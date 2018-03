Credea ca are apendicita si a trecut prin dureri ingrozitoare. Cand a ajuns la spital medicii s-au speriat de ce-au gasit in burta femeii 08.03.2018

08.03.2018 Credea ca are apendicita si a trecut prin dureri ingrozitoare. Cand a ajuns la spital medicii s-au speriat de ce-au gasit in burta femeii O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se



Credea ca are apendicita si a trecut prin dureri ingrozitoare. Cand a ajuns la spital medicii s-au speriat de ce-au gasit in burta femeii

O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice. Credea […] The post Credea ca are apendicita si a trecut prin dureri ingrozitoare. Cand a ajuns la spital medicii s-au speriat de ce-au gasit in burta femeii appeared first on Cancan.ro.

Credea ca are apendicita si a trecut prin dureri ingrozitoare. Cand a ajuns la spital medicii s-au speriat de ce-au gasit in burta femeii

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Psihologul Angela Nuţu, vicepreşedintele Asociaţiei Române de Hipnoză, explică ce sunt atacurile de panică şi cum le putem depăşi cu ajutorul unor tehnici de

150 locuri de muncă sezoniere în domeniul agricol sunt disponibile în Spania, prin intermediul Reţelei EURES România. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al căror obiect de activitate este

Trei incendii s-au produs joi, 8 februarie, la locuinţele unor cetăţeni din comunele Bărcăneşti şi Bărbuleşti şi municipiul Feteşti. La două dintre gospodării, focul s-a iscat de la coşurile de fun deteriorare, iar în al treilea caz, o

Un contingent de militari al Armatei Naţionale din Republica Moldova va participa, în perioada 11-17 februarie curent, la exerciţiul multinaţional „Platinum Eagle 18.1”, care va avea loc la Centrul de Instruire Babadag,

Academicianul Mircea Dumitru a comentat pe pagina sa de Facebook, un articol de pe stiripesurse.ro, care titrează „Uite demisia, nu e demisia: Mircea Dumitru, rectorul Universităţii Bucureşti, NU a demisionat din CNATDCU”. Dumitru a precizat că

Două persoane din Tulcea, acuzate că au sechestrat şi agresat sexual o minoră dintr-un centru de plasament, au fost

Magdalena Şerban, în vârstă de 36 de ani, din Craiova, a împins pe data de 12 decembrie 2017 o tânără din Dolj sub roţile trenului, în staţia Dristor. Femeia a fost arestată pentru omor şi tentativă de omor şi este internată la Spitalul

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe Carol Zhao în primul meci de simplu al întâlnirii dintre echipele României şi Canadei, din Grupa Mondială II a Fed

Berbec Ţi-ar plăcea să sari peste nişte etape, însă ştii foarte bine că acest lucru nu este posibil. Nu mai ai răbdare şi vrei să obţii ce îţi doreşti cât mai repede. Entuziasmul

Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, că nu recomandă oamenilor să cumpere proiecte Start-Up Nation gata făcute şi câştigate, ci să elaboreze propriile planuri de afaceri

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat, vineri, că fiul său nu-i cere sfaturi şi nu i-a comunicat nimic privitor la achiziţiile pe care acesta le-ar fi făcut în

A crescut generaţii de medici specializaţi în ORL. Este o voce puternică în domeniul otorinolaringologiei, în ţară şi în străinătate. Este membru al Academiei de Ştiinţe Medicale

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a precizat, vineri, că ministerul are bani pentru plata salariilor militarilor, iar dacă vor fi scăderi, se va interveni „pentru indentificarea acestora”. De asemenea, ministrul a precizat că

Medicover, unul din cei mai mari jucători de pe piaţa de servicii medicale private, şi-a crescut veniturile în anul 2017 cu 19,6% până la 73,8 milioane euro, faţă de valoarea de 61,7 milioane euro raportată în 2016. La nivel de venituri,

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale, e ferm convins că o eventuală candidatură a lui Ionuț Lupescu ar însemna căderea definitivă a "regimului" Burleanu. "În cazul în care el va candida, vă asigur,

În această dimineață a fost stabilit țintarul meciurilor din cadrul confruntării România - Canada din Fed Cup, duel ce va avea loc sâmbătă și duminică. Astfel, primul meci, care va începe în jurul orei 13:00,

Mircea Lucescu a plecat de la Șahtior în urmă cu doi ani, dar este în continuare implicat emoțional la formația pe care a antrenat-o vreme de 12 sezoane. Conform antrenorului român, Șahtior este pregătită să exporte din nou un

NASA anunță că un asteroid cu dimensiuni între 15 -40 de metri va trece pe lângă Pământ, în noaptea de vineri spre sâmbătă, acesta având o traiectorie mai apropiată decât cea a

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, că pentru personalul MApN salariile vor creşte cu aproximativ 3% ca urmare a aplicării legii salarizării. Citește mai

Pe lângă atenția la bagaje, există un lucru banal pe care să-l faci când ajungi la aeroport, de care, însă, unii pasageri uită. Citește mai