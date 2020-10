Cum a apărut la bancă celebrul milionar după ce a fost jefuit de 300.000 de euro 24.10.2020

24.10.2020 Cum a apărut la bancă celebrul milionar după ce a fost jefuit de 300.000 de euro Dan Nicorescu a trecut prin momente de coșmar în noaptea de luni spre marți, atunci când a fost jefuit. Excentricul milionar se pare că a depășit, totuși, episodul șocant, pentru că s-a reîntors la activitățile […] The post Cum a



Cum a apărut la bancă celebrul milionar după ce a fost jefuit de 300.000 de euro

Dan Nicorescu a trecut prin momente de coșmar în noaptea de luni spre marți, atunci când a fost jefuit. Excentricul milionar se pare că a depășit, totuși, episodul șocant, pentru că s-a reîntors la activitățile […] The post Cum a apărut la bancă celebrul milionar după ce a fost jefuit de 300.000 de euro appeared first on Cancan.ro.

Cum a apărut la bancă celebrul milionar după ce a fost jefuit de 300.000 de euro

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode, a declarat la Zalău, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Românie care se poate dezvolta şi în care să îşi poată creşte

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, spune că, după estimările din acest moment, rezultatul scrutinului se joacă la câteva mii de voturi, îndemându-i pe tineri să iasă la vot şi spunându-le

Preşedintele Klaus Iohannis a venit, duminică, la sediul central al Partidului Naţional Liberal, unde se află şi echipa de campanie. Şeful statului a părut relaxat şi s-a salutat cu cei aflaţi în curtea din Modrogan. Preşedintele şi-a

Compania Multiplan Electronics SRL din Târgu-Mureş, specializată în importul şi distribuţia de echipamente IT&C recondiţionate, a avut anul trecut o cifră de afaceri netă de 65,9 milioane lei (14,1 mil. euro), cu 32% mai mare decât în 2017,

Biroul Electoral Central prezintă rezultatele parţiale ale scrutinului pentru alegerea preşedintelui României programat duminică, 10 noiembrie. La nivelul judeţului Suceava au fost date publicităţii următoarele

Gala ZF, cel mai important eveniment de business al anului, marchează anul acesta, pe 21 noiembrie 2019, aniversarea a 30 de ani de business în România, ani care au „creionat“ trei generaţii de

Bătălie strânsă la voturi între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, cu o diferență de doar 1316 buletine, iar câștigător pe județul Vaslui a ieșit reprezentantul liberalilor cu 32,84%. Viorica Dăncilă s-a clasat

Un copil de 12 ani a fost lovit de o mașină, marți, pe o trecere de pietoni. Citește mai

Horoscop Berbec. Nu te mulţumeşti cu spaţiul strâmt în care trăieşti, ci visele tale zboară cu mult mai departe de graniţele casei, ale oraşului, ale ţării tale! Visezi la o călătorie deosebită, şi

Erling Braut Haaland, atacantul în vârstă de 19 ani al lui Salzburg, a înscris de trei ori în victoria cu Wolfsberger, 3-0. Pentru Erling Braut Haaland, acesta este sezonul exploziei în fotbal. Internaționalul norvegian, absent la

Karmen Minune trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu Bogdan Căplescu. Cei doi au devenit soț și soție la sfârșitul lunii iunie, iar la începutul lunii august artista a adus pe lume primul copil al cuplului. Fiica lui Adrian Minune este în

În ultimul an, salariul mediu din construcţii a crescut cu 50% şi a depăşit valoarea de 3.000 de lei net pe

Campionatul Mondial de karate SKDUN, care a avut loc la Karlovy Vary, în Cehia, în perioada 11-13 octombrie a adus 17 medalii pentru C.S.O. Voluntari, reconfirmând valoarea și pregătirea sportivilor care au reprezentat România în competiție. Cei

Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din România, mereu fiind ca o carte deschisă pentru fanii ei. Însă, în ultima vreme a preferat să îşi ţină discretă viaţa personală şi să nu mai împărtăşească chiar orice

Miercuri 13 noiembrie ora 09:00, NISSA da startul celui mai așteptat eveniment de shopping al anului și pregăteşte sute de oferte speciale şi reduceri uriaşe! Eşti curioasă ce promoţii te aşteaptă? NISSA a anunțat că reducerile de până

Compania Elis Group Impex, care gestionează un magazin multibrand şi două monobrand, toate active pe seg­mentul de premium, estimează că va încheia anul în curs cu afaceri de peste 4 mil. euro, în creştere cu aproximativ 45% faţă de 2018, au

Cristina Cioran a prins “microbul” televiziunii și face tot posibilul să revină în atenția publicului. Debarcată de la cârma emisiunii “Acces Direct”, actrița susține că anul 2020 se anunță de bun augur pe plan profesional. Cristina

Raluca Podea s-a demachiat în direct! Cum arată blondina fără niciun strop de machiaj. În ultima vreme, Raluca Podea a fost criticată pentru machiajul excesiv. Așa că blondina a vrut să le închidă gura tuturor și s-a demachiat în direct.

În Rusia se construiesc trei biserici noi pe zi, în ciuda stagnării economice, a declinului în construirea de şcoli şi spitale şi a problemelor sociale cu care se confruntă ţara. Liderii religioşi sunt mai credibili printre ruşi decât

Gigi Becali, patronul FCSB, ar putea avea probleme legale după declarațiile sexiste făcute la adresa Vioricăi Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Csaba Asztalos, președintele Consiliului Naţional pentru Combaterea