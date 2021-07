Cu ce rămânem 12.07.2021

12.07.2021 Cu ce rămânem S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.



Cu ce rămânem

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi. Noul Messi are un nume: Pedri Pedri (aici în duel cu italianul Berardi) e jucătorul viitorului (foto: Imago) Prima: antrenorii contează. Echipe importante din turneu, Italia, Spania, Elveția, sunt opere de autor. ...

Cu ce rămânem

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Din echipa lui Marcel Ciolacu pentru şefia PSD vor face parte atât Sorin Grindeanu, cât şi Gabriela Firea, propuşi pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. De asemenea, atât Olguţa Vasilescu, cât şi soţul său Claudiu Manda vor ocupa funcţii

Pompierii din cadrul ISU Tulcea au stabilit şi cauza probabilă a incendiului. Alarma a fost dată în această după-amiază, în jurul orei

Luna trecută a fost eliberat, pe baza recursului compensatoriu, un condamnat la crimă, după doar 5 ani, un potențial record de clemență al sistemului de justiție din România. E adevărat că Mihai Ignat avea doar 21 de ani când a fost arestat

Un necaz nu vine niciodată singur: după ce a ratat titlul în ultimul meci al play-off-ului cu Craiova, tehnicianul de 55 de ani a aflat că are şi

Hassan Diab, premierul Libanului, l-a anunțat luni pe preşedintele Michel Aoun că ar vrea să demisioneze, în contextul reformelor solicitate după explozia de la Beirut. În ultimele zile, trei membri

Premierul Ludovic Orban a fost invitat miercuri, 12 august, de la ora 13:00, în plenul Parlamentului, conform unei decizii luate astăzi de Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. Temele vizate sunt limitarea răspândirii

Campioana CFR Cluj este mare favorită la pariuri la câștgarea unui nou titlu în Liga 1. Trupa pregătită de Dan Petrescu pleacă la startul sezonului 2020-2021 care se va produce pe 22 august, din posutea de mare favorită la câștifarea

Litoralul bulgăresc a devenit refugiul turiștilor români oripilați de obligativitatea purtării măștii pe falezele din România. Pentru aerosoli fără mască de protecție și pentru weekenduri fără

Berea, ca şi oamenii, o alegem iniţial după cumarată sticla, eticheta şi logoul sau după cum îi sunănumele. Asta bineînţeles la prima întâlnire pentrucă apoi, ca în viaţă, se creează legături ce transcend superficialitatea exteriorului.

Blue Air anunță că va relua cursele pe ruta Bacău - Torino din 1 octombrie, când se termină modernizarea Aeroportului Internațional Bacău. Compania mai anunță rute noi în interiorul Italiei, din Torino către

Optimismul investitorilor din Germania a crescut peste aşteptări în august, relevă un indicator ZEW, reflectând speranţele că cea mai mare economie europeană este pe calea redresării după criza coronavirusului, relatează

Crizei globale i s-au pus cam tot atâtea diagnostice câţi diagnosticieni s-au încumetat să-i descifreze cauzele şi

Moartea fulgerătoare a lui Emi Pian a stârnit o adevărată problemă în rândul clanului Duduianu, căci toată lumea s-a întrebat cine va prelua, acum, funcția de lider și cine se va ocupa de banii pe care trebuie să-i recupereze, ținând cont

Producţia industrială (serie brută) a României a consemnat o creştere de 19% în luna iunie, faţă de luna precedentă, dar a rămas în continuare sub nivelul atins în perioada similară a anului trecut, înregistrând o scădere de

Consumul naţional de energie electrică al României a fost de 25,7 TWh în primele șase luni ale anului, în scădere cu 7,1% mai mic față de perioada similară a anului trecut. Importurile de energie

Eugen Teodorovici lansează o serie de critici la adresa lui Marcel Ciolacu, afirmând că nu și-a asumat „pe fondul multiplelor dovezi de prostie, incompetență, hoție și batjocură ale

Sumner Redstone, considerat unui dintre cei mai importanți oameni de media din lume, cel care a construit cel mai mare gigant din industrie cu achiziții ale Viacom, Paramount Pictures și CBS Corp, a trecut în neființă. Potrivit celor care au lucrat

Piaţa Sudului, extinsă şi modernizată, a fost inaugurată ieri de primarul sectorului 4, Daniel Băluţă. Lucrările au durat 9 luni, iar investiţia de 8 milioane de euro plus TVA a vizat corpul central

PSG a învins-o pe Atalanta, scor 2-1, și s-a calificat în semifinalele UEFA Champions League după o pauză de 25 de ani. PSG va juca în semifinale cu Atletico Madrid sau Leipzig, pe 18 august. DRAMĂ pe Da Luz, în Atalanta - PSG! »

Situația alarmantă în Germania, după ce miercuri a fost raportată cea mai mare creştere zilnică de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres. Institutul Robert Koch (RKI) a