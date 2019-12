Craiova - Voluntari // liveTEXT de la 20:00 » Echipele probabile + cote 14.12.2019

14.12.2019 Craiova - Voluntari // liveTEXT de la 20:00 » Echipele probabile + cote Universitatea Craiova și FC Voluntari se întâlnesc sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look



Craiova - Voluntari // liveTEXT de la 20:00 » Echipele probabile + cote

Universitatea Craiova și FC Voluntari se întâlnesc sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT de la 20:00 » Craiova - Voluntari Vezi AICI Live + Statistici Echipele probabile Craiova (4-3-3): 1. L. Popescu - 18. Vlădoiu, 33. Bălașa, 26. ...

Craiova - Voluntari // liveTEXT de la 20:00 » Echipele probabile + cote

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Fulham și Manchester City se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30, într-un meci din etapa a 32-a din Premier League. „Cetățenii” revin pe primul loc dacă se vor impune în partida care va fi televizată de

Juventus - Empoli se joacă azi de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în diret pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport 3. Juventus - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Juventus: Szczesny - Cancelo, Rugani, Chiellini,

Două persoane au murit, în această dimineaţă, în jurul orei 06.00, într-un accident rutier care s-a produs la Târgu Mureş, pe strada Gheorghe Doja, în zona sensului giratoriu de la gara mare, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de

Doi adolescenţi japonezi s-au înecat, vineri după-amiază, în lacul McKenzie de pe Insula Fraser, în estul Australiei, conform unui anunţ făcut sâmbătă de Poliţia din Queensland. Cei doi tineri, ambii în vârstă de 16 ani, făceau parte

Anna Kournikova, partenera de viață a cântărețului spaniol Enrque Iglesias, s-a afișat în costum de baie în fața fanilor săi de pe rețelele de socializare. Anna Kournikova și-a arătat silueta în toată splendoarea la doi ani după ce a

29 de medici au fost sancţionaţi, anul trecut, de Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor pentru că nu şi-au făcut bine treaba. Dintre ei, doar unul singur, care profesa într-o clinică privată, şi-a pierdut dreptul de a mai

Poliţia din oraşul american Vallejo, California, a făcut publice imaginile cu momentul în care Willie McCoy, un rapper în vârstă de 20 de ani, a fost împuşcat mortal de 6 poliţişti, în timp de dormea în maşina sa parcată lângă un

Janet Jackson şi legendarele formaţii britanice Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie şi Deff Lepard au intrat împreună, vineri, în 'Rock and Roll Hall of Fame', celebrul panteon al muzicii rock,

Pe 30 martie 2006, Rapid și Steaua se înfruntau pe stadionul Giulești, în turul sferturilor de finală ale Cupei UEFA. Cele două echipe remizau, 1-1, iar calificarea urma să se decidă o săptămână mai târziu, Steaua

Mircea Rednic, antrenorul lui Dianamo, a anunțat după victoria cu Hermannstadt, 2-0, că echipa Facundo Mallo va fi noul jucător al formației roș-albe. Mircea Rednic a confirmat că mijlocașul central albanez Elivs Kabashi a semnat cu Dinamo și a

CSA Steaua și CS FC Dinamo se vor întâlni weekend-ul următor în derby-ul Ligii 4. Suporterii ambelor formații se așteptau să-i vadă pe teren pe Marius Pena (33 de ani) și Marius Niculae (37 de ani), ambii jucători cu

ACUM are loc derby-ul Seriei a III-a din Liga 3, FC U Craiova 1948 - AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele. Partida se joacă la Severin și va fi liveVIDEO pe contul de youtube al FC U Craiova 1948 și pe GSP.RO. live » FC U Craiova 1948 - AFC

David Ibbotson, pilotul avionului care îl transporta pe Emiliano Sala de la Nantes la Cardiff şi care s-a prăbuşit în Canalul Mânecii, pe 21 ianuarie, nu era calificat pentru zboruri de noapte, din motive de sănătate, potrivit BBC. Ibbotson ar fi

Nu cu mult timp în urmă am ajuns pe la un tîrg de vechituri, adică de antichităţi, sună mai puţin insalubru, pe undeva pe la Romexpo. Am plecat de acolo cu mai multe chestii printre care şi o grămadă de înscrisuri olografe ale unor literaţi.

CFR Călători va trece la ora oficială de vară începând cu data de duminică 31 martie 2019, ora 03.00 devenind ora 04.00. Trecerea la ora de vară nu modifică mersul trenurilor în vigoare, circulaţia urmând a se efectua conform orarului

Vasile Blaga, unul dintre candidaţii PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, la Timisoara că PSD este un partid slăbit, dar nu este învins şi le-a transmis unor primari că trebuie să lase de la ei şi să tragă pentru

Prim-ministrul britanic Theresa May are în vedere să prezinte deputaţilor pentru a patra oară acordul de retragere din Uniunea Europeană, pentru a evita o ieşire brutală, fără acord, la 12 aprilie, scrie

Cel puţin patru copii au fost ucişi sâmbătă dimineaţa de o rachetă care a lovit şcoala unde învăţau, în sud-estul Afganistanului, relatează DPA. Autorităţile provinciale au anunţat că atacul

Un bărbat a fost accidentat mortal de trenul Regio 2109, între Chitila şi Giuleşti, la kilometrul feroviar 4+200 de metri, informează un comunicat al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al

Premierul britanic Theresa May ar putea cere parlamentului de la Londra să voteze a patra oară asupra acordului de retragere din Uniunea Europeană, potrivit unor informaţii preluate de AFP de la BBC.