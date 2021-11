Cronica meciului România - Islanda 0-0: Am dat-o în bară! 12.11.2021

România - Islanda 0-0 | La capătul unui meci în care a dominat, dar haotic, stereotip și fără curaj, România s-a încurcat cu Islanda și acum are nevoie iar de ajutor din partea nordicilor, în Macedonia, ca să mai spere la baraj Duminică se



România - Islanda 0-0 | La capătul unui meci în care a dominat, dar haotic, stereotip și fără curaj, România s-a încurcat cu Islanda și acum are nevoie iar de ajutor din partea nordicilor, în Macedonia, ca să mai spere la baraj Duminică se joacă Liechtenstein - România (ora 19:00) și Macedonia de Nord - Islanda, în ultima etapă a preliminariilor Campionatului Mondial.Acum, suntem pe locul 3, la un punct în spatele Macedoniei de Nord, ocupanta locului secund. ...

