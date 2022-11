Cu ce preparate sofisticate se delectează Carmen de la Sălciua, în Ibiza. Artista are parte de un meniu inedit! 29.11.2022

29.11.2022 Cu ce preparate sofisticate se delectează Carmen de la Sălciua, în Ibiza. Artista are parte de un meniu inedit! Carmen de la Sălciua nu mai are nevoie de intro. Este una dintre cele mai răvășitoare apariții din lumea muzicii, iar dacă vorbim despre fanii săi, sigur pierdem numărătoarea. E plină de succes și trăiește […] The post Cu ce preparate



Cu ce preparate sofisticate se delectează Carmen de la Sălciua, în Ibiza. Artista are parte de un meniu inedit!

Carmen de la Sălciua nu mai are nevoie de intro. Este una dintre cele mai răvășitoare apariții din lumea muzicii, iar dacă vorbim despre fanii săi, sigur pierdem numărătoarea. E plină de succes și trăiește […] The post Cu ce preparate sofisticate se delectează Carmen de la Sălciua, în Ibiza. Artista are parte de un meniu inedit! appeared first on Cancan.

Cu ce preparate sofisticate se delectează Carmen de la Sălciua, în Ibiza. Artista are parte de un meniu inedit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântărețul de folk Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 68 de ani. Fiica și fosta soție a artistului au confirmat regretabila veste. Victor Socaciu, mare

Autorităţile anunţă 1.144 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a rămas scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

Hugo Maradona, fratele lui Diego Maradona, a murit marți, la vârsta de 52 de ani, după ce a suferit un stop cardiac la domiciliul său din Monte di Procida, în provincia Napoli, Italia, informează Corriere dello Sport, citat de Agerpres. Echipajul

Tribunalul Bucureşti a decis ca fetele fostului patron al companiei Rompetrol, Dinu Patriciu, şi fostele neveste ale acestuia, Dana Rodica şi Sabina, să achite către stat prejudiciul de peste 58 de milioane de dolari şi dobânda din 2001 de peste

Un laborator din Sydney a anunțat sute de oameni că nu au Covid când, de fapt, au fost testați pozitiv. Eroarea, care a avut loc de Crăciun în vârful unei perioade de noi infectări în regiune, s-a datorat unei „erori de prelucrare a

Se aproprie valul 5, dar guvernanții nu au căzut încă de acord dacă certificatul COVID va fi sau nu obligatoriu la locul de muncă. Kelemen Hunor a declarat că interzicerea dreptului de a munci pentru persoanele nevaccinate, ar putea fi

Unele dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton se alătură maratonului distracţiei în noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregătit telespectatorilor patru programe speciale de Revelion, cu un număr impresionat de

Atenor a încheiat procesul de vânzare a proiectului Dacia One către Pavăl Holding, într-o vânzare cu un impact financiar de 50 mil. Euro, potrivit companiei

Până la data de 26 decembrie 2021 au fost confirmate 5504 cazuri cu varianta Delta, din care 87 în săptămâna 51 (20/12/2021-26/12/2021). Cât privește numărul deceselor cauzated e varianta Delta, cunoscută și ca varianta indiană a COVID-19,

OTP Bank, subsidiara de pe piaţa românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, anunţă pentru a doua oară în acest an majorarea capitalului social cu peste 200 milioane de lei, după ce la începutul lunii aprilie banca a transmis că şi-a

Organizaţia Salvaţi Copiii România a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că peste 16.000 de adolescente, cu vârsta de până la 19 ani, au devenit mame anul trecut în țara noastră, cele mai multe dintre acestea – aproape 400

Patriarhia anunţă slujbele la Catedrala Patriarhală, de Anul Nou. Credincioșii vor putea participa la slujbe atât în interiorul Catedralei Patriarhale, cât și în curte, unde vor fi amplasate

Ministerul Sănătății a anunțat că s-au luat primele măsuri pentru dezvoltarea serviciilor în ambulatoriu în vederea creșterii capacității de testare pentru depistarea virusului

Mircea Rednic (59 de ani) chiar voia să dea afară de la Dinamo 15 fotbaliști. GSP.ro a intrat în posesia listei care l-a costat postul. Iuliu Mureșan a pus demiterea lui Mircea Rednic pe seama numeroaselor confilicte din vestiarul lui

Mai mulți cititori din București ne roagă să le spunem, așa cum am făcut la fiecare sfârșit de an, cum vor circula mijloacele de transport în comun în Capitală, respectiv autobuzele, troleibuzele și metroul, în noaptea de Revelion, precum

Autoritatea de reglementare a audiovizualului din Rusia va obliga Netflix să ofere canale ale televiziunilor ruseşti pentru clienţii săi din Rusia după ce a înregistrat platforma de streaming în registrul său de „servicii audiovizuale”,

Din păcate, studiile arată că dependența de internet, de gadgeturi, de televizor, este asociată cu schimbări la nivelul structural și funcțional în regiunile din creier care implică procesarea emoțională, atenția executivă, luarea

Moartea fulgerătoare a lui Victor Socaciu a îndurerat o țară întreagă. Celebrul cântăreț de muzică folk din România a murit luni, 27 decembrie, într-un spital din București. „Slujba de înmormântare va avea loc, joi, 30 […] The post

Mărirea capacității de testare COVID prin medicii de familie, centre de evaluare ambulatorie a pacienților cu forme ușoare și medii și includerea medicamentelor antivirale în tratamentul ambulatoriu sunt câteva dintre măsurile anunțate de

Vedeta a dezvăluit în repetate rânduri că nu a apelat la niciun medic estetician şi că foloseşte doar remedii naturale, care o ajută să se menţină tânără. Pentru abdomen şi picioare perfecte, Salma spune că nu tratamentele costisitoare