul Buzău au ajuns de la Inspectoratul General de Situaţii de Urgenţă 1.380 de combinezoane de protecţie şi 45 de litri de dezinfectant de suprafeţe şi instrumentar medical, care au fost distribuite către unităţile sanitare din

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a operat cel de-al doilea transport de materiale medicale din Coreea de Sud, în cantitate de 45 de tone. Aeronava a aterizat sâmbătă dimineața pe Aeroportul Otopeni. Transportul a fost asigurat cu o aeronavă

Prințesa Maria Teresa, în vârstă de 86 de ani din Familia Regală Bourbon-Parma din Spania, a murit din cauza coronavirusului. Anunțul a fost făcut de fratele ei mai mic, prințul Sixtus Henry

Dolores Aveiro (65 de ani), mama lui Cristiano Ronaldo, a fost externată din spital în urmă cu câteva zile, iar acum s-a revăzut cu fiul său și se recuperează după ce a suferit un atac cerebral. Pe 3 martie, Dolores Aveiro, mama lui Cristiano

Floricica Dansatoarea, pe numele real Floarea Dragomir, a ținut să iasă în evidență. Pe contul personal de socializare, femeia a urcat o fotografie în care apare în genunchi, în timp ce se roagă pentru pace și liniște în lume, dar și pentru

Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raed Arafat a spus în cadrul unei declaraţii de presă că bilanţul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus în România a ajuns la 1.815 duminică, 29 martie la ora

Academia de Studii Economice din Bucureşti se implică social în lupta împotriva COVID 19. Consiliul de Administraţie a adoptat şi transpus deja în practică un prim pachet de decizii în acest demers de solidaritate

Ora Pământului (Earth Hour) 2020 a fost marcată, sâmbătă, în izolare de o lume întreagă, în contextul pandemiei de coronavirus. La Bucureşti, Palatul Cotroceni s-a alăturat mişcării şi a oprit iluminatul. Instituţii, monumente şi pieţe

În România a fost emisă Ordonanța Militară nr. 2/2020, iar Scenariul 4 în criza coronavirusului va fi pus în aplicare în momentul în care numărul pacienților infectați va ajunge la 2.000. Sunt măsuri restrictive suplimentare, necesare în

Bărbatul vindecat face parte din primul grup diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu două săptămâni. Acesta a fost plasat direct în carantină, iar după confirmarea infectării, a fost internat în