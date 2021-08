Cu ce probleme de sănătate se confruntă Zanni după ”Survivor România”: ”Am dat o groază de bani pe analize” 15.08.2021

După participarea la "Survivor România", Zanni s-a întors în țară și și-a făcut o serie de analize medicale. Doctorii, însă, i-au dat o veste proastă. De când s-a întors din Republica Dominicabă, câștigătorul "Survivor România"

Belgia a restituit Guatemalei o mască mayașă din jad, a cărei vechime este de peste o mie de ani. Masca a fost furată și scoasă ilegal din țară, a anunțat luni ministrul guatemalez al afacerilor externe, relatează Agerpres. “Piesa,

Un bărbat, de 50 de ani, din comuna Samarineşti, a fost jefuit de doi mehedinţeni, care au sustras un laptop, telefoane mobile şi documentele unei

Mai puţin de 21% dintre românii cu vârsta de 65 de ani şi peste au fost vaccinaţi împotriva gripei sezoniere în 2018, conform statisticilor de la Eurostat, Oficiul European de Statistică. Media europeană a celor cu vârsta de 65 de ani şi peste

România nu va avea nici în 2021 o licitaţie pentru licen­ţele care să le permită opera­torilor de telefonie mobilă să in­staleze pe scară largă, la nivel naţional servicii 5G, pentru că Gu­ver­nul României nu a făcut paşii necesari

Antonia, în vârstă de 31 de ani, apare pe coperta celui mai nou număr al revisteiTouch Magazine. Îmbrăcată într-un body de culoare albă, Antonia a pozat foarte provocator și a scos în evidență trupul său lucrat atent la sală. Ca de

Brigada Rutieră București a anunțat că, începând de miercuri, se instituie sensuri unice pe 22 de artere secundare din zona cuprinsă între Șoseaua Chitilei, Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul

Un singur tren va duce călătorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, miercuri, Dan Costescu, directorul general al CFR Călători, într-o întâlnire cu presa, scrie

Un focar de COVID-19 a fost înregistrat la un centru de vârstnici din localitatea Dezmir, din Cluj-Napoca, unde, din totalul de 54 de persoane testate, 48 au fost confirmate cu noul coronavirus. Persoanele

În încercarea de a-l apăra pe Nicușor Dan, Andrei Caramitru a făcut o postare pe Facebook în care o jignește pe Gabriela Firea. “Toți din administrația Firea, în frunte cu panarama, cu țața penală, cu rebutul ăsta de om, o să ajungă

Compania Hotelieră Intercontinental România (simbol bursier - RCHI), care administrează hotelul cu acelaşi nume din Bucureşti, a realizat în primele şase luni ale anului o cifră de afaceri de 9,1 mil. lei, mai puţin de o treime din nivelul din

Legendarul Ryan Giggs (46 de ani) a uimit pe toată lumea cu relația de 8 ani cu soția fratelui său, iar acum galezul iubește din nou! Giggs a avut o aventură ce a durat 8 ani cu soția fratelui său Rhodri, Natasha, iar această faptă a dus la

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru spune că alegătorii care se vor prezenta la urne în 27 septembrie și vor avea febră de peste 37,3 de grade vor vota într-o cabină specială. „Aceasta va deveni

Dinamica vânzărilor de tele­vizoare de pe plan local a fost total atipică anul acesta în contextul în care declanşarea pande­miei de COVID-19 a dus la amânarea eveni­men­telor sportive care impul­sio­nează de obicei achi­ziţia de

India a înregistrat 97.894 de cazuri noi de Covid-19 în ultimele 24 de ore - un ”record” de la începutul pandemiei, a anunţat joi Ministerul indian al Sănătăţii, relatează Reuters. Rusia a anunţat că va furniza Indiei 100 de milioane de

Backa Topola și FCSB se vor întâlni joi, de la ora 22:00, într-un meci contând pentru turul 2 preliminar din Europa League. FCSB întâmpină mari probleme înainte de confruntarea din Serbia. În cadrul echipei au fost descoperite 18 persoane

HP a lansat o nouă serie de accesorii OMEN cu tehnologie Warp Wireless şi integrare OMEN Command Center, dorind să ofere utilizatorilor o experienţă complet

Elveţienii de la Artemis, care deţin cinci parcuri industriale lângă Timi­şoara, extind cu o a treia clădire Parcul Industrial Sânandrei, impulsionaţi de cererea din

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II), dar și societățile și asociațiile agricole, își pot cumpăra în rate - regim leasing financiar - o

Ludovic Orban a luat o decizie de ultim moment cu privire la litoralul românesc. Premierul României a demarat un proiect pentru modernizarea plajelor, iar rezultatul va fi unul așteptat de toți românii. Guvernul a decis ca plajele din România să

FCSB joacă de la ora 22:00 pe terenul sârbilor de la Backa Topola, în turul II al preliminariilor Europa League, iar criza de COVID de la echipa roș-albastră a schimbat cotele la pariuri. FCSB are 9 fotbaliști pozitivi cu noul coronavirus. Ei nu