CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, cu trei meciuri înainte de finalul grupei A 22.01.2023

22.01.2023 CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, cu trei meciuri înainte de finalul grupei A CSM Bucureşti are asigurată calificarea în sferturile Ligii Campionilor, după ce echipa Odense (locul 3 în grupa B) a fost învinsă, sâmbătă, de formația norvegiană Vipers, deţinătoarea trofeului. CSM Bucureşti este pe locul 2, iar primele



CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, cu trei meciuri înainte de finalul grupei A

CSM Bucureşti are asigurată calificarea în sferturile Ligii Campionilor, după ce echipa Odense (locul 3 în grupa B) a fost învinsă, sâmbătă, de formația norvegiană Vipers, deţinătoarea trofeului. CSM Bucureşti este pe locul 2, iar primele două clasate obţin biletele spre sferturi, notează agenția News.ro. Odense, principala urmăritoare a CSM București în clasament, a pierdut […]

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile Ligii Campionilor, cu trei meciuri înainte de finalul grupei A

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Când poate primi copilul un telefon mobil inteligent şi când este mai mult decât recomandat să rezişti rugăminţilor celui mic, atunci când este influenţat de anturaj? Răspunsul nu se referă doar la o chestiune legată de vârsta potrivită,

Un accident grav s-a petrecut pe o stradă din Baia Mare. O bătrână care s-a angajat în traversarea regulamentară a străzii, prin loc marcat și semnalizat corespunzător, a fost lovită în plin de un autoturism. Femeia a fost aruncată 10-15

Operaţiunile din România ale grupului german Metro sunt evaluate la 225 de milioane de euro, conform datelor prezentate într-un raport al companiei. Este vorba de valoarea (equity conform raportului) Metro Cash & Carry România, entitatea juridică

Se spune că dacă te iubeşte un artist, nu vei mai muri niciodată. Căci pasiunea din amor se va materializa în

Situația la granița cu Ucraina rămâne incertă. Președintele Joe Biden a transmis, aseară, un mesaj tranșant: „Vom răspunde decisiv în cazul unui atac asupra Ucrainei. Atacul rămâne o posibilitate reală”. Șeful DSU, Raed Arafat, spune

Medicul Octavian Jurma spune că românii nu trebuie să lase garda jos în această perioadă în care scăderea rapidă a numărului de cazuri noi și iluzia că pandemia s-a terminat au dat lovitura de grație campaniei de vaccinare: „COVID nu e o

Un incendiu a izbucnit, joi după-amiază, la un atelier auto din Bucureşti, existând posibilitatea ca focul să se extindă la două case învecinate. Pompierii intervin cu şase

Vestul american se confruntă cu cea mai agresivă secetă, din anul 800 d.Hr. până astăzi, arată un studiu citat de

Departamentul de Stat al SUA a cerut cetățenilor americani să plece imediat „pe căi comerciale sau private” din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, scrie

O a patra doză de vaccin nu ar oferi o protecție atât de mare la infectarea cu varianta Omicron a coronavirusului, relevă un studiu efectuat în Israel, scrie joi agenţia DPA, potrivit Agerpres. Deși subiecții studiului au avut simptome ușoare,

Specialistii in gratare si seminee cu sediul central la Sibiu și cu parteneri oficiali în toate orașele importante din România, care se bucură de peste două decenii de activitate recunoscută în industria termicelor neconvenționale, ne

Autorităţile au căutat-o mai bine de doi ani pe Paislee Shultis, o fetiţă de 4 ani dată dispărută de tutorele ei legal în 2019. Dar o nouă informaţie a schimbat tot cursul investigaţiei, potrivit CNN. Anchetatorii au suspectat de mult timp

O tânărâ de 17 ani, nevaccinată, care a fost confirmată cu Covid, a murit, a anunțat vineri Grupul de Comunicare Strategică

Actorul Brad Pitt o atacă în justiţie pe fosta soţie, Angelina Jolie, pentru că şi-a vândut, fără să-l consulte, părţile pe care ea le deţinea din domeniul viticol din Provence unui oligarh

Londra a avertizat joi Moscova cu privire la o eventuală recunoaștere a teritoriilor separatiste din Ucraina, care ar reprezenta potrivit șefei diplomației britanice o dorință de „confruntare” din partea Rusiei, relatează

Flavius Stoican a rămas la stadion după victoria cu Gaz Metan (4-0) pentru a face poze cu suporterii și a oferi

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară (PMP), convocat de Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, şi susţinătorii săi, a început sâmbătă, la Sinaia, urmând să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Actualul

Machester City - Tottenham - ponturi pariuri pentru meciul din Premier League - Tipsterii Alberto Boțoghină și Sebastian

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

În plin vârf al tensiunilor diplomatice cu statele NATO și cu Occidentul, Rusia a decis să mute zece bombardiere Su-24 din Peninsula Crimeea către alte baze aeriene. Mutarea pare să fie una de retragere a trupelor din apropierea Ucrainei, dar poate