CTP o face de ruşine pe Andreea Esca! Reacţie virulentă după ce s-a aflat că are coronavirus, dar nu vrea să recunoască 13.07.2020

13.07.2020 CTP o face de ruşine pe Andreea Esca! Reacţie virulentă după ce s-a aflat că are coronavirus, dar nu vrea să recunoască Zilele trecute postul de televiziune ProTv a comunicat public că în cadrul trustului există anumiți angajați detectați pozitiv cu noul coronavirus. Iar la scurt timp, în spațiul public, a apărut informația conform căreia chiar Andreea Esca



Zilele trecute postul de televiziune ProTv a comunicat public că în cadrul trustului există anumiți angajați detectați pozitiv cu noul coronavirus. Iar la scurt timp, în spațiul public, a apărut informația conform căreia chiar Andreea Esca face parte dintre aceștia. În acest context, Cristian Tudor Popescu critică dur faptul că nimeni din trust nu confirmă

Cine a fost antrenorul care i-a schimbat cariera lui Bogdan

Horoscop 20 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 20 iunie 2019 - Berbec: Este o zi care aduce o accentuare a impulsurilor conflictuale pe care le-ai observat și zilele trecute. Nu va fi ușor, dar cea mai bună alegere

Rezultatele unui studiu sugerează că factorii de mediu pot juca un rol important în sănătatea sistemului reproducător feminin. Citește mai

Irina Begu (28 de ani, 114 WTA) are un sezon sub așteptări, iar înfrângerea suferită miercuri întărește această idee. Românca a fost eliminată din calificările competiției la Wimbledon de către franțuzoaica Oceane Dodin

La sfârşitul lunii mai 2019, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi erau înregistraţi 7.011 şomeri (din care 2.855 femei), rata şomajului fiind de

Un minor de 15 ani a căzut, joi, într-o balastieră la marginea satului Pisculești, din comuna prahoveană Tinosu. Copilul a fost scos de localnicii care au alertat autoritățile. La ora 16.10, un echipaj SMURD ajunsese la locul tragediei și îi

Un dublu atac sinucigaș care a avut loc joi în Tunis a rănit mai multe persoane. Citește mai

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a ordonat acostarea uneia dintre cele mai performante nave de luptă ale Rusiei, fregata „Amiralul Gorșkov”, în portul din Havana. Potrivit specialiștilor citați de

Oficiali israelieni au acuzat Rusia că a lansat atacuri cibernetice care au perturbat sistemul GPS în zona Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv. Moscova a catalogat acuzaţia drept o "ştire

Pe 28 iunie este prăznuită Panaghia Tricherousa, o veche icoană a Maicii Domnului, aflată astăzi la Mănăstirea Hilandar din

Gigantul rusesc Yandex, supranumit „Google-ul Rusiei“, şi-a lansat oficial, ieri, aplicaţia de ride-hailing Yango, care este operată pe plan local cu un număr de 55 de parteneri, companii de transport care recrutează şoferi şi se ocupă de

Un număr de 19 localităţi din Harghita sunt nealimentate parţial cu energie electrică vineri dimineaţă, din cauza defecţiunilor provocate de vremea nefavorabilă de noaptea trecută, când în mai multe zone

Curtea de Apel Galati a dat sentinta definitiva in dosarul “Sportul”, in care Gheorghe Bunea Stancu, fostul presedinte al Consiliului Judetean, a primit, in prima instanta, 3 ani de inchisoare pentru conflict de interese. Citește

Premierul Viorica Dăncilă i-a aplicat lui Liviu Dragnea o lovitură puternică exact în timpul congresului PSD. Aceasta a vorbit despre tema justiției, un subiect important pentru fostul președinte PSD, Liviu

Primele cinci veri cu cele mai mari temperaturi din ultimii 500 de ani au fost înregistrate în ultimii 15 ani şi au lăsat în urmă cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte numărul morţilor cauzate de căldură, arată Stephen Leahy în

ECHIPA DE START FCSB // Pentru dubla cu Milsami, 11-18 iulie, din Europa League, dar și pentru prima etapă de campionat, Bogdan Andone și-a definitivat primul „11”, din care vor lipsi câțiva jucători de bază: Man, Coman, Gnohere.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) intenţionează să împrumute 3,7 miliarde lei prin certificate de trezorerie cu discont şi obligaţiuni de stat de tip benchmark, la care se pot adăuga înca 510 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare

Haos în Capitală, după ce linia tramvaiului 41 a fost temporar închisă. Principala arteră de circulaţie din cartierul Drumul Taberei se suspendă până la întâi septembrie, pentru construcţia pasajului Ciurel şi pentru reconstrucţia

Luis Suárez a fost unicul care a greşit la departajare, după ce Cavani ratase incredibil în prima repriză, la al 200-lea meci al selecţionerului Tabárez. Peru nu câştigase niciodată o loterie de la 11 metri! Cea mai

Papa Francisc a salutat duminică întrevederea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un şi şi-a exprimat speranţa că această întâlnire va reprezenta un nou pas pe drumul