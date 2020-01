Creştere alarmantă a cazurilor de infecţii respiratorii în România 23.01.2020

23.01.2020 Creştere alarmantă a cazurilor de infecţii respiratorii în România Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute înregistrate la nivel naţional, în perioada 13 - 19 ianuarie, a fost de 81.646, cu 30,6% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână



Creştere alarmantă a cazurilor de infecţii respiratorii în România

Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute înregistrate la nivel naţional, în perioada 13 - 19 ianuarie, a fost de 81.646, cu 30,6% mai mic comparativ cu cel înregistrat în aceeaşi săptămână a...

Creştere alarmantă a cazurilor de infecţii respiratorii în România

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Camelia Baltoi, impresionata de caracterul lui Gica

Avocații lui Gabi Tamaș și-au început deja treaba și încearcă din răsputer să obțină o decizie favorabilă în ceea ce privește revenirea fotbalistului la antrenamentele lui Hapoel Haifa. Corespondentul GSP.ro Beno David

Preşedintele Klaus Iohannis va chema săptămîna viitoare, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări, pe tema referendumului pe Justiţiei, care va avea loc pe 26 mai, în aceeaşi zi cu alegerile europarlamentare. Şeful statului

Fanii UNTOLD care nu au reușit încă să-și rezerve un loc de cazare, o pot face direct de pe site-ul celebrului festival, începând de astăzi, la secțiunea Accommodation. Peste 10.000 de locuri de cazare, dintre care și în căminele

Pe 26 mai, la HBO va fi difuzat documentarul „Game of Thrones: The Last Watch” în care telespectatorii vor avea acces la scenele din spatele filmărilor pentru sezonul final din Urzeala Tronurilor. Acest documentar va arăta „o cronică intimă

Un grav accident rutier a avut loc luni, 1 aprilie, pe Valea Oltului, DN 7 / E 81. Două TIR-uri s-au ciocnit frontal, din cauza unuia dintre şoferi care s-a angajat în depăşirea neregulamentară a unei coloane auto. Două ore, pe Valea Oltului nu

Noile reglementări adoptate de autorităţile române în domeniul energiei riscă să submineze planurile companiilor de a dezvolta proiecte mari de gaze offshore în Marea Neagră, punând în pericol venituri de miliarde de dolari şi anulând

Cuvântul scallopini vine din italiană şi înseamnă „scoici mici”, însă a devenit rapid un cuvânt care descrie orice bucată de

În urmă cu 70 de ani, 12 state din Europa şi America de Nord înfiinţau NATO. Este una din cele mai de succes alianţe militare din istorie. În prezent însă, mai ales Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul

Pirotehniştii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi au intervenit, marţi, în satul Frunzeasca, comuna Munteni, unde a fost descoperită o bombă exploziv-brizantă americană, provenită din

Un bărbat a murit după ce, marţi seară, pe DN 38, în apropierea localităţii Techirghiol, a pierdut controlul direcţiei maşinii pe care o conducea, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu

O campanie a Ministerului de Interne din Franţa care îndeamnă la vot la alegerile europene a fost respinsă de către Twitter, care avansează riscul de încălcare a noii legi franceze împotriva ştirilor false

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat marţi seara referitor la afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind înzestrarea armatei că au fost pornite programe de înzestrare "extrem

Băncile centrale şi-au primit indepen­den­ţa pentru un motiv bun: când guvernele în căutare de soluţii pe termen scurt şi de alegători trag hăis, stăpânii politicii monetare ar trebui să tragă

Manchester United a fost învinsă a doua oară, în decurs de 16 zile, de Wolverhampton, cu același scor, 1-2. De această dată meciul s-a jucat în Premier League, iar „diavolii” fac un pas greșit uriaș în

Dumitru Dragomir recunoaște că ar fi interesat de cumpărarea clubului Dinamo, însă doar în cazul unui preț rezonabil. Conform surselor GSP, patronul RIN Hotels îi face marcaj puternic lui Mircea Rednic, care s-a arătat

CFR Cluj și Astra se întâlnesc miercuri în semifinalele Cupei României, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 20:00. Partida va fi în direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look Sport și

Impresara Anamaria Prodan s-a fotografiat în cameră, într-un costum de baie extrem de provocator, care i-a scos în evidență formele. În imaginea respectivă, publicată pe Instagram, vedeta apare îmbrăcată într-n costum de baie de culoare

Premierul britanic Theresa May a cerut o nouă amânare scurtă a Brexitului, în declaraţii în faţa reporterilor după o şedinţă maraton a guvernului. Citește mai

Răsvan Popescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a explicat pentru MEDIAFAX că, după intrarea în faliment a Realitatea Media decisă de Curtea de Apel Bucureşti, soarta Realitatea TV depinde de lichidatorul societăţii.