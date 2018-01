Creditele bancare pentru o perioadă de la doi la cinci ani sunt cele mai accesate 20.01.2018

Cele mai solicitate credite în valută, în decembrie 2017, au fost creditele pe termene de la doi până la cinci ani: 46,63% din totalul creditelor în valută. Acestea fiind acordate cu o rată medie a dobânzii de 4,72%, transmite IPN.

