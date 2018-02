Croaţia - România 56-58. Victorie dramatică a tricolorilor, în preliminariile Cupei Mondiale FIBA 2019 24.02.2018

24.02.2018 Croaţia - România 56-58. Victorie dramatică a tricolorilor, în preliminariile Cupei Mondiale FIBA 2019 Naţionala masculină de baschet a României a învins dramatic redutabila formaţie a Croaţiei, cu scorul de 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), vineri, în arena ''Dvorana



Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat duminică compania suedeză de mobilă înfiinţată în urmă cu jumătate de secol şi renumită astăzi în lumea

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, la o televiziune de ştiri, că liberalii vor vota împotriva învestirii noului Guvern, iar miniştrilor propuşi să facă parte din Cabinetul Dăncilă "le vor face viaţa

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat nu a luat încă o decizie în privinţa evaluării procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, reiterând că atunci când va lua una va anunţa public.

Un poliţist de 33 de ani, fost angajat al Serviciului de Acţiuni Speciale din cadrul Poliţie Iaşi, se află internat după ce a fost înjunghiat într-un club din

Un jucător al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacăra Muntenii de Sus din judeţul Vaslui s-a stins din viaţă la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac

Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate în zona Parisului, autorităţile fiind în alertă din cauza riscului de inundaţii, după ce nivelul Senei a crescut în ultimele zile, relatează

Cei doi urşi s-au plimbat în voie pe pârtie fără să fie violenţi. Speriaţi, mai mulţi turişti au sunat la 112. Jardarmii au reuşit să gonească animalele în

În ultimii ani, Lucescu jr a fost perceput ca un antrenor ultradefensiv, mulţumit cu 0-0 sau cu victorii la limită. Acum, ajuns la PAOK Salonic, el surprinde în mod

Stere Halep a explicat ce s-a întâmplat cu Simona la Spitalul din Melbourne. Tatăl tenismenei a precizat că totul este normal și românca ”este în drum

Istoricul Neagu Djuvara, care a murit joi la vârsta de 101 ani, a fost înmormântat duminică cu onoruri militare, în cripta familiei de la Cimitirul Bellu din Capitală. Slujba a

Locuitorii din Sibiu pot sesiza tot ce îi deranjează din oraşul lor fără să bată drumul până la primărie. Printr-o aplicaţie pe telefonul mobil, 24 de ore din 24. Spre deosebire de

Horoscop 29 ianuarie 2018. BERBEC Nu reuşiţi să ajungeţi la niste obiectve la care visați. Acceptaţi situaţia încă o vreme, pentru că într-un final, vor apare şi

Al-Wahda, formația antrenată de Laurențiu Reghecampf, a terminat la egalitate partida cu Al Dhafra, scor 1-1. Al-Wahda a controlat de la un capăt la celălalt meciul împotriva ultimei clasate din Emirate. Formația lui Reghecampf a deschis

Oficialii turneului de la Australian Open s-au sesizat în urma declarațiilor făcute de Marin Cilic (detalii AICI), conform cărora acoperișul arenei Rod Laver nu trebuia tras în finala contra lui Roger Federer, pierdută

Simona Halep, numărul 1 WTA până la miezul nopții, a fost amendată de organizatorii turneului de la Australian Open cu 12.000 de euro. În setul decisiv al partidei din semifinale, câștigate în fața lui Angelique Kerber, scor

Arthur Jorge și Andrei Vlad au gafat la golul primit de FCSB în amicalul cu Jiangsu Suning, câștigat cu scorul de 3-1. Artur Jorge, jucătorul adus de MM Stoica la FCSB, și Andrei Vlad, portarul despre care Gigi Becali a sugerat în

22 de ani are Andreea Cătălina şi se întreţine singură! Are şi de unde, pentru că practică o meserie foarte bănoasă! Şi cum mai arată şi trăsnet, îi este uşor să trăiască pe picor mare, chiar. Andreea face videochat şi are chiar

Un român a devenit de câteva zile cel mai căutat infractor din Spania, după ce a violat o tânără. Bărbatul nu a fost încă găsit, deşi îi este cunoscută

Luni, vremea va fi cu mult mai caldă decât ar fi în mod normal la această dată, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. Temperaturile maxime vor avea valori de la 2...

HOROSCOP 29 ianuarie 2018. Opozitia Lunii cu Saturn poate favoriza aparitia unor intarzieri, dificultati materiale sau frustrari, precum si a unor responsabilitati sporite sau munci dificile.