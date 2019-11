CTP, despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani: ”Este mai arogant decât Adrian Năstase” 25.11.2019

25.11.2019 CTP, despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani: ”Este mai arogant decât Adrian Năstase” Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus



CTP, despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani: ”Este mai arogant decât Adrian Năstase”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit în cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani și la ce să ne așteptăm de la al doilea său mandat de președinte. CTP a spus despre Klaus Iohannis, câștigătorul alegerilor prezidențiale, că este ”mai arogant decât Adrian Năstase, […] Post-ul CTP, despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani: ”Este mai arogant decât Adrian Năstase” apare prima dată în Libertatea.

CTP, despre ce ar trebui să facă Klaus Iohannis în următorii cinci ani: ”Este mai arogant decât Adrian Năstase”

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Aceasta-i întrebarea! Aceasta poate fi unica și iremediabila întrebare la care cetățenii ar trebui chemați să răspundă. Să strige dacă mai cred într-un Stat, ce pare a se destrăma pe fiecare zi ce trece. Dacă mai vor să fie parte a unei

Un moment inedit a avut loc recent în circuitul masculin de tenis, în care primplanul i-a revenit jucătorului spaniol Bruno Mardones (23 de

Să te ferească Dumnezeu de hărnicia leneşului şi guvernarea nătărăilor, îmi zicea un bătrân de-al meu. A plecat pe lumea cealaltă înainte să apuc să-l întreb ce ar trebui să fac dacă pe nătărăi îi apucă vrednicia când ajung în

Îţi place cum arată părul imediat după vopsire, nu-i aşa? Însă, după câteva spălări, îşi pierde din strălucire – devine uscat şi casant. Aşa că, dacă vrei să-i păstrezi, mai mult timp, culoarea şi aspectul sănătos, oferă-i

Un barbat de 50 de ani a fost rănit după ce s-ar fi explodat cu o grenadă chiar în curtea casei sale din sectorul Râşcani al Capitalei. Incidentul a avut loc joi, 28 martie, ora

Zeci de militari din Garnizoana Buzău, angajaţi ISU, ai Poliţiei Judeţene şi ai Jandarmeriei au început operaţiunea de mutare a cărţilor şi obiectelor de mobilier în noul sediu. Primele transporturi din clădirea de pe Unirii la noul sediul,

Cristiano Ronaldo, starul de 34 de ani al celor de la Juventus, îi alarmează pe șefii clubului după testele făcute azi. Cristiano Ronaldo a făcut mai multe investigații medicale după accidentarea suferită în prima repriză a meciului

Senatorul Claudiu Manda a renunțat la șefia Comisiei de Control a SRI deoarece este pe lista pentru alegerile europarlamentare. Locul lui va fi luat de deputata Oana Florea, tot de la

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00,

Organizatorii au anunţat primele nume pentru Festivalul JazzTM 2019, care va avea loc în perioada 5-7 iulie, în Piaţa Victoriei din

Dacă în urmă cu câţiva ani problema inovării la nivel de produs consta în faptul că nu avea cine să finanţeze ideile inovatoare ale tinerilor, în prezent există bani dar puţine echipe care să îi atragă, afirmă Răzvan Rughiniş, profesor

România are nevoie de investiţii, fie că sunt făcute din capital autohton sau din capital străin, însă trebuie create politici de susţinere a investiţiilor realizate de firmele româneşti. Firmele locale vor investi în ţară pe termen lung,

Renault Technologie Roumanie, compania de inginerie a Group Renault România, care se ocupă cu proiectarea şi testarea viitoarelor modele din gama entry a Renault la nivel mondial, gamă care include toate modelele Dacia, va primi fonduri europene de

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat anul trecut un profit brut de 20,9 mil. euro, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor operaţionale, şi a îmbunătăţirii

Firma înfiinţată în 2008 de Florin Cornianu şi Tudor Bastea a ajuns la un portofoliu de 40.000 de abonaţi pentru platforma online care permite crearea de formulare şi chestionare, dintre care majoritatea se află în

Reţeta deliciosului pilaf de post, care se găteşte rapid din câteva ingrediente, o regăsim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, în lucrarea “Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti” (Editura

Simona Halep şi Karolina Pliskova au oferit un schimb spectaculos de mingi în primul set al partidei, ridicând publicul în

Bianca Andreescu este revelaţia anului 2019, având un parcurs de excepţie în acest sezon, în care a câştigat Indian

Simona Halep a început bine meciul cu Pliskova, a fost agresivă şi a jucat cu mingi lungi şi pe marginile terenului şi nimic nu prevestea dezastrul care avea să

Refrenul ăsta cu ciocnit de pahare fără frână i-a ameţit rău, până la clătinare, cariera unui fotbalist talentat, performanţele lui Gabi Tamaş au suferit mereu de ameţeli. Ultima ispravă cu