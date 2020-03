Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32 11.03.2020

11.03.2020 Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32 Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32. Ministerul Afacerilor Interne a făcut anunțul. ”Vă informăm că a fost confirmat cel de-al 32-lea caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Este vorba de un bărbat în vârstă de 38 ani din Iasi,



Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32

Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32. Ministerul Afacerilor Interne a făcut anunțul. ”Vă informăm că a fost confirmat cel de-al 32-lea caz de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Este vorba de un bărbat în vârstă de 38 ani din Iasi, contact cu un caz confirmat în Varșovia, era în autoizolare din data de 9.03.2020. De […] The post Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32 appeared first on Cancan.ro.

Criza coronavirusului în România. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 32

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Prin cel mai nou şi performant telefon al său, Samsung a ridicat ştacheta. Este timpul să aruncăm o privire asupra lui Samsung Galaxy

Zeci de persoane cu dizabilităţi din toată România şi-au găsit o a doua casă şi un loc de muncă plătit decent la societatea bucureşteană Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejată din ţară şi singura de acest fel dezvoltată şi

Bayern Munchen a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, pe fostul lider al clasamentului, Borussia Dortmund, în etapa a 28-a a campionatului

Este doliu în lumea medicală din București! leana Gavrilă, Bucuresti, medic ORL-ist a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de medicul Livia David pe pagina sa

Manchester City se apropie cu repeziciune de îndeplinirea unuia dintre cele patru obiective din acest sezon. Echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Brighton, 1-0, și a acces în finala Cupei Angliei. City a cucerit deja Cupa Ligii și

O femeie din Cluj a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani și a primit din partea autorităților locale titlul de Cetățean de Onoare al Clujului, în semn de respect. Victoria Pastor a fost vizitată de viceprimarul orașului, care i-a adus

Ministerul egiptean al Antichităţilor din provincia Sohag a declarat, vineri, că arheologii au descoperit un mormânt incredibil datând din epoca Ptolemeică. Acolo, au fost găsite o mumie umană şi peste 50 de animale mumificate, printre care

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool a bătut la Southampton. City a trecut de Cardiff. Rezultatele rundei. Sâmbătă, 6 aprilie Semifinalele Cupei Angliei, pe Wembley: Manchester City - Brighton 1-0 (sâmbătă, 19.30) Florin Andone a

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a pus mâna pe documente explozive din dosarul lui Vitalie Proca. Este incredibil ce ascundea sub salteaua din celulă celebrul asasin plătit condamnat în țara noastră. Ucigașul a fost aspru sancționat.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a avertizat, sâmbătă, că guvernul trebuie să reducă substanțial deficitul bugetar, precizând că, pentru al doilea an consecutiv, România se abate semnificativ

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis sâmbătă primarilor liberali că are încredere în ei, însă, în caz de trădare, "nu iartă şi nu uită". Citește mai

Duminică, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a unor instituţii din domeniul medical, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de „apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru

Candida auris, o ciupercă, este germenul care se răspândeşte la nivel global şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice deoarece ciuperca opune rezistenţă la medicamente, relatează publicaţia New York

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic şi consum de droguri, a fost eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar.Măsura a fost dispusă pentru 60 de zile. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv pentru

Caroline Wozniacki a reuşit primul rezultat notabl din acest an, reuşind să se califice în finala turneului de la

Autoturismul era condus de un tânăr de 26 de ani, din Republica Moldova, dar care are şi cetăţenie română. În baza de date a Europol, maşina figurează ca fiind furată din noiembrie anul trecut, aşa că a fost confiscată, iar basarabeanul

Guvernul României şi-a asumat în mod responsabil obligaţiile care revin în cadrul NATO, a declarat duminică premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la o ceremonie militară organizată la

Dinamo s-a impus pe teren propriu, 3-2 contra Chiajnei, dar i-a pierdut pe fundașul Linas și pe mijlocașul Ioan Filip pentru meciul cu Poli Iași, de vineri, 12 aprilie. Lituanianul Linas Klimavicius, 29 de ani, și Ioan Filip, 29 de ani, au părăsit

Așteptarea fanilor “Temptation Island – Insula Iubirii” a luat sfârșit! Producătorii de la Antena 1 au spus data în care începe cel de-al cincilea sezon “Insula Iubirii”, prezentat de sigur de Radu Vâlcan. Anul acesta show-ul

Fostul premier a lansat un atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea, pe care l-a acuzat că a compromis programul cu care PSD a câştigat alegerile din 2016 pentru a-şi rezolva problemele cu Justiţia. Citește mai