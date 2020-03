Criza coronavirusului afectează iniţiativele antreprenoriale. Numărul de firme nou create s-a prăbuşit cu 69% în ultimele două săptămâni 30.03.2020

Numărul firmelor nou înfiinţate la nivel naţional a scăzut cu 69% în perioada 16-30 martie faţă de prima jumătate a lunii şi, de asemenea, în raport cu perioada similară din 2019, in contextul decretării strării de urgenţă în România pe fondul pandemiei de COVID-19, arată o analiză a Termene.ro, platforma care oferă informaţii despre datele financiare şi juridice ale companiilor.

