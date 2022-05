Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi 19.05.2022

19.05.2022 Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi Viorica Dăncilă a fost de-a lungul timpului un personaj controversat despre care s-au spus multe lucruri. A fost mereu o persoană discretă în ceea ce priveşte viaţa sa personală şi rar a dat detalii din […] The post Cum a aflat, de fapt,



Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

Viorica Dăncilă a fost de-a lungul timpului un personaj controversat despre care s-au spus multe lucruri. A fost mereu o persoană discretă în ceea ce priveşte viaţa sa personală şi rar a dat detalii din […] The post Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi appeared first on Cancan.

Cum a aflat, de fapt, fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat. Fostul premier, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

China, cel mai mare consumator de materii prime din lume, s-a angajat să vândă şi mai multe metale de bază din rezervele sale de stat după ce a finalizat o primă serie de vânzări, ultimul dintr-o serie de eforturi de a aduce sub control

După cinci ani de activitate, Cooperativa Agricolă Bio Cătina, formată din peste 10 fermieri din judeţele Vâlcea, Dâmboviţa, Vaslui, Buzău, Olt, Constanţa, Arad şi Călăraşi, care cultivă în total circa 200 de hectare cu cătină, a

Fără a ține cont de pandemie, 65.000 de oameni au fost pe „Wembley”, acolo unde Anglia a întâlnit Danemarca, în a doua semifinală de la Euro 2020. Britanicii au câștigat greu, după prelungiri, 2-1, și vor juca prima lor finală

Un bărbat, în vârstă de 43 de ani, don comuna Adâncata, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Şoferul a fost oprit în trafic, în timpul unui control de

Frica de infectare cu virusul SARS-CoV-2 îi ține departe pe oameni de semenii lor, astfel încât 42% vor să se întâlnească doar cu persoane imunizate ori vaccinate. Totodată, 35% nu doresc deloc să fie

Karina Maisha, fiica prezentatorului Mihai Gâdea a susţinut Bacalaureatul săptămâna trecută, iar luni a aflat rezultatele. Tatăl ei se declară mulţumit de reuşita adolescentei, care, potrivit lui, îşi va continua studiile în

Restructurări la CFR Marfă chiar din această lună. Este anunțul făcut de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă. 1.400 de oameni ar urma să plece acasă în prima etapă, iar motivul este unul simplu: compania nu are nevoie de atâția

Circulaţia rutieră între Mogoşoaia şi Otopeni se va desfăşura cu restricţii, etapizat, începând de vineri şi până la sfârşitul lunii septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Pentru a două oară în decurs de două săptămâni, Florin Cîțu a eliberat un secretar de stat la doar 24 de ore de la numire. Premierul l-a eliberat vineri din funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății pe Cosmin Baciu. Numirea sa a

Pilotul de raliu Vali Porcişteanu este acuzat de fosta soţie că ar fi călcat-o, intenționat, cu maşina. Incidentul s-a petrecut marţi seara, iar după ce a sunat la 112, poliţiştii argeşeni au deschis dosar penal. În replică, sportivulu

Cel puţin 14 rachete au lovit miercuri o bază aeriană a Statelor Unite şi a altor forţe internaţionale, iar doi oameni au fost răniți, a anunţat coaliţia condusă de SUA. Pe de altă parte, forţele conduse de kurzi din Siria au spus că au

Un urs prins într-un cablu, la 100 de metri de satul Crasna din Deal, judeţul Gorj, a fost descoperit de un jandarm aflat în timpul liber. Autorităţile au reuşit eliberarea ursului, apoi s-a procedat la relocarea acestuia, la o distanţă de 20 de

Cel mai mare procent din populaţie care s-a vaccinat împotriva COVID, de peste 447% , îl are comuna Dumbăviţa din judeţul Timiş, urmată de oraşul Borsec din Harghita. Cluj-Napoca este singurul municipiu reşedinţă de judeţ aflat în top

În cazul NEPI, interesul din spatele campaniei anti-Romexpo este ușor de explicat. Sud-africanii vor cu orice preț să-și împiedice competitorul direct, grupul IULIUS, să dezvolte acest proiect,

Starul de pe Tik Tok Lewini Newton a povestit, într-un video care s-a viralizat, că a fost nevoit să stea la un hotel în timp ce se afla într-o delegație și în loc de micul […] The post Imagini virale. Ce a putut să primească un star Tik

Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri dimineață, inaintea Summitul Inițiativei celor Trei Mări, că nu crede că în România ar trebui impuse noi măsuri restrictive, ci vaccinarea. "Vaccinarea

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat vineri după-amiază în semifinala turneului de tenis pe zgură de la Hamburg, învingând în sferturi pe favorita numărul 4, sportive americană

Aflat în județul Dolj, la alegerile pentru organizația locală, Ludovic Orban le-a promis liberalilor olteni că dacă va câștiga un nou mandat în fruntea partidlui, PNL poate spera la 3 mandate guvernamentale, ca pe vrema lui I.C.

Ciprian Deac (35 de ani, mijlocaș ofensiv) este jucătorul cu cele mai multe Supercupe ale României din istorie! Urmărește AICI desfășurarea meciului CFR Cluj - CSU Craiova Titularizat în această seară de Marius Șumudică, Deac a ajuns astfel

Poliţiştii din Ploieşti au deschis un dosar penal pentru viol, act sexual cu un minor, pornografie infantilă şi lovire sau alte violenţe, după ce o fetiţă de 10 ani i-a povestit tatălui ei că ar fi întreţinut raporturi sexuale cu trei