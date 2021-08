Creşterea economiei germane s-ar putea situa sub aşteptările băncii centrale a ţării în 2021 24.08.2021

Creşterea economică din Germania s-ar putea situa sub aşteptări în acest an, iar reluarea creşterii numărului de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus ar putea pune presiuni neaşteptate asupra economiei în toamnă, avertizează banca centrală a ţării, potrivit Reuters.

