Cu toți românii în primul "11", Sparta Praga s-a încurcat în deplasare și a ratat șansa de a urca pe primul loc » Stanciu, schimbat la pauză din cauza unei accidentări 25.08.2018

25.08.2018 Cu toți românii în primul "11", Sparta Praga s-a încurcat în deplasare și a ratat șansa de a urca pe primul loc » Stanciu, schimbat la pauză din cauza unei accidentări Sparta Praga, cu Niță, Vătăjelu, Chipciu și Stanciu pe teren din primul minut, a remizat vineri seara pe terenul lui Bohemians, 1-1. Sparta a deschis scorul în minutul 61, prin Sural, care a înscris superb din lovitură liberă. Totuși,



Cu toți românii în primul "11", Sparta Praga s-a încurcat în deplasare și a ratat șansa de a urca pe primul loc » Stanciu, schimbat la pauză din cauza unei accidentări

Sparta Praga, cu Niță, Vătăjelu, Chipciu și Stanciu pe teren din primul minut, a remizat vineri seara pe terenul lui Bohemians, 1-1. Sparta a deschis scorul în minutul 61, prin Sural, care a înscris superb din lovitură liberă. Totuși, egalarea a venit în minutul 87, Bohemians egalând prin Zaviska. Florin Niță și Alex Chipciu au fost integraliști. Bogdan Vătăjelu, avertizat în minutul 71, a fost înlocuit în minutul 81. ...

Cu toți românii în primul "11", Sparta Praga s-a încurcat în deplasare și a ratat șansa de a urca pe primul loc » Stanciu, schimbat la pauză din cauza unei accidentări

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un infractor profesionist care are la activ mai multe condamnări a primit o ultimă pedeapsă rezultantă în valoare de 9 ani şi 9 luni de închisoare, după ce a fost prins fără permis de conducere la volanul unui autoturism şi s-a legitimat cu

În urmă cu câţiva ani, Marian Tudor a cumpărat o bucată de teren în comuna buzoiană Verneşti, hotărât atunci să înceapă o afacere imobiliară. Astăzi, însă, informaticianul deţine cea mai mare plantaţie de fructe de pădure din judeţ.

Trei elevi de clasa a VII-a au scris un cod pentru dispozitivul AstroPi aflat la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, care a fost rulat în spaţiu. Mai exact, un progrămel conceput de adolescenţi a afişat parametrii specifici aerului şi un

Meteorologii au prelungit atenţionarea de ploi torenţiale până sâmbătă, anunţă Administraţia Naţională de Meteorologie. Peste 20 de judeţe sunt sub atenţionare de ploi abundente până duminică la

Ambasada Israelului a reacţionat, joi, la afirmaţiile lui Petre Daea, reprezentanţii ambasadei precizând că sunt consternaţi şi dezamăgiţi de faptul că ministrul Agriculturii a comparat efectele Holocaustului şi cele ale pestei

Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte vineri, 27 iulie, pe Sfântul Pantelimon, ocrotitor al medicilor şi vindecător al diferitelor boli. Cu acest prilej, în Constanţa se va desfăşura tradiţionala procesiune

Magistraţii Tribunalului Vaslui au judecat joi, 26 iulie, contestaţia formulată împotriva arestării de tânărul de 30 de ani, din Vaslui, acuzat că a violat o elevă după ce a luat cu forţa o elevă de pe

Primul tren încărcat cu TIR-uri care traversează România şi face legătura între Suceava şi Bulgaria a plecat din staţia Dorneşti la ora 0:38 şi va ajunge în localitatea Ruse la ora 16:00. Transportul vizează eliminarea traficului greu de pe

După ce a ameninţat jurnaliştii şi opoziţia cu răfuială fizică, primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani şi jumătate de închisoare pentru spălare de bani şi escrocherie în proporţii deosebit de mari, îi

În luna mai a acestui an, în centrul Piteştiului, a început construirea unui bloc cu 10 etaje – apartamente şi spaţii comerciale. Cei care locuiesc în zonă, majoritatea pensionari, s-au trezit pur şi simplu cu şantierul sub nas şi spun că

Termenul limită de depunere a Declaraţiei unice de către persoanele fizice este data de marţi, 31 iulie 2018, cei care nu se încadrează în această limită riscând să fie amendaţi cu până la 500

Tom Enders, şeful Airbus, a încercat să clarifice recentele comentarii privind consolidarea pe piaţa europeană a avioanelor militare, declarând că nu vede în viitorul apropiat o fuziune corporatistă

Donald Trump şi oficialii Uniunii Europene au făcut un pas în spate în războiul comercial, miercuri, fiind hotărâţi să ajungă la o înţelegere pentru zero taxe, zero bariere şi zero subvenţii,

Primăria Capitalei urmează să acorde în perioada 2018 - 2019 un număr de 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei pentru achiziţionarea de autovehicule cu nivel redus de emisii, obiecte

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor

Accidentul rutier s-a produs joi după-amiază, pe DC 71, după ce un autoturism a intrat într-un stâlp de susținere a firelor de curent electric.La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale

Furia a luat locul durerii, în Grecia, unde echipele de intervenţie si zeci de voluntari cauta supravieţuitori în zonele mistuite de flacari din apropiere de Atena. Au trecut trei zile de la

România va avea anul acesta cea mai slabă producție de cartofi din ultimii zece ani, indică ultima prognoză a Comisiei Europene. Cu o producție medie de numai 14 tone la hectar, vom raporta cea mai mare scădere

Echipa națională U19 a României a ratat dramatic prezența la turneul final al Euro 2018, iar echipa care ne-a lăsat acasă face spectacol în Finlanda. Astfel, Ucraina, care s-a calificat în urma unui gol marcat de Bondar în

Denis Alibec (27 de ani) se antrenează separat, după ce a fost exclus din lot de Nicolae Dică, în timp ce Gigi Becali îi caută disperat echipă. Patronul de la FCSB susține că-i va anula amenda de 67.000 de euro dictată lui Alibec,