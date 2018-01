CSM Bucureşti, victorie cu deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, Gyor ETO, în grupa principală 27.01.2018

27.01.2018 CSM Bucureşti, victorie cu deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, Gyor ETO, în grupa principală Campioana en-titre a României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins vineri seară, pe teren propriu, deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), în prima partidă din grupa principală I a



CSM Bucureşti, victorie cu deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, Gyor ETO, în grupa principală

Campioana en-titre a României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a învins vineri seară, pe teren propriu, deţinătoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), în prima partidă din grupa principală I a competiţiei.

CSM Bucureşti, victorie cu deţinătoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, Gyor ETO, în grupa principală

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

SoftBank, o multinaţională japoneză de telecomunicaţii, a preluat împreună cu un grup de fonduri de investiţii 18% din Uber, la un preţ cu o treime mai mic decât ultima evaluare a companiei. În urma tranzacţiei investitorul japonez va ajunge

SMS-uri si MESAJE de ANUL NOU. Vrei să ieşi din tiparul românilor care aleg să trimită acelaşi mesaj tuturor celor din lista de telefon? Felicitări! Atunci, nu mai sta prea mult pe gânduri şi alege-ţi una dintre superbele urări de Anul Nou

Perioada sărbătorilor este una a exceselor alimentare şi bahice ce se încheie, uneori, cu vizite la medic sau direct la urgenţe. Pentru a scăpa sau măcar a vă menţine în limite rezonabile, un test de alcoolemie onlive vă

Un cunoscut luptător de kickboxing a fost împuşcat în cap, în timpul unei petreceri într-un club privat din Chişinău, anunţă Publika TV. Citește mai

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat vineri că mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucureşti vor fi finanţate din Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 –

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, la o locuinţă din comuna Giroc, judeţul Timiş, aflată la doar doi kilometri de Timişoara. Cauza incendiului este un scurtcircuit electric, provocat de câinele familiei, care a ros un

Premierul a declarat, la România TV, că în 2018 românii ar trebui să fie cu ochii pe Guvern, care va încerca să demareze proiectele prevăzute în memorandumul privind proiecte de transport în perioada 2018-2027. Tudose afirmă că este important

Premierul Mihai Tudose a anunţat vineri că, "în mod cert", urmează să fie luate anumite "măsuri de eficientizare", atât la nivelul Guvernului, cât şi a tuturor celor care

Facebook vrea să folosească inteligenţa artificială pentru a ajuta la identificarea utilizatorilor care au gânduri de sinucidere şi pentru a-i pune în contact rapid cu autorităţile locale şi cu membri familiei lor, scrie

Cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 vor fi eclipse de soare și de lună, apariția unei comete și alăturări planetare deosebite. National Geographic a realizat un top cu cele mai spectaculoase fenomene astronomice din 2018 pe care

La mai bine de cinci ani de când s-a accidentat grav în timpul repetiţiilor de la “Dansez pentru tine”, Monica Davidescu a ieşit, din nou, victorioasă în războiul cu Pro TV. Mai exact, este vorba despre o companie din trust care trebuie să-i

Tabăra guvernamentală din PSD va forța în 2018 demisia sau invalidarea lui Dragnea ca președinte al PSD, afirmă consultantul politic Cozmin Gușă, care mai are o veste proastă pentru oamenii puterii: legile justiției nu vor intra

Într-o colecţie strânsă de Arhivele Naţionale intitulată „Sub cenuşa imperiului“ sunt prezentate fotografii şi documente despre soldaţi români din Armata Austro-Ungară, în timpul Primului Război

Prima impresie contează, o demonstrează experienţa fiecăruia, dar şi studiile specialiştilor, care au arătat că felul în care te prezinţi la prima întâlnire îşi pune amprenta asupra părerii pe care interlocutorul şi-o formează despre

Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat vineri că nu a dorit să ştie nimic despre evaluarea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Laura Codruţa Kovesi, deoarece nu a dorit să influenţeze

Legea pensiilor trebuie să răspundă la "o mare provocare", respectiv "echilibrarea veniturilor", a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizând că în cazul acestui act

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Criza politică i-a îngrijorat pe români mai mult decât creșterea prețurilor, frica de boală sau lipsa locurilor de muncă în 2017, potrivit unui sondaj IRES. Principalul responsabil pentru felul în care au mers lucruri în 2017: Guvernul.

La nivel național, în mediul rural, funcționează doar 19 cabinete medicale școlare și un singur cabinet de medicină dentară școlară, potrivit unui document oficial al Ministerului Sănătății, consultat de „Evenimentul

Dumitru Iliescu, fost şef al SPP, critică dur atitudinea ambasadorului Franţei la Bucureşti privind traducerea legilor Justiţiei şi ameninţă cu o scrisoare deschisă în care va vorbi despre companiile franceze care au mituit politicieni