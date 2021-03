Cristina Cioran, mărturisiri dureroase despre sarcină: “Mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”. Motivul pentru care a avut acest gând negru 25.03.2021

Cristina Cioran, mărturisiri dureroase despre sarcină: “Mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare”. Motivul pentru care a avut acest gând negru

La solicitarea Ministerului Sănătății, guvernul urmează se decidă astăzi în legătură cu posibila închidere a altor localități, la câteva zile după ce orașul Bnei Brak, cu populație ultraortodoxă, a fost declarat zonă închisă.

Guvernul a publicat sâmbătă în Monitorul Oficial Ordonanţa de relansare a programului IMM Invest România, care îşi propune să creeze cadrul pentru sustinerea IMM-urilor în procesul de contracarare a şocului financiar generat de criza

Ministerul Apărării Naţionale a solicitat Unităţii Multinaţionale de Transport Strategic care operează de pe Baza Aeriană Papa din Ungaria, desfăşurarea unei noi misiuni aeriene de urgenţă, pentru transportul a încă aproximativ 45 de tone

Trei cazuri au fost confirmate cu noul Covid-19 într-un sat din județul Vaslui, după mai multe întruniri organizate de membrii cultului penticostal din localitate. „Acum avem 3 persoane depistate pozitiv,

Cetăţenii din judeţul Vaslui vor avea obligativitatea să iasă din case doar dacă vor avea nasul şi gura acoperite cu măşti de protecţie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU),

Se pare că pandemia de coronavirus nu este singura problemă cu care se confruntă România. În următoarea perioadă ar putea intra în vigoare starea de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă. Potrivit ultimelor

Se dovedește că atât pentru spectatorii noştri din București, din țară, dar și pentru românii de pe toate meridianele lumii, vizionarea online a spectacolelor Teatrului Bulandra – pe pagina oficială

S-a aflat ce sumă a donat Patriarhia Română în lupta împotriva coronavirusului. Biserica a desfășurat acțiuni filantropice pentru persoanele vulnerabile și a făcut numeroase donații. În acest demers s-au implicat 2.077 de parohii care au

În mijlocul dezastrului creat pe întreg mapamondul din cauza noului coronavirus, iată că există și minuni! O bătrână de 103 ani a reușit să învingă boala după ce a stat o săptămână la secția de Terapie Intensivă. Ada, o femeie care

Încă un spital din Suceava întră în carantină. Majoritatea pacienţilor şi angajaţilor au fost confirmaţi cu virusul COVID-19. Spitalul de Îngrijiri Paliative Ilişeşti a intrat, de miercuri, în carantină, informează Mediafax. Dintre cei 41

Sony a publicat primele imagini cu noul controller DualSense, care a suferit ușoare modificări de look, adoptând un design asemănător cu cel al rivalilor de la Xbox. Noul controller va apărea pe piață odată cu noul PlayStation 5,

Consiliul de administraţie al BRD (simbol bursier BRD), a treia cea mai mare instituţie de credit de pe piaţa locală şi a doua cea mai mare bancă listată la Bucureşti, a completat ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor din 23 aprilie

Poliţiştii din Vaslui au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat care nu a respectat măsura carantinării. Acesta revenise zilele trecute din străinătate şi a fost carantinat la domiciliu, deoarece în judeţul Vaslui nu mai sunt locuri

Premierul Ludovic Orban a spus, în ședința de Guvern de joi, referitor la faptul că în parcarea Aeroportului din Cluj au stat aproximativ 2.000 de oameni, că această situație este „inadmisibilă”,

Numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 în judeţul Sibiu, majoritatea fiind de la secţia de Gastroenterologie din Spitalul Judeţean, a declarat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Andreea Ştefan. Purtătorul de cuvânt al

Companiile trebuie să-şi ajuste­ze strategia la noua realitate, în care incertitu­dinea a devenit parte din cotidian, şi să-şi adapteze oferta de produse şi servicii la ceea ce îşi doresc

24.000 de pachete alimentare VIVA Lunch Box preparate in Staţiile OMV selectate vor ajunge în următoarea lună la cadrele medicale din spitalele Grigore Alexandrescu, Floreasca, Sfântul Ioan, Colentina şi Spitalul Judeţean Prahova, livrate zilnic

Grupul Premium Porc, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din România, cu o cifră de afaceri de peste 91 mi­li­oane euro în 2019 şi un număr de 475 de angajaţi, recrutează personal în plină pan­demie de COVID-19,

CORONAVIRUS. Dynamo Brest vinde bilete virtuale pentru fanii din toată lumea care vor să-și vadă poza la meciuri pe manechinele din tribună Fanii se tem să mai meargă la meciuri în Belarus din cauza noului coronavirus, dar campioana a găsit cum

Vânzările distribuitorului de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, s-au mutat în online odată cu starea de urgenţă provocată de coronavirus, care ţine părinţii