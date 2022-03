Cu cât se cumpără un EURO în aeroportul de la Otopeni. Cât plătesc casele de schimb 16.03.2022

16.03.2022 Cu cât se cumpără un EURO în aeroportul de la Otopeni. Cât plătesc casele de schimb Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat marți dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 15 martie principalele monede. Cursurile euro-leu și dolar-leu au explodat după atacul Rusiei



Cu cât se cumpără un EURO în aeroportul de la Otopeni. Cât plătesc casele de schimb

Banca Națională a României (BNR) a anunțat, prin intermediul cursului interbancar afișat marți dimineață, valorile pe care le înregistrează pe 15 martie principalele monede. Cursurile euro-leu și dolar-leu au explodat după atacul Rusiei asupra Ucrainei, […] The post Cu cât se cumpără un EURO în aeroportul de la Otopeni. Cât plătesc casele de schimb appeared first on Cancan.

Cu cât se cumpără un EURO în aeroportul de la Otopeni. Cât plătesc casele de schimb

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o

Fragmente ale unui deget din statuia de bronz care îl reprezintă pe împăratul Constantin (272-337), păstrate la Palatul Conservatorilor de la Roma, au fost reataşate de specialişti, scrie Le

Nouă ofiţeri vamali din Noua Zeelandă au fost concediaţi deoarece au refuzat să se vaccineze împotriva Covid-19, transmite The Guardian. Autorităţile au cerut ca toţi angajaţii de la vamă să fie imunizaţi, iar cei care refuză să îşi

Un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs sâmbătă în nord-estul Japoniei, iar autorităţile au emis o alertă de tsunami pentru prefectura Miyagi, relatează agenţiile de

Oktoberfest, cel mai mare festival al berii din lume, organizat în Germania, nu va avea loc nici în 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, informează Agerpres, care citează Reuters. Oktoberfest atrage de obicei circa 6 milioane de vizitatori în

Gică Popescu, preşedintele celor de la Viitorul, a vorbit înaintea partidei pe care echipa sa urmează să o dispute contra lui

Românii din Londra stau la coadă pentru a cumpăra cozonaci înaintea Paștelui. Oamenii au fost surprinși în timp ce stateau la rând disciplinați și păstrau distanța, relatează Realitate

Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a convocat, în regim de urgenţă, conducerea primăriei, din cauza grămezilor de gunoaie neridicate, de mai bine de o săptămână, din

Un copil în vârstă de doar 13 ani din Bihor s-a spânzurat luni, 3 mai, în a doua zi a Paştelui ortodox la doar o săptămână după ce mama lui a plecat de acasă împreună cu fratele mai

Cele mai performante 10 fon­duri deschise locale de acţiuni, cu o cotă de piaţă cumulată de 3,33%, au livrat investitorilor de la sfârşitul lunii martie 2020 la finele lunii martie 2021 randamente cuprinse între 41,5% şi 51,8%, potrivit datelor

Capitala şi 12 judeţe se află în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2, a anunţat, luni, Grupul de Comunicare Strategică. Bucureştiul a înregistrat o rată de infectare de 2,42 cazuri la mia

Până la finalizarea discuțiilor pentru un nou stadion, arena „Michael Klein” își trăiește ultimii ani într-o stare avansată de degradare. Locul unde s-au născut legende ale fotbalului românesc e departe de anii de glorie, când Corvinul

Președintele Comitetului Național de Vaccinare Valeriu Gheorghiță a anunțat, marți, într-o conferință de presă, că începând cu 7 mai, orice persoană poate merge în centrele de vaccinare, chiar și fără programare, pentru a se imuniza.

Toată lumea vorbește despre o poveste de dragoste între Zannidache și Ana Porgras, în ciuda faptului că ambii au infirmat posibilitatea unei relații. Cum bine se știe, cei doi sunt apropiați dinaintea participării la Survivor […] The post

Incendiu devastator în Dorohoi, în noaptea de luni spre marți. O casă a fost mistuită de flăcări și o familie a rămas pe drumuri. Chiar dacă au intervenit cu 2 autospeciale, pompierii au ajuns când clădirea ardea deja în

Patru persoane au ajuns la spital în această după-amiază, în urma unui grav accident rutier, petrecut pe şoseaua de centură a

Nu e cunoscută lista oficialităţilor care vor participa la tăierea panglicii, dar este clară data finalizării construcţiei: 5 mai 2021. Deci, dacă predarea obiectivului e asumată în documente, înseamnă

Autoritățile turce au deschis o anchetă pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, pe care îl acuză că a fost „lipsit de respect” atunci când a stat cu mâinile la spate în timpul unei vizite la mausoleul sultanului Mehmet al

Premierul Florin Cîţu a declarat faptul că informaţiile din spaţiul public referitoare la uciderea ursului Arthur nu ar fi corecte, precum şi faptul că animalul nu era cel mai mare de acest fel din

Marius Manole a intervenit telefonic la GSP Live și a vorbit despre prestația lui Halep de la