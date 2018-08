Cristi Borcea a recunoscut! De cât timp este cu Valentina Pelinel 29.08.2018

29.08.2018 Cristi Borcea a recunoscut! De cât timp este cu Valentina Pelinel Cristi Borcea este în culmea fericirii de când a ieșit din închisoare. El poate petrece acum timpul cu partenera lui de viață, Valentina Pelinel, dar și cu fiul lor, Milan. Nimeni nu știe cu exactitate de cât timp formează cei doi un cuplu, dar



Cristi Borcea a recunoscut! De cât timp este cu Valentina Pelinel

Cristi Borcea este în culmea fericirii de când a ieșit din închisoare. El poate petrece acum timpul cu partenera lui de viață, Valentina Pelinel, dar și cu fiul lor, Milan. Nimeni nu știe cu exactitate de cât timp formează cei doi un cuplu, dar într-un interviu recent fostul boss de la Dinamo a dat de […] The post Cristi Borcea a recunoscut! De cât timp este cu Valentina Pelinel appeared first on Cancan.ro.

Cristi Borcea a recunoscut! De cât timp este cu Valentina Pelinel

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Banca Transilvania şi BRD, cele două acţiuni bancare din structura indicelui principal BET, înre­gis­trează în ultimii trei ani cele mai mari creşteri la nivel săptă­mânal în martie, lună în care emitenţii propun acţionarilor

După câteva zile petrecute la Bucureşti şi la Constanţa, SImona Halep a ales o vacanţă activă pentru perioada

Vă propunem un test de cultură generală cu întrebări din lumea artei. Ne puteţi scrie la secţiune de comentarii câte dintre întrebări aţi

Preşedintele Croaţiei a acordat, în premieră, un interviu în presa rusă despre modul în care a trăit Cupa Mondială din această

Şase persoane au fost reţinute luni seara de către poliţişti după o încăierare generală într -un sat din Vrancea care a avut loc cu o seară în

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a intrat în săptămâna cu numărul 39, în care se află pe primul loc în clasamentul mondial

Viitorul a obţinut un singur punct din deplasarea de la Chiajna, partidă în care Gică Hagi a fost eliminat de pe

La un deficit de 15 miliarde lei după 6 luni, este clar că toată filosofia bugetară a trio-ului Dragnea-Vâlcov-Vasilescu se dovedeşte o poveste de adormit copiii. Reducerea fiscalităţii simultan cu lărgirea bazei de impozitare,

Crimele de la Băleşti ridică multe semne de întrebare. O poliţistă şi-a pus capăt zilelor după ce şi-a împuşcat mama şi fiul de doar 6 luni. Nimeni nu înțelege de ce femeia a recurs la acest gest. Anchetatorii nu exclud nicio

A fost semnalată o campanie de phishing pe e-mail care vizează clientii Orange şi prin care se colectează datele de autentificare din aplicaţia My Orange, însă aceasta campanie nu este realizată şi trimisă de către Orange România. E-mailul

Două persoane au murit şi alte două au fost rănite, marţi dimineaţă, în localitatatea Moacşa, din judeţul Covasna, în urma unui accident în care au fost implicate un autoturism şi un autotren, traficul în zonă fiind

A face afaceri la nivel global înseamnă să ai echipe de management, infrastructură şi facilităţi pe toate pieţele. De aceea, de la Mediterană la Marea Nordului, din America până în Asia, Fincantieri – lider occidental în construcţia de

Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par să indice că regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau două noi rachete balistice intercontinentale, capabile să ajungă în SUA, în pofida negocierilor privind programul său nuclear,

Drumul duce spre Râşnov şi zona Bran Moieciu şi este plin de gropi de ani buni. Autorităţile se ceartă pe autorizaţii în timp ce şoferii îşi rup maşinile. Localnicii au organizat chiar şi proteste după ce s-au săturat şi altepte de

BMW AG l-a numit pe Neil Fiorentinos în funcţia de preşedinte BMW Group pentru regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, cu începere de la 1 septembrie 2018. Fiorentinos preia postul de la Christoph von Tschirschnitz, care a decis să preia o nouă

Universitatea de Stat din Moldova ocupă locul 3.287 în lume, potrivit clasamentului internaţional Ranking Web of Universities (Webometrics), aceasta fiind cea mai bună plasare printre instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova.

Comitetul ONU împotriva Torturii a evaluat situaţia respectării drepturilor omului în baza celui de-al şaselea raport periodic al Federaţiei Ruse, comunică Asociaţia Promo-LEX, citată de

Audi PB E-TRON este un concept car ce urmează a fi prezentat în premieră la Car Week Pebble Beach 2018. Este vorba despre un supercar propulsat 100%

Un cetăţean din Macedoinia a încercat să ducă din Turcia în Bosnia 4.700 de articole textile contrafăcute. Bărbatul le-a spus poliţiştilor de frontieră că nu ştia ce

Poliţia din oraşul german Gelsenkirchen caută 25 de suspecţi romi implicaţi într-o încăierare care s-a soldat cu mai mulţi răniţi ce au fost transportaţi la