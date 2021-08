CSU Craiova a cedat un jucător în Turcia » Rotaru a refuzat oferta lui Gigi Becali 15.08.2021

15.08.2021 CSU Craiova a cedat un jucător în Turcia » Rotaru a refuzat oferta lui Gigi Becali Reagy Ofosu, fotbalist care a evoluat la CS Universitatea Craiova în sezonul anterior, a semnat cu turcii de la Bursaspor. Clubul oltean a confirmat astăzi mutarea. Bursaspor, echipă din liga a doua din Turcia, s-a înțeles cu Reagy Ofosu,



CSU Craiova a cedat un jucător în Turcia » Rotaru a refuzat oferta lui Gigi Becali

Reagy Ofosu, fotbalist care a evoluat la CS Universitatea Craiova în sezonul anterior, a semnat cu turcii de la Bursaspor. Clubul oltean a confirmat astăzi mutarea. Bursaspor, echipă din liga a doua din Turcia, s-a înțeles cu Reagy Ofosu, extrema germano-ghaneză de 29 de ani, de la CS Universitatea Craiova. Acesta a decolat zilele trecute spre Turcia, fiind deja prezentat. Ailemize Hoş Geldin Reagy Ofosu - Welcome to Our Family#Geliyoruz pic.twitter. ...

CSU Craiova a cedat un jucător în Turcia » Rotaru a refuzat oferta lui Gigi Becali

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Coca-Cola HBC România, cel mai mare îmbuteliator de băuturi de pe plan naţional, a în­registrat vânzări în volum mai mici cu 10-20% în prima jumătate a anului în curs, pe fondul res­tric­ţiilor impuse în urma pandemiei de Covid-19, în

S-a dat alarma în Voluntari, după ce un individ a tras un foc de armă în sediul unei companii, apoi a fugit fără urmă. Polițiștii l-au identificat rapid și au anunțat că este un angajat al companiei și că încearcă s-l prindă la acest

Un bărbat, de 50 de ani, din comuna Samarineşti, a fost jefuit de doi mehedinţeni, care au sustras un laptop, telefoane mobile şi documentele unei

Mai puţin de 21% dintre românii cu vârsta de 65 de ani şi peste au fost vaccinaţi împotriva gripei sezoniere în 2018, conform statisticilor de la Eurostat, Oficiul European de Statistică. Media europeană a celor cu vârsta de 65 de ani şi peste

România nu va avea nici în 2021 o licitaţie pentru licen­ţele care să le permită opera­torilor de telefonie mobilă să in­staleze pe scară largă, la nivel naţional servicii 5G, pentru că Gu­ver­nul României nu a făcut paşii necesari

Antonia, în vârstă de 31 de ani, apare pe coperta celui mai nou număr al revisteiTouch Magazine. Îmbrăcată într-un body de culoare albă, Antonia a pozat foarte provocator și a scos în evidență trupul său lucrat atent la sală. Ca de

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea prin care românii din străinătate vor putea vota timp de două zile la alegerile parlamentare, adică sâmbătă şi

De la ultima informare GCS, bilanțul infectărilor cu noul coronavirus a crescut cu alte 1.713 cazuri, ceea ce reprezintă recordul absolut al infectărilor din România, de la începutul pandemiei. Astfel, numărul total al cetățenilor infectați cu

Datoria publică a României a crescut la 42,2% din PIB în iulie 2020 – 444,4 mld. lei - şi se apropie de nivelul de avarie (45% din PIB) pentru o economie ca a României. De la începutul crizei, datoria publică a crescut cu 52 mld. lei şi de la

Silviu Ioniță (44 de ani) este psihologul care l-a ajutat pe Mirel Rădoi în campania care s-a terminat cu semifinala de la Euro 2019 de tineret și în această toamnă, în dubla cu Irlanda de Nord și Austria. În direct la GSP Live, Ioniță a

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest, partidă din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, se joacă în această seară, de la 20:00. Calificarea se va decide într-o singură manșă, apoi urmează runda decisivă, playoff-ul. Campioana Belarusului

Un cititor al Ziarului Financiar, locuitor al localităţii Tunari din judeţul Ilfov, a transmis că vrea de la viitorul primar al localităţii un sistem de preluare a apelor de ploaie în

Ziarul spaniol Marca anunță că Tottenham l-a transferat pe Sergio Reguilon (23 de ani), încheind un acord cu Real Madrid în schimbul a 27,5 de milioane de lire sterline. Proaspătul castigător al UEFA Europa League alături de Sevilla, pentru care

Legendarul Ryan Giggs (46 de ani) a uimit pe toată lumea cu relația de 8 ani cu soția fratelui său, iar acum galezul iubește din nou! Giggs a avut o aventură ce a durat 8 ani cu soția fratelui său Rhodri, Natasha, iar această faptă a dus la

Locatarii din imobilele limitrofe Liceului Teoretic Marin Preda, din cartierul Giuleşti, Sector 6, se revoltă. Peste noapte, s-au trezit cu garduri în jurul spaţiului verde, pe care-l ştiau sub geam de peste 50

Vaccinul rusesc anti-COVID, aprobat înainte de parcurgerea celei mai importante etape de dezvoltare, ridică noi semne de întrebare, după publicarea studiului realizat pe baza primelor teste clinice. Mai mulți cercetători susțin, într-o scrisoare

Premierul Ludovic Orban este prezent, joi, în comuna Corbu, județul Constanța, la începerea lucrărilor la conducta submarină din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia – MGD, dezvoltat de compania

Din 2014 și până astăzi, 70 de copii și tineri au murit după ce au încercat să își facă un selfie ieșit din comun, arată datele Poliției, prezentate de Digi24, iar psihologii consideră că aceste tragedii se întâmplă din cauza goanei

Reprezentanţii Volkswagen AG sunt în negocieri pentru a vinde brandul Bugatti unui om de afaceri croat a anunţat joi revista de afaceri Manager Magazin, transmite

Compania Implant Expert, care operează clinicile Dr. Leahu, se pregăteşte să continue o investiţie de 2 mil. euro pentru un centru de stomatologie în Cluj, în contextul în care următoarele săptămâni i-ar aduce o autorizaţie pe care o