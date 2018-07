Cristian Borcea s-a refugiat cu Pelinel la Capri, alături de un celebru om de afaceri 28.07.2018

28.07.2018 Cristian Borcea s-a refugiat cu Pelinel la Capri, alături de un celebru om de afaceri Cristian Borcea și Valentina Pelinel au plecat în vacanță, la Capri, Italia. Nu singuri, ci alături de un alt cuplu celebru, omul de afaceri Nicușor Stan și partenera de viață a acestuia. Borcea nu lasă nicio zi să treacă aiurea, ci se



Cristian Borcea s-a refugiat cu Pelinel la Capri, alături de un celebru om de afaceri

Cristian Borcea și Valentina Pelinel au plecat în vacanță, la Capri, Italia. Nu singuri, ci alături de un alt cuplu celebru, omul de afaceri Nicușor Stan și partenera de viață a acestuia. Borcea nu lasă nicio zi să treacă aiurea, ci se bucură de fiecare dintre ele, după ce a fost eliberat condiționat, în urmă […] The post Cristian Borcea s-a refugiat cu Pelinel la Capri, alături de un celebru om de afaceri appeared first on Cancan.ro.

Cristian Borcea s-a refugiat cu Pelinel la Capri, alături de un celebru om de afaceri

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţia a început o anchetă după ce într-un bilet de adio lăsat de o adolescentă care a încercat să se sinucidă gestul fetei era motivat de faptul că ea ar fi fost violată în urmă cu patru ani,

Robbie Williams crede că ar putea suferi de sindromul Asperger şi a mărturisit că simte că ceva lipseşte la el, informează vineri Press Association. Interpretul hit-ului ''Angels'' a menţionat

Zeci de gospodării din Alba Iulia au fost inundate vineri după-amiază în urma unor ploi abundente, iar apa a ajuns în unele intersecţii şi la 20-30 de centimetri, după ce canalizarea nu a mai făcut

PROGNOZA METEO. Meteorologii ANM au emis avertizări COD PORTOCALIU şi COD GALBEN. În mare parte din ţară sunt asteptate ploi abundente, vijelii şi grindină în weekend. Cantităţile de apă vor fi mai mari îndeosebi în zonele deluroase,

La două zile după trimiterea dosarului Belina în instanţă, au apărut detalii incendiare din rechizitoriul de 123 de pagini făcut de DNA. Citește mai

A murit Alexe Bardan, fostul mare antrenor român de tenis. Fost vicepreședinte al Federației Române de Tenis și căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Alexe Bardan a decedat la vârsta de 82 de

Celebrul stilist & fashion editor, Maurice Munteanu, iritat, şi pe bună dreptate, că lumea l-a judecat cu voce tare pe stradă după ce l-a văzut îmbracat în blugi, tricou şi pauci, spunând că e sărac (de parcă ar fi o ruşine), a reacţionat

Ateliere interactive, lupte de gladiatori, dansuri arhaice, dar şi asediul nocturn cu săgeţi şi proiectile incendiare asupra cetăţii dacice din lemn sunt doar câteva dintre suprizele pregătite de

O bătrână în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital, după ce locuinţa sa a fost distrusă de o explozie. Potrivit pompierilor este vorba de acumulari de gaze la o butelie

Guvernul României nu respectă pe deplin minimum de standarde pentru eliminarea traficului de persoane, totuşi face eforturi semnificative în acest sens, şi-a intensificat eforturile faţă de perioada anterioară

Marea Britanie este un susţinător constant al României în eforturile sale de a consolida statul de drept şi îşi exprimă speranţa că orice modificare a sistemului de justiţie are rolul de a

Prezent, vineri seara, la recepţia organizată la Ambasada SUA, preşedintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa Puterii. "Guvernul să respecte statul de drept!", a spus Iohannis. Citește mai

Accident grav petrecut vineri seara în comuna Slătioara din județul Olt: două persoane au murit după ce un şofer băut care făcea live pe Facebook a intrat pe contrasens, scrie Realitatea de Craiova. Citește mai

Cercetătorii din Boston au creat un "supercomputer" despre care au spus că ar fi capabil să prezică moartea unei persoane. Medicii de la Beth Israel Deaconess Medical Center din Boston au conectat

O tânără, in varsta de 39 de ani, a murit dupa ce a facut o alergie puternica la un produs pe care il utilizeaza toate

Pentru Partidul Socialiştilor şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr, decizia Comisiei Electorale Centrale în ceea ce priveşte nevalidarea alegerilor în Chişinău nu a fost o surpriză. Reprezentanţii acestor două formaţiuni politice sunt

Republica Moldova şi România îşi vor extinde relaţiile de cooperare în domeniul turismului prin crearea condiţiilor favorabile pentru atragerea investiţiilor în domeniu. Guvernul de la Chişinău a aprobat, în şedinţa din 28 iunie, un proiect

Mai multe părâuri au dat pe afară şi au pătruns în gospodăriile oamenilor. Vineri seara a ploauat foarte tare la Tulnici, iar un drum a fost

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau nouă persoane, una din ele fiind

Urmează mişcări importante. În primul rând, aşa cum se spune în proiectul de Declaraţie finală a cărui formulă se negociază acum între statele aliate, şefii de state şi guverne care se vor întâlni la Bruxelles pe 11 şi 12 iulie,