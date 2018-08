Criminal căutat în toată Italia, prins în România! 03.08.2018

03.08.2018 Criminal căutat în toată Italia, prins în România! Un bărbat dintr-un sat din Alba, bănuit că ar fi săvârşit alături de alte persoane, în luna mai, o faptă de omor în Italia, a fost arestat provizoriu de către Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioadă de 9 zile, până când va fi depus la



Criminal căutat în toată Italia, prins în România!

Un bărbat dintr-un sat din Alba, bănuit că ar fi săvârşit alături de alte persoane, în luna mai, o faptă de omor în Italia, a fost arestat provizoriu de către Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioadă de 9 zile, până când va fi depus la dosar de către procuror şi mandatul european […] The post Criminal căutat în toată Italia, prins în România! appeared first on Cancan.ro.

Criminal căutat în toată Italia, prins în România!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şeful Administraţiei Protecţiei Mediului (EPA), Scott Pruitt, a demisionat din funcţie, după ce a fost acuzat că beneficiază de o chirie privilegiată de la un lobbyst şi că a călătorit prea mult pe cheltuiala contribuabililor, a anunţat

Programul Neversea, vineri, 6 iulie 2018. Neversea 2018 a început joi, 5 iulie 2018. Ploaia care a durat câteva ore şi care a inundat aproape complet Plaja Modern, unde are loc festivalul, nu i-a oprit pe oameni să vină şi să se distreze la cel

Poliţiştii din Vaslui caută un băiat în vârstă de 15 ani, care a fost răpit din autoturismului tatălui său, după ce acesta din urmă a fost lovit de către două

De la Brazilia lui Pele, la CM 1958, nicio altă formaţie sud-americană n-a reuşit un triumf la un Mondial găzduit de Europa. Atunci, „Selecao“ a trecut cu 5-2 de Suedia. Ironia sorţii face că şi acum o astfel de confruntare să fie posibilă

Complexul Studenţesc Tei va găzdui, sâmbătă, de la ora 11.00, a doua ediţie a evenimentului Baseball Festival în care se vor confrunta naţionalele de baseball ale României, Moldovei, Bulgariei şi ​o selecţionată a Statelor Unite ale

Cum arată selecţia naţională operată de criticul Marina Constantinescu pentru cea de-a XXVIII a ediţie a Festivalului Naţional

Ultimele sondaje de opinie arată că germanii nu mai au încredere în guvernul condus de cancelarul Angela Merkel, iar francezii nu mai sunt convinşi de acţiunile preşedintelui Emmanuel Macron

Prin natura funcţiei, preşedinţii României au tot felul de întâlniri în cadrul cărora se face un schimb de cadouri, uneori simbolice, câteodată chiar consistente. Însă legea îi obligă să ţină

Partidul Social Democrat (SPD) din Germania a anunţat joi că a ajuns la un acord privind migraţia cu celelalte două formaţiuni din coaliţia condusă de cancelarul Angela Merkel. Potrivit

Poliţiştii au depistat, în ultimele 24 de ore, zece urmăriţi naţional sau internaţional şi au prins în flagrant delict 140 de persoane. În trafic, pentru neregulile rutiere, peste 480 de conducători auto au rămas fără

Poluarea aerului ar fi responsabilă de apariţia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet zaharat de tip 2 în fiecare an, la nivel global, potrivit unui studiu citat de

O femeie din Aiton, judeţul Cluj, este acuzată că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu un băiat în vârstă de 12 ani. Judecătorii vor decide, vineri, 6 iulie, dacă aceasta va fi cercetată în libertate sau dacă va fi emis un mandat de

Termenul limită pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018, reaminteşte Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Un avion de vânătoare MiG-29 s-a prăbuşit în Polonia, pilotul decedând în urma accidentului, arată un comunicat al Ministerului polonez

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,39%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Naţională a României

După un an de tenis de performanţă, Vanessa Nocaci, din Satu Mare, are deja peste 35 de participări la turnee de tenis, dar şi participări la olimpiade şcolare, matematica fiind preferata

Disputele comerciale dintre americani şi europeni încep să atingă dimensiunile unui război economic. Dar consecinţele pot fi oare restrânse la domeniul economic sau vor afecta (dacă nu cumva şi afectează) la modul serios arhitectura de

Anumite medicamente luate împreună pot avea efecte nedorite asupra sănătăţii. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt combinaţiile de medicamente pe care este bine le

Capacitatea de a controla propriile emotii reprezinta un dar nepretuit, de care nu toti beneficiaza insa. Si sunt tot mai multe persoanele care izbucnesc, practic, la fiecare pas. Scorpion De

Cinci persoane, dintre care doi minori, cu vârstele de 7 şi 17 ani, au fost rănite, vineri, într-un accident care a avut loc pe DN 7, între localităţile Leşnic şi Săcămaş, după ce şoferul unui autoturism