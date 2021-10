Cristiano Ronaldo a investit 10 milioane de euro într-un bolid monstruos » Sunt doar 10 exemplare în toată lumea! 14.10.2021

14.10.2021 Cristiano Ronaldo a investit 10 milioane de euro într-un bolid monstruos » Sunt doar 10 exemplare în toată lumea! Cristiano Ronaldo (36 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, este și un veritabil pasionat al bolizilor de lux. Așa se explică investiția de 10 milioane de euro a lusitanului într-un Bugatti Centodieci, o ediție



Cristiano Ronaldo a investit 10 milioane de euro într-un bolid monstruos » Sunt doar 10 exemplare în toată lumea!

Cristiano Ronaldo (36 de ani), unul dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile, este și un veritabil pasionat al bolizilor de lux. Așa se explică investiția de 10 milioane de euro a lusitanului într-un Bugatti Centodieci, o ediție limitată, lansată în doar 10 exemplare. Cristiano Ronaldo profită de sumele amețitoare cu care a fost plătit în carieră și nu ezită să investească bani frumoși pentru a-și întreține pasiunea. ...

Cristiano Ronaldo a investit 10 milioane de euro într-un bolid monstruos » Sunt doar 10 exemplare în toată lumea!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Peste ultima parte a vieţii pluteşte ca un blestem boala Alzheimer, boala uitării, a confuziei în mintea omului. În creierul celor bolnavi de această maladie îngrozitoare se dereglează procesele biochimice,

Conducerea Bisericii Ortodoxe critică decizia partidului Pro România de a realiza calendare bisericești cu sigla partidului și slogane politice și de a le distribui populației. În replică, Victor Ponta susține că partidul său s-a gândit la

Poliţiştii olteni caută un tânăr de 34 de ani, din municipiul Slatina, care a plecat luni de acasă la bancă, pentru efectuarea unei operațiuni bancare, şi până în momentul de față nu s-a mai întors. […] The post L-ai văzut? Familia

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a dispus aplicarea, pe o perioadă de 14 zile, a măsurilor prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

Rugăciunea Tatăl Nostru a fost rostită ultima dată așa cum o cunoaștem dintotdeauna, duminică, 22 noiembrie, la Liturghie. Din 29 noiembrie, prima duminică a noului an liturgic după ritul roman sau latin, din cea mai celebră rugăciune din lume

In contextul actual in care ne aflam, pe fondul pandemiei de coronavirus si a regulilor de mentinere a distantei sociale, colaborarile in online s-au dovedit a fi productive. Din ce in ce mai multe persoane lucreaza

Meghan Markle și Prințul Harry au trecut prin momente cumplite vara aceasta. Cuplul regal a suferit enorm după ce Ducesa de Sussex a pierdut sarcina. La aproape jumătate de an, actrița din „Suits” a […] The post Meghan

Slujba ţinută de IPS Teodosie la lăcaşul de cult din cartierul Tomis Plus le-a adus enoriaşilor amenzi în valoare totală de 4.500 de

Decizia de carantinare zonală a municipiului Baia Mare a fost prelungită cu încă 7 zile. Incidenţa cazurilor de coronavirus din localitate este de 5.49 la mia de

Cu o lună înainte de Crăciun, brazii care vor fi împodobiţi de sărbători, la Buzău, au fost aduşi în centrul municipiului. Arborii au fost oferiţi autorităţilor locale de un bărbat din comuna

Vreme de şapte ani, pe parcursul şederii sale la Napoli, Diego Maradona a fost tras în poze de Sergio Siano. Sunt mii de imagini, multe dintre ele inedite, cele mai bune, 160, reunite într-o carte de 220 de pagini Diego Maradona, unul dintre cei mai

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la vânzare mai multe autoturisme, la preţuri infime, prin intermediul serviciilor

Digitalizarea a contribuit la procesul de transformare a companiilor de traduceri şi servicii lingvistice din România, piaţă încă nedezvoltată la adevăratul ei potenţial, iar astăzi aceste companii se concentrează pe îmbunătăţirea

Diego Maradona a murit. Maradona s-a simțit rău după micul dejun și s-a întors palid în pat. N-a mai apucat să ia medicamentele la prânz, infirmiera găsindu-l fără

Fostul şef al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) Gelu Oltean, trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc şi constituirea unui grup infracţional organizat în ”Dosarul Ayahuasca”, reclamă că de opt luni

Sectorul spaţiilor industriale a fost vedeta pieţei imobiliare în acest an, companiile din retail şi servicii aferente, respectiv cu­rie­rat şi logistică fiind cei mai activi investitori, închiriind în trimestrul trei peste 300.000 mp, o

Nu a fost un gest simbolic, nu am dorit să ajung să-l plantez la sfârşitul lui noiembrie, pur şi simplu aşa s-a întâmplat. Aş fi vrut să-l plantez primăvara, să aibă deja flori şi să sper că ar putea avea chiar cireşe. Nu a fost să

BCR a anunţat că îl numeşte pe Thomas Kolarik în funcţia de vicepreşedinte executiv operaţiuni & IT, începând cu 1 ianuarie 2021, decizia fiind în curs de autorizare la BNR. El îl înlocuieşte pe Ryszard Druzynski, care îşi încheie

Duminică, la ceas aniversar, Antena 1 le aduce trei zile cu program special de sărbătoare, în care vor avea din nou ocazia să spună „Ajut eu!”. Loredana Groza va cânta pentru prima oară alături de colegul ei, Florin Ristei.

Preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon, susţine că Partidul Socialiştilor este gata să susţină un guvern propus de preşedintele ales, Maia Sandu, în cazul în care este gata să îşi asume responsabilitatea pentru soarta ţării şi a