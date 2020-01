Cum a ajuns Irina Reisler să topească 50 de kilograme. Dieta-minune pe care orice femeie o poate încerca 23.01.2020

23.01.2020 Cum a ajuns Irina Reisler să topească 50 de kilograme. Dieta-minune pe care orice femeie o poate încerca Irina Reisler nu poate considera că a avut o tinerețe lipsită de probleme și complexe. La numai 28 de ani, fosta moderatoare de televiziune cântărea nu mai puțin de 100 de kilograme. Anii au trecut, iar vedeta a reușit să-și îndeplinească cel



Cum a ajuns Irina Reisler să topească 50 de kilograme. Dieta-minune pe care orice femeie o poate încerca

Irina Reisler nu poate considera că a avut o tinerețe lipsită de probleme și complexe. La numai 28 de ani, fosta moderatoare de televiziune cântărea nu mai puțin de 100 de kilograme. Anii au trecut, iar vedeta a reușit să-și îndeplinească cel mai mare vis: acela de a arăta așa cum își dorea și de […] The post Cum a ajuns Irina Reisler să topească 50 de kilograme. Dieta-minune pe care orice femeie o poate încerca appeared first on Cancan.ro.

Cum a ajuns Irina Reisler să topească 50 de kilograme. Dieta-minune pe care orice femeie o poate încerca

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Elevul Denis Lazăr a condus, marţi, în mod simbolic, Consiliul Judeţean (CJ) Maramureş ca urmare a proiectului "Arta de a conduce" şi s-a întâlnit cu vicepreşedintele instituţiei şi prefectul

Cele 3 spitale regionale co-finanțate din fonduri europene - Cluj, Iași și Craiova - "se vor construi, indiferent de polemica din jurul lor", a declarat, marți, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, într-o conferință de presă susținută

Atac dur la cei care o țin pe Laurei Codruța Kovesi în brațe la Bruxelles. Este scandal mare între oficialii din Belgia privind-o pe fosta șefă

Noile reglementări adoptate de autorităţile române în domeniul energiei riscă să submineze planurile companiilor de a dezvolta proiecte mari de gaze offshore în Marea Neagră, punând în pericol venituri de miliarde de dolari şi anulând

Pentru prima dată, s-a solicitat retragerea acreditării a două spitale mari de urgenţă de la cel mai înalt nivel. Un al treilea a fost amendat cu 20.000 de lei. Toate astea în timp ce mult-aşteptatele spitale regionale sunt încă la nivel de

Cercetătorii americani au inventat pijamaua inteligentă. Senzorii acesteia monitorizează corpul uman, ajutând utilizatorul să-şi îmbunătăţească calitatea somnului şi să evite eventuale probleme de sănătate ce pot apărea pe parcursul

Manchester United a fost învinsă a doua oară, în decurs de 16 zile, de Wolverhampton, cu același scor, 1-2. De această dată meciul s-a jucat în Premier League, iar „diavolii” fac un pas greșit uriaș în

Dumitru Dragomir recunoaște că ar fi interesat de cumpărarea clubului Dinamo, însă doar în cazul unui preț rezonabil. Conform surselor GSP, patronul RIN Hotels îi face marcaj puternic lui Mircea Rednic, care s-a arătat

Ziua de miercuri ne aduce în față o serie de confruntări extrem de interesante, cu precădere cele din cadrul rundei intermediare din Italia, acolo unde avem programate nu mai puțin de șase dueluri. Axându-ne pe acestea, dar și pe alte două

Judecătorii ieșeni au decis marți seară achitarea edilului-șef din Pașcani, Dumitru Pantazi, în dosarul în care fusese acuzat de abuz în serviciu de către procurorii DNA. Citește mai

Răsvan Popescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a explicat pentru MEDIAFAX că, după intrarea în faliment a Realitatea Media decisă de Curtea de Apel Bucureşti, soarta Realitatea TV depinde de lichidatorul societăţii.

Confirmarea despărțirii dintre Mădălina Ghenea și fiul lui Mr. Cash a venit chiar la începutul acestei săptămâni. Mădălina și milionarul Vito Schnabel s-au comportat ca un cuplu pe plaja din St. Barts, iar imaginile au ”spus” totul. Nu cu

Peste 200 de kilograme de droguri au fost găsite plutind aseară în Marea Neagră, în zona platformelor petroliere din apele românești. Citește mai

Adrian Năstase, fostul premier al României, susține, într-o postare pe blogul său, că referendumul pe justiție reprezintă doar un instrument în scop electoral. Adrian Năstase este de părere că Iohannis vrea să decidă o altă tema de interes

Un nou caz de plagiat a apărut în Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Un şef din Direcţia Generală Anticorupţie - chiar cel care coordonează investigarea tuturor angajaţilor MAI atunci când există suspiciuni de corupţie - este acuzat că ar

Comentatorul politic Vlad Ţurcanu consideră că discuţiile care au avut loc la Reşedinţa de Stat, între Igor Dodon, Partidul Socialiştilor şi Partidul Democrat, pot servi drept un scenariu de formare a viitoarei coaliţii – între PSRM şi PDM,

Guvernul ar putea adopta miercuri modificările aduse Legii responsabilităţii fiscal – bugetare astfel încât, după aprobarea bugetului de stat, să se eşaloneze sumele de recuperat de la

Garbine Muguruza, dublă câştigătoare a unor turnee de Grand Slam, a avut un meci extrem de greu, la Monterrey, contra unei jucătoare din

Deputatul Blocului ACUM Oazu Nantoi spune că pachetul de proiecte înregistrat în Parlament este o invitaţie la dialog în special pentru Partidul Socialiştilor. Şi aceasta deloc nu înseamnă că blocul respinge orice obiecţii critice, orice

Trei angajaţi ai Inspectoratului Naţional de Patrulare au intrat în vizorul CNA şi al procurorilor anticorupţie, după ce au fost denunţaţi de către un şofer care ar fi fost forţat să le dea 1.000 de euro mită. Potrivit denunţătorului,