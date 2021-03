Cuba va produce propriul vaccin anti-Covid! Serul o să fie lansat până în luna august 17.03.2021

Cuba va produce propriul vaccin anti-Covid! Serul o să fie lansat până în luna august

Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, amânate din cauza pandemiei de coronavirus, se vor desfăşura între 23 iulie şi 8 august 2021. Cele mai variate tipuri de pronosticuri, precum și super cotele zilei, le găsiți pe www.pariuri1x2.ro. Noua

Doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății de Microbiologie, a spus când vor începe să scadă numărul de cazuri zilnice de COVID-19 în

Sonny Flame este unul dintre cei mai recenți concurenți intrați în competiția „Survivor România”. Artistul a plecat în Dominicană pentru a-și testa limitele. Acesta face parte din echipa Faimoșilor și a reușit să intre în atenția

Neregulile de la Spitalul Județean Suceava iau amploare. Zeci de probe luate de la asistentele, infirmierele și medicii suspecți de coronavirus au fost încurcate. Sunt peste 100 de cadre medicale în această situație, iar analizele trebuie

Mihai Fifor trage un semnal de alarmă. Senatorul PSD atenționează că deși autoritățile au închis Suceava, în România se intră încă ilegal în Vama Nădlac. "Închidem Suceava, dar

Fostul mare forblaist brazilian Ronaldinho, 40 de ani, se află de trei săptămâni într-o închisoare din Paraguay, după ce a fost acuzat că a intrat în această țară sud-americană cu un pașaport fals. În lipsă de ocupație și după ce

27 de persoane de la Spitalul Universitar din București au fost testate și confirmate pozitiv pentru COVID-19. Testele au fost făcute pe 22 martie. Este vorba despre 17 cadre medicale și 10 pacienți, anunță Grupului de Comunicare Strategică.

Prinţul Albert de Monaco, anunţat pozitiv pe 19 martie, s-a vindecat după infectarea cu coronavirus şi se simte bine, a informat Palatul într-un comunicat. „Medicii care îl îngrijesc pe Alteţa Sa Serenisimă Prinţul Albert II de când a

Secretarul general al Organizației Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a lansat un plan pentru reducerea impactului socio-economic al pandemiei, transmite dpa. Aceste a anunța înființarea unui

Contractul de finanţare a fost semnat de municipalitate în data de 1 aprilie 2020, iar perioada de implementare este de doi ani, ceea ce înseamnă că la 1 aprilie 2022 investiţia va trebui dată în

În aceste vremuri de izolare cauzată de pandemia cu SARS-COV-2, SANADOR se adaptează nevoilor momentului şi lansează platforma Dr. Sanador- Consultaţii Medicale Online. Sistemul permite o interacţiune virtuală live cu medicii noştri în

Acţiunile Zoom Video Communications (simbol bursier - ZM), companie care operează platforma de comunicare video Zoom, s-au apreciat de la începutul anului cu 122%, de la 68 de dolari pe unitate la finele anului 2019 şi până la 150,9 dolari

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie și, totodată, reprezentantul României la OMS, dr. Alexandru Rafila, a redescris, la Realitatea PLUS, momentul în care România va înregistra vârful epidemiei de coronavirus. Profesorul Rafila a

Coronavirusul a ajuns și pe portavionul USS Theodore Roosevelt, al patrulea transportator de aeronave nucleare din clasa Nimitz al Marinei americane. Cel puțin 70 de militari au fost infectați cu COVID-19, iar comandantul cere insistent superiorilor

Epidemia din cauza coronavirusului a cauzat 743 de decese în cursul ultimelor 24 de ore în Statele Unite, bilanţul total ajungând la 3.603, a anunţat miercuri Centrul pentru controlul şi prevenţia bolilor

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de luni, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale se preconizează să devină prestator de

Ce hârtie de turnesol a devenit epidemia de coronavirus… a început să dezvăluie atât caractere cât şi profitori, oameni de stat şi politicieni mărunţi, populişti bombastici, dar şi profesionişti echilibraţi, stricţi şi

Aproape o treime dintre angajaţi lucrează de acasă şi tot atâţi sunt de părere că actuala criză generată de coronavirus va mai dura 1-2 luni, principala provocare privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu ţine de lipsa unei comunicări

Premierul britanic Boris Johnson vrea să extindă testările pentru coronavirus, măsură pe care o consideră esenţială în eforturile de stopare a pandemiei, transmite

Investitorii germani din România, reprezentaţi de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România), consideră că rambursarea accelerată a TVA, reducerea contribuţiilor salariale, introducerea unui sistem de bonificaţie la plata la