Cristian Ghinea: Eu nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii. Unele ministere trăiesc într-un dolce far niente 24.04.2021

24.04.2021 Cristian Ghinea: Eu nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii. Unele ministere trăiesc într-un dolce far niente Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, declară că ministerul pe care îl conduce va acorda instituţiilor cu care lucrează termene clare pentru proiectele la care lucrează, el afirmând că nu mai este dispus să



Cristian Ghinea: Eu nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii. Unele ministere trăiesc într-un dolce far niente

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, declară că ministerul pe care îl conduce va acorda instituţiilor cu care lucrează termene clare pentru proiectele la care lucrează, el afirmând că nu mai este dispus să răspundă public „pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii”.

Cristian Ghinea: Eu nu mai sunt dispus să răspund public pentru decizii care tărăgănează la alte instituţii. Unele ministere trăiesc într-un dolce far niente

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la finalul vizitei la Uzina Mecanică Cugir că Executivul este hotărât să revigoreze industria de apărare și să asigure comenzi din partea Armatei Române

Compania IAR Braşov (IARV), cu activitate în repararea şi întreţinerea de aeronave, a înregistrat în primul trimestru din 2020 un profit net de 12,7 mil. lei, echivalentul unei creşteri de 50,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, şi

Borussia Dortmund și Schalke se vor întâlni sâmbătă, de la ora 16:30, în derby-ul etapei a 26-a din Bundesliga. Schalke e campioana egalurilor în acest sezon, bifând 10 remize în primele 25 de runde. Înainte de suspendarea sezonului,

Eforturile de a ţine sub control pandemia COVID-19 pot fi zădărnicite de acei cetăţeni care încep să nu mai ţină cont de sfaturile oficiale, a avertizat joi directorul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge,

„ROMÂNIA, VA FI BINE! Am simțit asta azi-noapte, la #RevelionulRelaxării. Am fost împreună mult peste 1 milion de români, doar pe Facebook Live. Am ieșit din starea de urgență, nu știu exact în ce stare am intrat, dar dragostea și energia

România ar putea pierde circa 230.000 de turişti din Israel şi venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual dacă nu ia rapid măsuri pentru a ajuta turismul de incoming, se arată

Radu Puiu, research analyst în cadrul XTB România, spune că în perioade de criză precum cea pe care o tra­versăm acum aurul devine un activ de refugiu pentru investi­tori şi reprezintă unul dintre principalele instru­mente către care aceştia

În contextul noilor măsuri de protecţie obligatorii în spaţiile publice închise, comunicate de către autorităţi şi a reluării activităţilor economice care presupun deplasări şi reintrarea în colectivităţi, membrii Asociatiei

Este vorba despre un bărbat care s-a prezentat iniţial la spitalul din Făurei, fiind transferat ulterior la Spitalul Judetean de Urgenţă Brăila. Medicii au demarat o anchetă

De la plantele de apartament şi până legumele sau florile cultivate în grădină sau în seră, toate au nevoie de apă. Când ştii că le-ai udat exact cum

Statisticile despre numărul şomerilor din România sunt sub semnul întrebării când Institutul Naţional de Statistică spune că au fost 410.000 de persoane în şomaj, cu numai 58.000 mai multe decât în februarie, însă la sfârşitul lunii

Medicii ajunşi la locul accidentului au încercat să resusciteze victima. După zeci de minute de manevre, a fost declarat

Consiliul Național al Elevilor (CNE), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Consiliul Tineretului din România (CTR) îndeamnă tinerii să rămână responsabili și

O nouă ediţie a emisiunii Puterea Dragostei are loc sâmbătă, la Kanal D. Noi discuţii aprinse, drame şi certuri sunt aşteptate şi azi, 16 mai, iar fanii show-ului aşteaptă cu nerăbdare să vadă ce se mai întâmplă între băieţi şi fete.

Previziuni sumbre pentru patronii din Statele Unite ale Americii: multe restaurante nu se vor redeschide după ce va trece pandemia cauzată de coronavirus, atrage atenția directorul companiei Open Table, potrivit MarketWatch, un site din SUA

Premierul Orban , prezent vineri la Sibiu, pentru a face promisiuni legate de autostrada Pitești- Sibiu , al cărui studiu de fezabilitate a fost încheiat în 2008, crede că primul tronson la care

Muzicianul Jorge Santana, fratele cel mai tânăr al lui Carlos Santana, a murit la vârsta de 68 de ani din cauze naturale, scrie News.ro Carlos Santana a anunţat vineri, pe pagina sa de Facebook, decesul fratelui lui. „A trecut în tărâmul

Bundesliga a revenit azi după două luni de pauză. Primele 5 partide s-au încheiat. Prima rundă de la revenire a avut parte și de surprize. Hertha Berlin, la debutul antrenorului Bruno Labbadia, s-a impus clar în delasarea de la Hoffenheim, scor

Grupul de Comunicare Strategică a transmis cum trebuie completată declaraţia pe proprie răspundere, după intrarea în stare de alertă, de către un locuitor al zonei rurale care se deplasează în altă localitate pentru cumpărături la

In fiecare mai cand Eurostat si INS anunta datele economice pentru T1 ma bucur ca un copil, pentru ca Romania este de fiecare data pe podium, anul asta este chiar pe locul intai in UE. Si de fiecare data amintesc cu mandrie ca performanta este rodul