Cristina Dochianu, transformată total! Cum arată acum, după ce a născut a patra oară. Cu greu o mai recunoşti 24.06.2022

24.06.2022 Cristina Dochianu, transformată total! Cum arată acum, după ce a născut a patra oară. Cu greu o mai recunoşti Cristina Dochianu, cea care a prezentat știrile sportive la Observatorul Antenei 1 vreme îndelungată, a renunțat la cariera în televiziune pentru a se dedica familiei sale. Recent, Cristina a aduc pe lume cel de-a patrulea […] The post



Cristina Dochianu, transformată total! Cum arată acum, după ce a născut a patra oară. Cu greu o mai recunoşti

Cristina Dochianu, cea care a prezentat știrile sportive la Observatorul Antenei 1 vreme îndelungată, a renunțat la cariera în televiziune pentru a se dedica familiei sale. Recent, Cristina a aduc pe lume cel de-a patrulea […] The post Cristina Dochianu, transformată total! Cum arată acum, după ce a născut a patra oară. Cu greu o mai recunoşti appeared first on Cancan.

Cristina Dochianu, transformată total! Cum arată acum, după ce a născut a patra oară. Cu greu o mai recunoşti

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Octavian Jurma a tras un nou semnal de alarmă privind valul patru al pandemiei și riscul pe care îl prezintă varianta Delta a Sars-Cov-2. Numărul cazurilor zilnice ar putea ajunge la 5.000 în octombrie, a anunțat cercetătorul. Acesta face un apel

După beţia de gargară, iată dimineaţa marii mahmureli Ce e sportul? E educaţia trupului cu implicarea minţii. E deci o educaţie completă. De o sută şi ceva de ani, omenirea a construit o mare cultură a războaielor paşnice. Sportul a devenit

Guvernul de la Bangkok a anunțat, miercuri, intrarea în faza studiilor clinice pe oameni a două vaccinuri sub formă de spray împotriva coronavirusului, care au dat rezultate încurajatoare până acum la testarea pe șoareci, notează Reuters,

Jurnalul și Editura Hoffman vă oferă începând de astăzi cartea Nea Nae a lui N.D. Cocea, personaj de prim mână al scenei socio-politice românești din secolul XX. Prieten cu Lenin și implicat direct

Indicele bursei londoneze FTSE 100 a urcat cu peste 0,4% miercuri, 11 august, în timp ce indicii burselor din Frankfurt (DAX) şi Paris (CAC) au crescut cu circa 0,1% şi, respectiv, 0,2%, marcând astfel noi

Ministerul Educaţiei a publicat metodologia concursului pentru posturile de conducere din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Posturile vacante şi bibliografia vor fi anunţate pe 14 septembrie, cu o lună înainte de proba

Bill Gates, fondatorul Microsoft, a coborât o treaptă şi se află pe locul al cincilea, devansat de fondatorul şi CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume întocmit de revista

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, revocarea controlului judiciar în cazul unui cetăţean grec acuzat de autorităţile din Bulgaria că a ucis un motociclist. Magistraţii au respins astfel arestarea şi extrădarea

Vineri 13 august, în comuna argeşeană Corbi începe a treia ediţie a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din ţara noastră. Printre trupele de top ce vor urca pe scena de la Stonebird se numără Cargo, Trooper şi Bucovina. Mii

Banii de la Daniel Dines, fondul EGV şi alţi investitori vor ajuta platforma să se lanseze în

O femeie din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, a furat bijuterii în valoare de 200.000 de euro de la familia la care era angajată ca menajeră, în Franța, potrivit

Adrian Pigulea, fost fotbalist și ginerele lui Ion Oblemenco, a clarificat situația arenei din Bănie, care nu poartă numele lui Oblemenco în acte. După ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că stadionul se numește „Stadion

Una dintre poveștile deosebite de la Jocurile Olimpice îi aparține atletului jamaican Hansle Parchment (31 de ani), medaliat cu aur la Tokyo în proba de 110 metri garduri. Experiența jamaicanului de la prestigioasa competiție a fost aproape

Unul dintre cele mai spectaculoase campionate ale lumii va debuta în acest weekend! Vineri, nou-promovata Brentford deschide balul pe teren propriu, unde va primi vizita londonezilor lui Mikel Arteta, Arsenal! Trăiește la Cote Maxime spectacolul

Drumul european care tranzitează România de la graniţa cu Ucraina, până la Dunăre, pare că devine rută alternativă a migranţilor asiatici spre vestul Europei. Trei cetăţeni din Bangladesh au fost găsiţi în remorca unui camion care tranzita

Formaţia CFR Cluj a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Farul Constanţa, în etapa a V-a a Ligii

Diego Simeone vrea să câștige al treilea său campionat cu Atlético. Pentru ”colchoneros”, ar fi prima oară din 1950-1951 când cuceresc titlul doi ani la rând Dacă în Anglia criza nu pare să existe, marile cluburi cheltuind peste 100 de

Adela Popescu a devenit mama pentru a treia oară, în urmă cu o lună, când l-a adus pe lume pe Adrian, cel de-al treilea băiat al cuplului. În acest weekend, vedeta a avut parte de o vizită surpriză, din partea prietenei sale, Laura Cosoi.

Israelul a început astazi administrarea celei de a treia doză de vaccin anti-COVID-19 persoanelor cu vârsta peste 50 de ani, după ce a decis în cursul nopţii să scadă vârsta minimă în

Șeful Școlii de Antrenori a deschis 4 procese la Comisia de Disciplină, împotriva lui Croitoru, Poenaru, Iosif și Prepeliță, acuzând că oferă indicații deși n-au calitate de antrenori principali. Asta în vreme ce situația de la FCSB, unde